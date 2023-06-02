جماهير روما تنتقم من حكم نهائي الدوري الأوروبي.. شاهد ما فعلوا به

- Advertisement -

وطن- هاجم جماهير روما الغاضبة في المطار حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي 2023، أنتوني تايلور، على خلفية مباراة نهائي دوري البطولة الأوروبية، التي شهدت خسارة ذئاب روما أمام إشبيلية الإسباني.

وأدار الحكم الإنجليزي تايلور، نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية على ملعب (بوشكاش أرينا)، التي انتهت بفوز إشبيلية على روما بركلات الترجيح. بنتيجة 4-1، عقب انتهاء المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف الإيجابي بهدف لكليهما.

اعتداء جماهير روما على حكم نهائي الدوري الأوروبي

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحتجاز جماهير روما لحكم نهائي الدوري الأوروبي تايلور في المطار، التي شهدت رمي أحد المشجعين برمي كرسي على الحكم البالغ من العمر 44 عاماً.

كما وأشهر حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي. نحو 13 بطاقة صفراء، كان من بينا توجيه بطاقة في وجه مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو. احتجاجاً على قرارات الحكم، تبعها هجوم المدرب اللفظي في موقف السيارات على الحكم تايلور.

وأثار الحكم الإنجليزي، الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر ارتكابه العديد من الأخطاء والشكوى من قبل اللاعبين والمدربين، بشأن عدم احتسابه ركلة جزاء على نادي روما. بعد عودته إلى تقنية الفيديو (الفار) وتراجعه عن العقوبة.

بعد نهاية المباراة.. مورينيو يهين الحكم أنتوني تايلور في موقف الحافلات: أنت عار على اللعبة! 😱🔥 pic.twitter.com/TlUjB5tVUR — Kooora (@kooora) June 1, 2023

- Advertisement -

مباراة روما في الدوري الإيطالي

وفي سياق آخر، يلتقي فريق روما. أمام منافسه سبيزيا، الأحد، في منافسات ال38 الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

جماهير روما و تصرفهم مع الحكم الانجليزي انتوني تايلور pic.twitter.com/gtgBNDwEWt — EPL World (@EPLworld) June 2, 2023

ويحتل فريق روما في المركز السادس من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 60 نقطة، كما وبفارق نابولي المتصدر والمتوج بلقب الدوري الممتاز برصيد 87 نقطة لهذا الموسم.