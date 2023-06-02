الجمعة, يونيو 2, 2023
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رياضة

جماهير روما تنتقم من حكم نهائي الدوري الأوروبي.. شاهد ما فعلوا به

الاتحاد الإنجليزي يدين الاعتداء على الحكم تايلور من قبل جماهير روما في نهائي الدوري الأوروبي 2023

كتب فارس أبو شيحة
اعتداء جماهير روما على حكم نهائي الدوري الأوروبي watanserb.com
اعتداء جماهير روما على حكم نهائي الدوري الأوروبي
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وطن- هاجم جماهير روما الغاضبة في المطار حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي 2023، أنتوني تايلور، على خلفية مباراة نهائي دوري البطولة الأوروبية، التي شهدت خسارة ذئاب روما أمام إشبيلية الإسباني.

وأدار الحكم الإنجليزي تايلور، نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية على ملعب (بوشكاش أرينا)، التي انتهت بفوز إشبيلية على روما بركلات الترجيح. بنتيجة 4-1، عقب انتهاء المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف الإيجابي بهدف لكليهما.

اعتداء جماهير روما على حكم نهائي الدوري الأوروبي

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحتجاز جماهير روما لحكم نهائي الدوري الأوروبي تايلور في المطار، التي شهدت رمي أحد المشجعين برمي كرسي على الحكم البالغ من العمر 44 عاماً.

جوزيه مورينيو وتايلور
جوزيه مورينيو وتايلور

كما وأشهر حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي. نحو 13 بطاقة صفراء، كان من بينا توجيه بطاقة في وجه مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو. احتجاجاً على قرارات الحكم، تبعها هجوم المدرب اللفظي في موقف السيارات على الحكم تايلور.

وأثار الحكم الإنجليزي، الجدل الواسع  عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر ارتكابه العديد من الأخطاء والشكوى من قبل اللاعبين والمدربين، بشأن عدم احتسابه ركلة جزاء على نادي روما. بعد عودته إلى تقنية الفيديو (الفار) وتراجعه عن العقوبة.

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مباراة روما في الدوري الإيطالي

وفي سياق آخر، يلتقي فريق  روما. أمام منافسه سبيزيا، الأحد، في منافسات ال38 الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق روما في المركز السادس من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 60 نقطة، كما وبفارق نابولي المتصدر والمتوج بلقب الدوري الممتاز برصيد 87 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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