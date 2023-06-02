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عبد الصمد ناصر يشكر الجزيرة وقطر ويصف المتطاولين عليهما بـ”القلة” في أول تصريح رسمي له

عبد الصمد ناصر رفض تحميل قناة الجزيرة وزر قرار اتخذه مسؤول واحد فيها

كتب سالم حنفي
عبدالصمد ناصر يشكر الجزيرة وقطر ويصف المتطاولين عليهما بـ
عبدالناصر الصمد
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وطن- في أول تصريح مباشر له، رفض الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر الإساءة لقناة الجزيرة التي التحق بها منذ عام 1997، مشدّداً على أن القناة لا تحمل وزر تقدير خاطئ من أحد مسؤوليها.

وقال عبد الصمد ناصر في تصريحات خصّ بها جريدة “الصحيفة” المغربية، إنه يُكِنّ لقناة “الجزيرة” كل التقدير والاحترام، معتبِراً الإساءة لها بمنزلة إساءة شخصية له ولمساره المهني.

وفي تصريح خصّ به “الصحيفة”، أبدى ناصر امتنانه وترحيبه بالحملة التضامنية معه، وشكرَ كل الذين شاركوا فيها، مبرزاً أن الأمر يُعتبر موقفاً نبيلاً يُجسّد شهامة المغاربة والغيرة المشتركة بين أبناء الوطن على بعضهم البعض.

عبد الصمد ناصر يرفض الحديث عن سبب مغادرته الجزيرة

وفي حديثه، امتنع عبد الصمد ناصر عن توضيح الأسباب التي أدت لإنهاء تعاقده مع قناة “الجزيرة“، مشدّداً مرة أخرى على عدم تحميل قناة “الجزيرة” وزر القرار الذي اتُّخذ في حقه، موضحاً أنه عاش فيها وكأنه بين عائلته، مكيلاً المديح أيضاً لقطر التي احتضنته “بكل خير” مثل بلده المغرب.

عبد الصمد ناصر يشيد بالجسم الصحفي المغربي

وفي تعليقه على حملة التضامن الواسعة من الجمهور وزملائه المغاربة معه، أكد أن هذا التضامن يؤكد أن الجسم الصحفي المغربي ما زال بخير، مورداً أنه “لن ينسى هذا الموقف”، كما أثنى على كل مَن تعاطفوا معه من المغرب ومن خارج المغرب ومن قطر ودول عربية أخرى.

ومع مواصلة تعبيره عن امتنانه لكل المتضامنين معه، ناشد عبد الصمد ناصر كل المتضامنين معه بعدم التطاول أو الإساءة لشبكة “الجزيرة” أو دولة قطر.

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المواقف المسيئة لقطر والجزيرة تصدر من قلة قليلة

واعتبر عبد الصمد ناصر أن المواقف المسيئة للقناة ولقطر هي مواقف صادرة عن قلة قليلة من المتضامنين، مؤكّداً أن هذا الأمر يسيء إليه بشكل شخصي، لأنه يتعلق بـ”مسار طويل قضاه هناك امتد لـ26 عاماً، في جو يسوده الاحترام المتبادل في أجواء مهنية عالية، تشاركَ فيه مع زملاء كانوا بمنزلة العائلة أحداثًا مفصلية في أجواء لا تنسى، تفاعلاً مع قضايا غيّرت التاريخ العربي والدولي المعاصر”.

ولم يكشف عبد الصمد ناصر عن خطوته الإعلامية المقبلة، مؤكّداً أن تركيزه حالياً منصبّ على ما وصفه “المرحلة الانتقالية” التي يعيشها هو وأسرته، وكذلك إتمام إجراءاته الإدارية لمغادرة قطر.

واختتم عبد الصمد ناصر تصريحاته بالقول: إن “لكل بداية نهاية، كما أن كل نهاية هي بداية جديدة”.

الجزيرة تنهي عقد عبد الصمد ناصر

وكانت صحيفة “القدس العربي” قد فجّرت قنبلة مدوية جعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والجزائر تشتعل أكثر مما هي مشتعلة، بخبر استغناء قناة الجزيرة الإخبارية عن الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر، والمذيعة السودانية نانسي محجوب.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تروي كواليس الاستغناء عن عبد الصمد ناصر

وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من قبل قناة الجزيرة، وكذلك الإعلامي عبد الصمد ناصر عن سبب استغناء القناة عنه، فإن بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية كشف تفاصيل دقيقة عن الواقعة.

وقالت النقابة في بيانها، إنها علمت بأن إدارة قناة “الجزيرة” القطرية أبلغت الصحافي عبد الصمد ناصر بإنهاء تعاقدها معه، بما يعني تسريحه بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.

التغريدة المزعومة التي تسبّبت بفصل عبد الصمد ناصر

وأشارت النقابة كذلك إلى أنها سارعت إلى “القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة “الجزيرة” على عجل، وتبين لها أن عبد الصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على “تويتر” يدافع فيها عن شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب”.

استدعاء عبد الصمد ناصر

وأضافت النقابة أنه، بعد نشر التغريدة من طرف عبد الصمد ناصر، اتصل به مدير الأخبار بقناة “الجزيرة”، جزائري الجنسية، يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، وكان جواب عبد الصمد بالرفض؛ لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة.

وإثر ذلك، أوضح البلاغ، أن المدير العام للقناة اتصل به واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل بما لا يفهم منه إساءة إلى الجزائر، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرّاً إلى اتخاذ إجراء إداري كبير بحقه؛ لكن عبد الصمد ناصر رفض الانصياع للطلب، والتأكيد أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة “الجزيرة” القطرية، بحسب بيان النقابة.

وأشار البيان إلى أنه بعد وقت قصير من هذه المقابلة، أعلنت إدارة قناة “الجزيرة” عن قرار إنهاء عقدها مع عبد الصمد ناصر من جانب واحد؛ وهو ما يعني طرداً تعسفياً في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار القناة التي يعمل بها.

المصدرالصحيفة المغربية ،توتير ، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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