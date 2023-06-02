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مضيفة طيران تكشف عن أمر صادم ومقزز جداً يمنعك من استخدام ورق التواليت في حمام الطائرة!

مضيفة الطيرات أكدت على أن تبول الأطفال عادة يتسبب في تلوث ورق التواليت ببولهم

كتب سالم حنفي
مضيفة طيران watanserb.com
مضيفة طيران
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وطن- أصدرت مضيفة طيران أمريكية متخصصة في تقديم نصائح السفر عبر “تيك توك” وتدعى “بريندا”، تحذيرًا إلى المسافرين من خلال الكشف عن سبب عدم استخدام ورق التواليت مطلقًا في مراحيض الطائرة.

وفي مقطع فيديو ، اكتسب شعبية كبيرة حثت “بريندا” الناس على “استخدام المناديل الورقية على ورق التواليت دائمًا”.

تلوث ورق التواليت ببول الأطفال

و تشرح المضيفة قائلة: “عندما يضرب الاضطراب الصبيان والفتيات الصغار، الأولاد الصغار، الذين يشيرون ويطلقون النار، فإنهم نوعًا ما ، كما تعلم ، يشيرون ويطلقون النار في كل مكان”، في إشارة لتبولهم.

وأوضحت أنه “ينتهي هذا الأمر عادةً على ورق التواليت ، لذلك إذا كنت لا تريد هذا النوع من الأشياء في مناطقك السفلية ، فعادة ما يكون ورق المناديل في الأعلى ، ويكون أكثر نظافة. لذا استخدمه فقط بدلاً من ورق التواليت.”

مضيفة طيران
مضيفة طيران تكشف عن أمر صادم ومقزز جداً يمنعك من استخدام ورق التواليت في حمام الطائرة!

تبول الكبار واقفين وما قد يسببه

وأشارت أيضا إلى أنه في الأساس ، يمكن للرجال الذين يتبولون وهم واقفون أن يلوثوا المرحاض عندما تهتز الطائرة فجأة. هذا يعني أنهم يتبولون على لفة الحمام وإذا كنت تستخدمها ، فأنت تمسح بولهم على أعضائك التناسلية.

صدمة المتابعين

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد وجد الناس المعلقين على الفيديو الأمر صادمًا ، حيث قال البعض إنهم سيفكرون في إحضار ورق التواليت الخاص بهم من الآن فصاعدًا.

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و قال أحدهم: “لماذا لم تقل هذا عاجلاً؟ كما كان الحال قبل 30 عامًا..كان بإمكاني أن أمضي حياتي كلها دون أن أعرف ذلك. الحمد لله سأحضر معي مناديل”.

وقال البعض إنهم عادة ما يحزمون مناديل قابلة للغسل معهم عندما يسافرون بينما قال البعض إنهم سيتجنبون استخدام مراحيض الطائرة أو أي مرحاض عام إن أمكن.

وسبق وأن أوضح مضيفوا رحلات الطيران أنه يجب عليك دائمًا ارتداء أحذية في المرحاض أيضًا .

وقال عضو طاقم طائرة سابق : “جزء مهم من صناعة الطيران هو معدل دوران الطائرات .. هذا يعني أحيانًا أن التنظيف الكامل والعميق لحمام الطائرة ليس ممكنًا دائمًا بسبب ضيق الوقت والأولويات الأعلى”.

تلوث ورق التواليت ببول الأطفال
تلوث ورق التواليت ببول الأطفال

كم مرة يتم تنظيف حمامات الطائرة؟

وأوضح أنه “بشكل عام ، يتم مسح المقصورات سريعًا قبل الرحلة مباشرة، وأثناء الرحلة يتم فحصها كل نصف ساعة أو نحو ذلك ، ولكن مرة أخرى ، إذا كانت هناك أشياء أكثر إلحاحًا تحدث ، تحقق من نظافة الشوائب يمكن أن تسقط في قائمة الأولويات “.

وقال عضو آخر في طاقم الطائرة: “هل تعتقد حقًا أن الأرضية في المرحاض نظيفة أو أفضل ، لكنك تعتقد أن هذا هو الماء الموجود في أرضية الحمام هذه؟ دعونا نتحدث فقط عن السجادة بالنسبة للمبتدئين ، فهي ليست نظيفة “.

تنفس جزيئات البراز!!

وأوصى شخص آخر بارتداء قناع للوجه في مرحاض الطائرة، قائلا: “مرحاض الطائرة هو في الأساس خزانة ، بلا هواء نظيف. لا توجد نافذة ، والتهوية سيئة”.

وأكد على أن “هذا يعني أنه في كل مرة تذهب فيها إلى الحمام ، فأنت لا تتنفس فقط في هواء العديد من الأشخاص الآخرين الذين” قاموا بأعمالهم ” قبلك (خاصة إذا كانت رحلة طويلة المدى) ولكن يمكنك أيضًا أن تتنفس جزيئات البراز ، تدور في الهواء بعد شطف المرحاض “.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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