زفاف الحسين ورجوة.. المونيتور: الأردن ينفجر في ليلة المصاهرة مع السعودية

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وطن – نشر موقع المونيتور، تقريرا عن حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين على السعودية رجوة آل سيف، وهو الزفاف الذي أجري أمس الخميس، وسط فعاليات رسمية وشعبية وبحضور شخصيات بارزة، واصفة ما حدث بأن “الأردن ينفجر في حفل الزفاف”.

وقال التقرير، إنّ حفل الزفاف أقيم في قصر زهران الفاخر بالعاصمة عمان، وشارك في الغناء بالحفل فنانون أردنيون وسعوديون، في إشارة إلى الزوجين ثنائيي الجنسية أثناء تجوالهما وسط الحشد المحاط بالضيوف.

معلومات عن الزوجين

الأمير حسين ، 28 عامًا ، هو نجل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، وهو التالي في ترتيب العرش، أما الأميرة رجوة تبلغ 29 سنة، وقد درست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة وتنحدر من عائلة سعودية بارزة. والدها ، خالد آل سيف، هو مؤسس شركة البناء التي تحمل الاسم نفسه.

وتمت خطبة الأمير حسين والأميرة رجوة في أغسطس من العام الماضي، وحصلت على لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين خلال مراسم الزفاف.

ترابط أردني سعودي

ورأى التقرير، أن الترابط الأسري الأردني السعودي يعمق العلاقات بين البلدين، فقد طُرد الهاشميون فعليًا من شبه الجزيرة العربية في عام 1924 ، لكن البلدين يشتركان في حدود 731 كيلومترًا (454 ميلًا) وروابط قبلية وروابط متنامية في التجارة والسياحة.

حفل زفاف الأمير حسين ليس أول زفاف ملكي على شخص غير أردني، فوالدة الملك عبد الله ، الأميرة منى ، هي إنجليزية. ووُلدت زوجته الملكة رانيا في الكويت لأبوين فلسطينيين.

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أهمية حفل الزفاف

كان حفل الزفاف شأنًا مهمًا في الأردن وعلامة على العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين الأردن والمملكة العربية السعودية. وكانت هناك احتفالات وحفلات موسيقية ضخمة في جميع أنحاء الأردن حتى الليل. وبثت قناة المملكة الأردنية الهاشمية تغطية متواصلة لحفل الزفاف يوم الخميس. كما تم إعلان يوم الخميس عطلة عامة.

وحضر مراسم حفل الزفاف، الشيخة موزة بنت ناصر من قطر وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس العراقي عبد اللطيف راشد ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

كما حضرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن ، وكذلك أمير المملكة المتحدة وليام والأميرة كاثرين. كما يُزعم أن الصور على تويتر أظهرت وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (MBS) إلى الأردن لحضور الحدث.

وكان حفل زفاف الأمير حسين هو ثاني حفل زفاف ملكي في الأردن هذا العام. في مارس ، تزوجت شقيقته الأميرة إيمان من المليونير اليوناني الفنزويلي جميل ثيرميوتيس.