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شاهد الفيديو الأكثر رعبا للعاصفة الترابية العنيفة التي ضربت مصر

العاصفة سببها تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي من الصحراء الغربية، إضافة لكتل هوائية جنوبية تؤدي إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة

كتب خالد الأحمد
عاصفة ترابية تضرب مصر watanserb.com
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وطن – تعرضت مصر في الساعات الماضية، لعاصفة ترابية عنيفة ومباغته ضربت العديد من مناطق الجمهورية، أحصت العديد من الخسائر سواء المادية أو البشرية.

وفيما عجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من اللقطات التي وثّقت هذه العاصفة، بينها مقطع فيديو وُصف بأنه الأكثر رعبا، وأظهر كتلة ضخمة من الرماد على إحدى الطرق السريعة في البلاد.

وبدا المشهد مفزعا من حجم العاصفة حسبما وثّق مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من إحدى السيارات، لدرجة أنّ قائد السيارة استدار بها للخلف، وعاد عن طريقه خوفا من العاصفة.

وتضمن مقطع فيديو مشابه، لقطات أيضا لحادثة نجمت عن العاصفة، تمثّلت في سقوط لوحة إعلانية كبيرة على كوبري أكتوبر وسط القاهرة، وقد سقطت على بعض السيارات وعطّلت حركة المرور في المنطقة.

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عاصفة عنيفة

وشهدت المحافظات المصرية، أمس الخميس، موجة من التقلبات الحادة في الأحوال الجوية، بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى البلاد، إضافة لهطول الأمطار على بعض المناطق.

وتسببت الرياح الشديدة المثيرة للرمال والأتربة في انخفاض مستوى الرؤية، في الوقت الذي كشف مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن استمرار تلك الموجة حتى الساعات الأولى من صباح السبت المقبل.

سبب العاصفة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن مصر تتأثر بمنخفض جوي صحراوي من الصحراء الغربية، إضافة لكتل هوائية جنوبية تؤدي إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

وقدّمت هيئة الأرصاد، سلسلة من النصائح، تشمل ارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، والقيادة بهدوء تام على أغلب الطرق، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، وتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات، الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والأبنية المتهالكة.

خسائر العاصفة

في سياق متصل، كشف وزارة التنمية المحلية، حجم الخسائر الناجمة عن العاصفة، وقال المتحدث باسم الوزارة خالد قاسم، إنّ العاصفة تسببت في سقوط لوحة إعلانية على كوبرى أكتوبر بالقرب من منطقة حدائق القبة.

وأضاف أن الحادث تسبب في تحطم 3 سيارات ملاكى ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبرى في الاتجاهين وتم الدفع بسيارات الإسعاف حيث تبين وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 أخرين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة ومنزل خال من السكان في عدد من الأحياء بمحافظة القاهرة، ولوحة إعلانية بمنطقة حي غرب بالقاهرة وتم السيطرة على الموقف.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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