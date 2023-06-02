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بنات الأمير هاشم من والدتهن السعودية يسحرن الجميع .. تعرفوا عليهن (صور)

"الأمير هاشم بن الحسين (10 يونيو 1981)، أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين"

كتب شيراز ماضي
بنات الأمير هاشم بن الحسين watanserb.com
الأمير هاشم بن الحسين وزوجته فهدة أبو نيان (يمين) الأميرة هالة النور (يسار)
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وطن – خطفت الأميرة هالة النور والأميرة راية النور، بنات الأمير هاشم بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله الثاني، الأضواء خلال حضورهما حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف.

بنات الأمير هاشم بن الحسين يخطفن الأضواء 

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعيّ، مشاهد وصور للأميرتين هالة النور وراية النور، أثناء مشاركتهن إلى جانب والدهنّ الأمير هاشم وزوجته السعودية فهدة أبو نيان، إذ أبدى المغردون أعجابهم برقة وجمال إطلالة الأميرتين الشقيقتين.

ووفق المعلومات المتوفرة عن الأميرة هالة النور، فهي من مواليد 6 أبريل 2007، أي أنّ عمرها الآن 16 عاماً.

الأميرة هالة النور بنت هاشم
الأميرة هالة النور بنت هاشم

بينما شقيقتها الثانية، الأميرة راية النور، فهي من مواليد 4 يوليو 2008، أي أن عمرها الآن 15 عاماً. علماً انّ لهما شقيقة ثالثة هي الأميرة فاطمة العالية.

وكان لظهور الأمير هاشم بن الحسين بوسامته اللافتة إلى جانب زوجته السعودية فهدة أبو نيان، نصيب من إعجاب الأردنيين .

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الأمير هاشم بن الحسين وزوجته السعودية فهدة أبو نيان
الأمير هاشم بن الحسين وزوجته السعودية فهدة أبو نيان

وبحسب معلومات “ويكيبيديا“، فقد عقد الأمير هاشم في 6 يناير 2006 قرانه على فهدة أبو نيان ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان، وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم .

الأمير هاشم وزوجته فهدة ارتبطا عام 2006
الأمير هاشم وزوجته فهدة ارتبطا عام 2006

وإلى جانب الأميرات الثلاثة (هالة النور، راية النور، فاطمة العالية) انجب الأمير هاشم بن الحسين كلا من الأمير “الحسين حيدرة” والأمير “محمد الحسن”، بمعنى أن له 5 أبناء 3 فتيات وفتيين.

كما التقط مغردون، موقفاً طريفاً بين الأمير هاشم بن الحسين، وأخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، ويبدو أنّ الملك مازحَ الأمير هاشم بسبب طول لحيته.

بينما تساءل مغردون عن سبب اعتماد الأمير هاشم لباسا مميزاً يختلف عن العائلة الملكية.

الأمير هاشم بن الحسين 

والأمير هاشم بن الحسين (10 يونيو 1981)، أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين.

كما أنه الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

الأمير هاشم بن الحسين 
الأمير هاشم بن الحسين

في حين تم تعيين الامير هاشم في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 من قِبل الملك عبد الله الثاني. وكان ذلك خلفاً للأمير رعد بن زيد.

كما تولى مهام نائب الملك في عدة مناسبات. ورافق الملك في العديد من المهام الرسمية، وهو الرئيس الفخري للاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينغ.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - ويكيبيديا
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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