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عبد الصمد ناصر بعد إنهاء عمله في الجزيرة: “أنا حقاً عاجز عن وصف تأثري”

"إنهاء قناة الجزيرة القطرية عمل عبد الصمد ناصر بسبب تغريدة ذكرت التقارير أن إدارة القناة طلبت منه حذفها أو تعديلها لكنّه رفض"

كتب أنس السالم
عبد الصمد ناصر watanserb.com
عبد الصمد ناصر
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وطن – وجّه المذيع المغربي عبد الصمد ناصر رسالة شكر إلى متابعيه والمتضامنين معه، بعد إنهاء قناة الجزيرة القطرية عمله، بسبب تغريدة ذكرت التقارير أن إدارة القناة طلبت منه حذفها أو تعديلها لكنّه رفض .

عبد الصمد ناصر لمتابعيه: “ما أنبلكم وما أطهر قلوبكم”

وكتب عبد الصمد ناصر تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها: “ما أنبلكم وما أطهر قلوبكم أيها الأحبة. شكراً شكراً لكم بحجم الكون، لنبلكم وفيض مشاعركم وتضامنكم ودعمكم”.

وأكمل: “أنا حقاً عاجز عن وصف تأثري وسروري بما غرمتموني به من كرم مشاعركم ومحبتكم ودعائكم”.

وقال: “حقاً لو أبصَر المؤمن ما خَفي من لُطف ربّه، لأستلَذ البلاء كما يَستلِذ العافية. ونِعم بالله”.

سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بياناً قالت فيه إنّ سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة يعود لنشره تغريدة على تويتر، “يدافع فيها على شرف المرأة المغربية”، بعدما تعرضت له من “احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية”، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ”الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب”. حسب البيان الذي قال إنه حصل على “معطيات دقيقة وصحيحة من مصادر عديدة”.

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عبد الصمد ناصر watanserb.com
عبد الصمد ناصر

وأضافت النقابة، أنه بعد نشر التغريدة من طرف “ناصر”، اتصل به مدير الأخبار بالقناة. لافتةً إلى أنه جزائري الجنسية، يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، وكان جواب عبد الصمد بالرفض؛ لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة.

وإثر ذلك، اتصل به المدير العام للقناة واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرّاً إلى اتخاذ إجراء إداريّ رادع؛ لكن عبد الصمد ناصر تمسّك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة “الجزيرة” القطرية. حسب بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية

وزعمت النقابة وجود “لوبي جزائري” داخل القناة وخارجها، يدير ما وصفتها (اللعبة الدنيئة)، وادّعت وجود “تدخلات وضغوط تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لتفرض توجّهاً معيناً معادياً لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدّمه من محتويات إعلامية”.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنديدَها بما وصفته “القرار التعسفي”، وتضامنها المطلق واللامشروط مع عبد الصمد ناصر.

سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة watanserb.com
عبد الصمد ناصر مذيع الجزيرة

وأعلنت أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها.

وقالت إنها ستخاطب الفيدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، وستعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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