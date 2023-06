بعد الحديث عن رحيله.. كريم بنزيما يخرج عن صمته بهذا التصريح

- Advertisement -

وطن- تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد مستقبله مع نادي ريال مدريد، بعد الأنباء التي تتداوله خلال الفترة الماضية حول رحيله هذا الصيف إلى المملكة العربية السعودية.

ورد الفرنسي بنزيما على سؤال مستقبله مع ريال مدريد، أخبرنا شيء ما عن مستقبلك ؟!، هل ستغادر؟!، ليرد: ” لماذا علي أن أتحدث الناس تتحدث في الانترنت ، لكن الحقيقة ليست في الانترنت”.

وتابع، ” لطالما كان حلمي اللعب مع ريال مدريد، إنه أفضل نادي في التاريخ”.

كما وأضاف، ” هدف المفضل؟، الأول لي بقميص ريال مدريد، ومن منافسك المفصل؟، هو برشلونة”.

واستكمل، ” الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، كان مناسبة خاصة للغاية بالنسبة لي”.

🚨 BREAKING— Karim Benzema: “Speak to Madrid fans? Speak about what? Why speaking of the future if I’m in Madrid…”.

“Who’s speaking is internet. The reality is NOT internet”. pic.twitter.com/MCyANWjq1P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023