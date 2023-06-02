عبد الصمد ناصر بعد إنهاء عمله في الجزيرة: “أنا حقاً عاجز عن وصف تأثري”

- Advertisement -

وطن – وجّه المذيع المغربي عبد الصمد ناصر رسالة شكر إلى متابعيه والمتضامنين معه، بعد إنهاء قناة الجزيرة القطرية عمله، بسبب تغريدة ذكرت التقارير أن إدارة القناة طلبت منه حذفها أو تعديلها لكنّه رفض .

عبد الصمد ناصر لمتابعيه: “ما أنبلكم وما أطهر قلوبكم”

وكتب عبد الصمد ناصر تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها: “ما أنبلكم وما أطهر قلوبكم أيها الأحبة. شكراً شكراً لكم بحجم الكون، لنبلكم وفيض مشاعركم وتضامنكم ودعمكم”.

وأكمل: “أنا حقاً عاجز عن وصف تأثري وسروري بما غرمتموني به من كرم مشاعركم ومحبتكم ودعائكم”.

وقال: “حقاً لو أبصَر المؤمن ما خَفي من لُطف ربّه، لأستلَذ البلاء كما يَستلِذ العافية. ونِعم بالله”.

ما أنبلكم وما أطهر قلوبكم أيها الأحبة.

شكراً شكراً لكم بحجم الكون، لنبلكم وفيض مشاعركم وتضامنكم ودعمكم.

أنا حقاً عاجز عن وصف تأثري وسروري بما غرمتموني به من كرم مشاعركم ومحبتكم ودعائكم. حقاً

"لو أبصَر المؤمن ما خَفي من لُطف ربّه، لأستلَذ البلاء كما يَستلِذ العافية."

ونِعم بالله — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) June 2, 2023

سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بياناً قالت فيه إنّ سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة يعود لنشره تغريدة على تويتر، “يدافع فيها على شرف المرأة المغربية”، بعدما تعرضت له من “احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية”، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ”الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب”. حسب البيان الذي قال إنه حصل على “معطيات دقيقة وصحيحة من مصادر عديدة”.

- Advertisement -

وأضافت النقابة، أنه بعد نشر التغريدة من طرف “ناصر”، اتصل به مدير الأخبار بالقناة. لافتةً إلى أنه جزائري الجنسية، يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، وكان جواب عبد الصمد بالرفض؛ لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة.

وإثر ذلك، اتصل به المدير العام للقناة واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرّاً إلى اتخاذ إجراء إداريّ رادع؛ لكن عبد الصمد ناصر تمسّك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة “الجزيرة” القطرية. حسب بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية

وزعمت النقابة وجود “لوبي جزائري” داخل القناة وخارجها، يدير ما وصفتها (اللعبة الدنيئة)، وادّعت وجود “تدخلات وضغوط تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لتفرض توجّهاً معيناً معادياً لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدّمه من محتويات إعلامية”.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنديدَها بما وصفته “القرار التعسفي”، وتضامنها المطلق واللامشروط مع عبد الصمد ناصر.

وأعلنت أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها.

وقالت إنها ستخاطب الفيدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، وستعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب.