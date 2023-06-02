بعد الحديث عن رحيله.. كريم بنزيما يخرج عن صمته بهذا التصريح

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وطن- تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد مستقبله مع نادي ريال مدريد، بعد الأنباء التي تتداوله خلال الفترة الماضية حول رحيله هذا الصيف إلى المملكة العربية السعودية.

ورد الفرنسي بنزيما على سؤال مستقبله مع ريال مدريد، أخبرنا شيء ما عن مستقبلك ؟!، هل ستغادر؟!، ليرد: ” لماذا علي أن أتحدث الناس تتحدث في الانترنت ، لكن الحقيقة ليست في الانترنت”.

كريم بنزيما يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

وتابع، ” لطالما كان حلمي اللعب مع ريال مدريد، إنه أفضل نادي في التاريخ”.

كما وأضاف، ” هدف المفضل؟، الأول لي بقميص ريال مدريد، ومن منافسك المفصل؟، هو برشلونة”.

واستكمل، ” الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، كان مناسبة خاصة للغاية بالنسبة لي”.

🚨 BREAKING— Karim Benzema: “Speak to Madrid fans? Speak about what? Why speaking of the future if I’m in Madrid…”. “Who’s speaking is internet. The reality is NOT internet”. pic.twitter.com/MCyANWjq1P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023

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وواصل، ” أعرف مدى حُلب جماهير ريال مدريد لي، كما أنني أشعر بذلك حقاً عندما أكون في الملعب”.

وختم قائد الفريق الملكي، ” هل ستستمر بريال مدريد؟!، الآن أنا هنا ولدينا مباراة يوم الأحد”.

تصريحات كريم بنزيما اليوم "الواقع مختلف عن الانترنت، وليس هناك شيء أتحدث عنه بشأن مستقبلي".. هذه تصريحات عادية، لا تغير شيء مما يجري في الكواليس، لاعب يحترم ناديه بالتأكيد لن يقول شيئاً مثل "أفكر بعرض وصلني".. عدم قوله بوضوح "أنا مستمر" .. يجعل الأبواب مفتوحة، وكما قال سوف… pic.twitter.com/fTJTvZFW1N — محمد عواد (@mohammedawaad) June 1, 2023

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية والسعودية، عن اقتراب رحيل قائد الفريق الملكي بنزيما عن صفوف ريال مدريد، بعد العرض السعودي المغري الذي قدرت قيمته 200 مليون يورو لمدة موسمين كاملين.

🚨 BREAKING— Karim Benzema: “Speak to Madrid fans? Speak about what? Why speaking of the future if I’m in Madrid…”. “Who’s speaking is internet. The reality is NOT internet”. pic.twitter.com/MCyANWjq1P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023

كما وأحرز لاعب ريال مدريد بنزيما، 18 هدفاً في منافسات الدوري الممتاز، ليحتل وصافة ترتيب جدول الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر جدول الهدافين لهذا الموسم برصيد 23 هدفاً.

مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بيلباو، الأحد، في الجولة ال38 الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ملعب (سانتياغو برنابيو).

وخاض ريال مدريد 37 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق فيها الفوز في 24 مباراة، وتعادل في5 مباريات، كما تلقى الخسارة في 7 مباريات أخرى.

ويعتلي فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 77 نقطة، خلف غريمه التقليدي المتصدر برشلونة برصيد 88 نقطة لهذا الموسم.