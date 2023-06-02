شاهد الفيديو الأكثر رعبا للعاصفة الترابية العنيفة التي ضربت مصر

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وطن – تعرضت مصر في الساعات الماضية، لعاصفة ترابية عنيفة ومباغته ضربت العديد من مناطق الجمهورية، أحصت العديد من الخسائر سواء المادية أو البشرية.

وفيما عجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من اللقطات التي وثّقت هذه العاصفة، بينها مقطع فيديو وُصف بأنه الأكثر رعبا، وأظهر كتلة ضخمة من الرماد على إحدى الطرق السريعة في البلاد.

وبدا المشهد مفزعا من حجم العاصفة حسبما وثّق مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من إحدى السيارات، لدرجة أنّ قائد السيارة استدار بها للخلف، وعاد عن طريقه خوفا من العاصفة.

انعدام الرؤية على طريق السويس بسبب عاصفة ترابية pic.twitter.com/Q6T7gKwN4a — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) June 1, 2023

وتضمن مقطع فيديو مشابه، لقطات أيضا لحادثة نجمت عن العاصفة، تمثّلت في سقوط لوحة إعلانية كبيرة على كوبري أكتوبر وسط القاهرة، وقد سقطت على بعض السيارات وعطّلت حركة المرور في المنطقة.

مشاهد لعاصفة ترابية تضرب #مصر.. كما شهدت البلاد أمطار متفاوتة في عدة مناطق#الحدث pic.twitter.com/VZMsjj80iW — ا لـحـدث (@AlHadath) June 1, 2023

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عاصفة عنيفة

وشهدت المحافظات المصرية، أمس الخميس، موجة من التقلبات الحادة في الأحوال الجوية، بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى البلاد، إضافة لهطول الأمطار على بعض المناطق.

وتسببت الرياح الشديدة المثيرة للرمال والأتربة في انخفاض مستوى الرؤية، في الوقت الذي كشف مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن استمرار تلك الموجة حتى الساعات الأولى من صباح السبت المقبل.

سبب العاصفة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن مصر تتأثر بمنخفض جوي صحراوي من الصحراء الغربية، إضافة لكتل هوائية جنوبية تؤدي إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

خلفت عاصفة رملية قتيلاً وخمسة جرحى في #مصر الخميس بعد سقوط لوحة إعلانات على طريق سريع في قلب #القاهرة. وفي العاصمة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، اسودت السماء فجأة عندما ضربت عاصفة رملية تحمل دوامات برتقالية ضخمة المدينة. #فرانس_برس 📸 @khaled_desouki pic.twitter.com/swaOFqdjKQ — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 2, 2023

وقدّمت هيئة الأرصاد، سلسلة من النصائح، تشمل ارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، والقيادة بهدوء تام على أغلب الطرق، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، وتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات، الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والأبنية المتهالكة.

خسائر العاصفة

في سياق متصل، كشف وزارة التنمية المحلية، حجم الخسائر الناجمة عن العاصفة، وقال المتحدث باسم الوزارة خالد قاسم، إنّ العاصفة تسببت في سقوط لوحة إعلانية على كوبرى أكتوبر بالقرب من منطقة حدائق القبة.

وأضاف أن الحادث تسبب في تحطم 3 سيارات ملاكى ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبرى في الاتجاهين وتم الدفع بسيارات الإسعاف حيث تبين وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 أخرين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة ومنزل خال من السكان في عدد من الأحياء بمحافظة القاهرة، ولوحة إعلانية بمنطقة حي غرب بالقاهرة وتم السيطرة على الموقف.