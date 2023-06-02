عميد قطري سابق لـ عبدالصمد ناصر: أسلوب شوارعي غير راقي ومكانك الإعلام الأصفر!

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وطن- وجه العميد السابق في الجيش القطري، مبارك محمد الخيارين، انتقادات لاذعة للإعلامي لمغربي المطرود من قناة الجزيرة عبدالصمد ناصر على خلفية التغريدة التي أساء بها للجزائر وزملائه الجزائريين في القناة والتي كانت سببا في إنهاء عقده مع القناة.

وقال “الخيارين” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عبدالصمد ناصر لك حق الدفاع عن وطنك ولكن ليس بالأسلوب الشوارعي الذي غردت به وأسأت لبلادك قبل الإساءة للجزائر ولزملائك في العمل”.

وأضاف مبارك الخيارين موجها حديثه للإعلام عبدالصمد ناصر:” هذا أسلوب لا يرقى إلى مستوى قناة الجزيرة التي تعمل بها”.

وأشاد “الخيارين” بقرار قناة الجزيرة بالاستغناء عنه قائلا:”حسنا فعلت الجزيرة معك لأنه اتضح أن موقعك الفعلي الإعلام الأصفر”.

وفي تغريدة أخرى، قد الجنرال مبارك الخيارين اقتراحا لقناة الجزيرة، قائلا:” اقترح على قناة الجزيرة ان لا تضع الحساب الشخصي لاي اعلامي لديها على الشاشه حتى لا تحسب اي تغريده مسيئه يعملها هو على الجزيرة كما عمل عبدالصمد ناصر”.

الجزيرة تنهي عقد عبدالصمد ناصر

وكانت صحيفة “القدس العربي” قد فجرت قنبلة مدوية جعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والجزائر تشتعل أكثر مما هي مشتعلة، بخبر استغناء قناة الجزيرة الإخبارية عن الغعلامي المغربي عبدالصمد ناصر، والمذيعة السودانية نانسي محجوب.

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النقابة الوطنية للصحافة المغربية تروي كواليس الاستغناء عن عبدالصمد ناصر -بحسب زعمها-وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من قبل قناة الجزيرة، وكذلك الإعلامي عبدالصمد نصر عن سبب استغناء القناة عنه، إلا أن بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية كشف تفاصيل دقيقة عن الواقعة.

وقالت النقابة في بيانها أنها إنها علمت بأن إدارة قناة “الجزيرة” القطرية أعلمت الصحافي عبد الصمد ناصر بإنهاء عقد الشغل بينهما، بما يعني تسريحه بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.

التغريدة المزعومة التي تسببت بفصل عبدالصمد ناصر

وأشارت النقابة كذلك إلى أنها سارعت إلى “القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة “الجزيرة” على عجل، وتبينت لها أن عبد الصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على “تويتر” يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ”الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب”.

هذا نموذج صارخ لفجور إعلام نظام #الجزائر الرسمي.

التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم #المغرب بسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف نساء المغربيات.

أي فجور غير المسبوق هذا؟ وأي وضاعة هذه يا عديمي الأخلاق؟

بئس الإعلام إعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون. pic.twitter.com/HJsGUh6XCN — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) April 30, 2023

استدعاء عبدالصمد ناصر

وأضافت النقابة أنه، بعد نشر التغريدة من طرف عبد الصمد ناصر، اتصل به مدير الأخبار بقناة “الجزيرة”، جزائري الجنسية، يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، وكان جواب عبد الصمد بالرفض؛ لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة.

وإثر ذلك، أوضح البلاغ، اتصل به المدير العام للقناة واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا إلى اتخاذ إجراء إداري رادع؛ لكن عبد الصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة “الجزيرة” القطرية، بحسب بيان النقابة.

وورد ضمن البلاغ أنه، بعد وقت وجيز من هذه المقابلة، أعلنت إدارة قناة “الجزيرة” عن قرار إنهاء التعاقد مع عبد الصمد ناصر من جانب واحد؛ وهو ما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها، يقول البيان.