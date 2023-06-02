بنات الأمير هاشم من والدتهن السعودية يسحرن الجميع .. تعرفوا عليهن (صور)

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وطن – خطفت الأميرة هالة النور والأميرة راية النور، بنات الأمير هاشم بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله الثاني، الأضواء خلال حضورهما حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف.

بنات الأمير هاشم بن الحسين يخطفن الأضواء

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعيّ، مشاهد وصور للأميرتين هالة النور وراية النور، أثناء مشاركتهن إلى جانب والدهنّ الأمير هاشم وزوجته السعودية فهدة أبو نيان، إذ أبدى المغردون أعجابهم برقة وجمال إطلالة الأميرتين الشقيقتين.

بنات الامير هاشم بن الحسين كل وحده تقول الزين عندي 😍😍 pic.twitter.com/xxCPcwpgBK — • (@optimistiic22) June 2, 2023

ووفق المعلومات المتوفرة عن الأميرة هالة النور، فهي من مواليد 6 أبريل 2007، أي أنّ عمرها الآن 16 عاماً.

بينما شقيقتها الثانية، الأميرة راية النور، فهي من مواليد 4 يوليو 2008، أي أن عمرها الآن 15 عاماً. علماً انّ لهما شقيقة ثالثة هي الأميرة فاطمة العالية.

وكان لظهور الأمير هاشم بن الحسين بوسامته اللافتة إلى جانب زوجته السعودية فهدة أبو نيان، نصيب من إعجاب الأردنيين .

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وبحسب معلومات “ويكيبيديا“، فقد عقد الأمير هاشم في 6 يناير 2006 قرانه على فهدة أبو نيان ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان، وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم .

وإلى جانب الأميرات الثلاثة (هالة النور، راية النور، فاطمة العالية) انجب الأمير هاشم بن الحسين كلا من الأمير “الحسين حيدرة” والأمير “محمد الحسن”، بمعنى أن له 5 أبناء 3 فتيات وفتيين.

كما التقط مغردون، موقفاً طريفاً بين الأمير هاشم بن الحسين، وأخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، ويبدو أنّ الملك مازحَ الأمير هاشم بسبب طول لحيته.

بينما تساءل مغردون عن سبب اعتماد الأمير هاشم لباسا مميزاً يختلف عن العائلة الملكية.

نفسي أفهم ليش الأمير هاشم دايمًا لبسه بختلف عن العائلة الملكية كلهم! بذكرني كثيييير بمسلسل عمر والمسلسلات البدوية 😩 pic.twitter.com/pDcSbT3d3j — ملك (@malakrousan) June 1, 2023

الأمير هاشم بن الحسين

والأمير هاشم بن الحسين (10 يونيو 1981)، أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين.

كما أنه الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

في حين تم تعيين الامير هاشم في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 من قِبل الملك عبد الله الثاني. وكان ذلك خلفاً للأمير رعد بن زيد.

كما تولى مهام نائب الملك في عدة مناسبات. ورافق الملك في العديد من المهام الرسمية، وهو الرئيس الفخري للاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينغ.