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عميد قطري سابق لـ عبدالصمد ناصر: أسلوب شوارعي غير راقي ومكانك الإعلام الأصفر!

قناة الجزيرة أنهت تعاقدها مع عبدالصمد ناصر بسبب تغريدة مسيئة للجزائر دافع فيها عن شرف المغربيات بحسب رواية النقابة الوطنية للصحافة المغربية

كتب سالم حنفي
عبدالصمد ناصر watanserb.com
عبدالصمد ناصر
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وطن- وجه العميد السابق في الجيش القطري، مبارك محمد الخيارين، انتقادات لاذعة للإعلامي لمغربي المطرود من قناة الجزيرة عبدالصمد ناصر على خلفية التغريدة التي أساء بها للجزائر وزملائه الجزائريين في القناة والتي كانت سببا في إنهاء عقده مع القناة.

وقال “الخيارين” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عبدالصمد ناصر لك حق الدفاع عن وطنك ولكن ليس بالأسلوب الشوارعي الذي غردت به وأسأت لبلادك قبل الإساءة للجزائر ولزملائك في العمل”.

وأضاف مبارك الخيارين موجها حديثه للإعلام عبدالصمد ناصر:” هذا أسلوب لا يرقى إلى مستوى قناة الجزيرة التي تعمل بها”.

وأشاد “الخيارين” بقرار قناة الجزيرة بالاستغناء عنه قائلا:”حسنا فعلت الجزيرة معك لأنه اتضح أن موقعك الفعلي الإعلام الأصفر”.

الجزيرة تنهي عقد عبدالصمد ناصر
الجزيرة تنهي عقد عبدالصمد ناصر

وفي تغريدة أخرى، قد الجنرال مبارك الخيارين اقتراحا لقناة الجزيرة، قائلا:” اقترح على قناة الجزيرة ان لا تضع الحساب الشخصي لاي اعلامي لديها على الشاشه حتى لا تحسب اي تغريده مسيئه يعملها هو على الجزيرة كما عمل عبدالصمد ناصر”.

الجزيرة تنهي عقد عبدالصمد ناصر

وكانت صحيفة “القدس العربي” قد فجرت قنبلة مدوية جعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والجزائر تشتعل أكثر مما هي مشتعلة، بخبر استغناء قناة الجزيرة الإخبارية عن الغعلامي المغربي عبدالصمد ناصر، والمذيعة السودانية نانسي محجوب.

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النقابة الوطنية للصحافة المغربية تروي كواليس الاستغناء عن عبدالصمد ناصر -بحسب زعمها-وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من قبل قناة الجزيرة، وكذلك الإعلامي عبدالصمد نصر عن سبب استغناء القناة عنه، إلا أن بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية كشف تفاصيل دقيقة عن الواقعة.

وقالت النقابة في بيانها أنها إنها علمت بأن إدارة قناة “الجزيرة” القطرية أعلمت الصحافي عبد الصمد ناصر بإنهاء عقد الشغل بينهما، بما يعني تسريحه بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.

عبدالصمد ناصر
عبدالصمد ناصر

التغريدة المزعومة التي تسببت بفصل عبدالصمد ناصر

وأشارت النقابة كذلك إلى أنها سارعت إلى “القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة “الجزيرة” على عجل، وتبينت لها أن عبد الصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على “تويتر” يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ”الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب”.

استدعاء عبدالصمد ناصر

وأضافت النقابة أنه، بعد نشر التغريدة من طرف عبد الصمد ناصر، اتصل به مدير الأخبار بقناة “الجزيرة”، جزائري الجنسية، يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، وكان جواب عبد الصمد بالرفض؛ لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة.

وإثر ذلك، أوضح البلاغ، اتصل به المدير العام للقناة واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا إلى اتخاذ إجراء إداري رادع؛ لكن عبد الصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة “الجزيرة” القطرية، بحسب بيان النقابة.

وورد ضمن البلاغ أنه، بعد وقت وجيز من هذه المقابلة، أعلنت إدارة قناة “الجزيرة” عن قرار إنهاء التعاقد مع عبد الصمد ناصر من جانب واحد؛ وهو ما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها، يقول البيان.

المصدرتويتر، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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