الجمعة, يونيو 2, 2023
الرئيسيةرياضةبعد الحديث عن رحيله.. كريم بنزيما يخرج عن صمته بهذا التصريح
رياضة

بعد الحديث عن رحيله.. كريم بنزيما يخرج عن صمته بهذا التصريح

بنزيما أمام خيارين لا ثالث لهما إما الرحيل إلى الدوري السعودي أو تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم إضافي

كتب فارس أبو شيحة
حديث كريم بنزيما watanserb.com
حديث كريم بنزيما
- Advertisement -

وطن- تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد مستقبله مع نادي ريال مدريد، بعد الأنباء التي تتداوله خلال الفترة الماضية حول رحيله هذا الصيف إلى المملكة العربية السعودية.

ورد الفرنسي بنزيما على سؤال مستقبله مع ريال مدريد، أخبرنا شيء ما عن مستقبلك ؟!، هل ستغادر؟!، ليرد: ” لماذا علي أن أتحدث الناس تتحدث في الانترنت ، لكن الحقيقة ليست في الانترنت”.

كريم بنزيما يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

وتابع، ” لطالما كان حلمي اللعب مع ريال مدريد، إنه أفضل نادي في التاريخ”.

كما وأضاف، ” هدف المفضل؟، الأول لي بقميص ريال مدريد، ومن منافسك المفصل؟، هو برشلونة”.

واستكمل، ” الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، كان مناسبة خاصة للغاية بالنسبة لي”.

- Advertisement -

وواصل، ” أعرف مدى حُلب جماهير ريال مدريد لي، كما أنني أشعر بذلك حقاً عندما أكون في الملعب”.

كريم بنزيما
كريم بنزيما

وختم قائد الفريق الملكي، ” هل ستستمر بريال مدريد؟!، الآن أنا هنا ولدينا مباراة يوم الأحد”.

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية والسعودية، عن اقتراب رحيل قائد الفريق الملكي بنزيما عن صفوف ريال مدريد، بعد العرض السعودي المغري الذي قدرت قيمته 200 مليون يورو لمدة موسمين كاملين.

كما وأحرز لاعب ريال مدريد بنزيما، 18 هدفاً في منافسات الدوري الممتاز، ليحتل وصافة ترتيب جدول الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر جدول الهدافين لهذا الموسم برصيد 23 هدفاً.

مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بيلباو، الأحد، في الجولة ال38  الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ملعب (سانتياغو برنابيو).

وخاض ريال مدريد 37 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق فيها الفوز في 24 مباراة، وتعادل في5 مباريات، كما تلقى الخسارة في 7 مباريات أخرى.

بنزيما
بنزيما

ويعتلي فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 77 نقطة، خلف غريمه التقليدي المتصدر برشلونة برصيد 88 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صحيفة ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

كريم حسم موقفه.. انتقال بنزيما للسعودية أكبر من مجرد اللعب للاتحاد.. ما القصة؟

رياضة

أخبار كريم بنزيما بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً للغاية هذا الصيف

رياضة

خبر صادم لعشاق الملكي بشأن كريم بنزيما

رياضة

تغييرات ستطرأ على خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

رياضة

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي فيرمينو

رياضة

صفقة انتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد تمت.. وهذه تفاصيلها

رياضة

احتاج إلى 5 غرز.. تفاصيل إصابة كريم بنزيما في الدوري الإسباني (صور)

رياضة

ميسي يحسم أمر عودته إلى برشلونة

رياضة

بعد إلغاء عقوبة طرده.. رئيس الليغا “تيباس” يعتذر للبرازيلي فينيسيوس جونيور

رياضة

ليفاندوفسكي يتربع على الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

رياضة

وانتصر فينيسيوس.. رابطة “الليغا” تتخذ قرارات صارمة ضد جماهير فالنسيا

رياضة

رئيس “الليغا” يردُ على هتافات العنصرية ضد فينيسيوس في الملاعب الإسبانية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد الفيديو الأكثر رعبا للعاصفة الترابية العنيفة التي ضربت مصر

كريم حسم موقفه.. انتقال بنزيما للسعودية أكبر من مجرد اللعب للاتحاد.. ما القصة؟

زفاف الحسين ورجوة.. المونيتور: الأردن ينفجر في ليلة المصاهرة مع السعودية

شاهد كيس الرمل الذي أسقط بايدن بعنف وأحرجه أمام الجميع

صدمة وذهول.. حادثة محزنة في جامعة دمشق أثناء درس عملي بكلية الطب

هذا ما كتب على تاج رجوة المرصع بالألماس (صور)

بسبب عبد الصمد ناصر.. اتهامات مغربية لـ الجزيرة وسفارة الجزائر في قطر

شاهد قيامة عثمان الحلقة 129.. مفاجأة بشأن مصير زوجة المؤسس عثمان

وجدي غنيم مُطالب بمغادرة تركيا: فرحتي بفوز أردوغان لم تكتمل (فيديو)

البحرين تحتفل بذكرى قيام دولة الاحتلال على جثث الفلسطينيين وأرضهم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC