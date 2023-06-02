المحادثة بين الأميرين ويليام وكيت مع العائلة المالكة الأردنية.. قارئ شفاه يكشف تفاصيلها

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وطن- استقبل الملك عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبد الله، في قصر زهران أمس الخميس، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون بحفاوة وودّ، ضمن عشرات الضيوف ممن حضروا زفاف الأمير الحسين -ولي العهد- ورجوة آل سيف.

وفي الأثناء، دارت محادثة بين الأربعة، أثارت فضول الكثيرين لمعرفة محتواها، قبل أن تقوم صحيفة “دايلي ميل” البريطانية باستشارة مختص في قراءة الشفاه لتحليل الحوار الذي اقتصرت وسائل الإعلام الرسمية في المملكة على بثه بالصورة فقط دوناً عن الصوت.

قارئ شفاه متخصص يكشف تفاصيل الحديث

نقلت “دايلي ميل” عن مختص في قراءة الشفاه ماكشفه عن الحديث الذي دار بين الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا والأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، خلال الاستقبال بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، أمس الخميس.

وحسب الصحيفة البريطانية، يقول قارئ الشفاه إن الملكة رانيا أبلغت الأمير ويليام أثناء محادثتهما: “لقد كانوا جيدين”.

لكن لم يكن من الواضح إلى من كانت الملكة رانيا تشير بهذا، إذ ربما كانت تشير إلى أبناء الأميرين ويليام وكيت.

وأفاد ذات المتخصص أيضاً أن أن الملك عبدالله الثاني بدا خلال اللقاء وكأنه يسترجع ذكرى ما، أثناء حديثهم، إذ قال لويليام: “نعم، أتذكر ذلك، لقد كان جميلا”.

لحظة وصول أمير وأميرة ويلز ويليام وكيت إلى قصر زهران لحضور عقد قران ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني والانسة رجوة ال سيف#زفاف_ولي_العهد #نفرح_بالامير_حسين pic.twitter.com/PxS8kGBpLL — Victori (@sucvte) June 1, 2023

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ليردّ الأمير ويليام قائلاً: “نعم هذا جنون، أعلم! إنهم رائعون، نعم هم كذلك”، رغم أن الحديث لم يكن واضحا إلى ماذا كان يشير تحديداً كما توضح الصحيفة.

في الأثناء، ابتسم ملك الأردن قبل الرد على الأمير ويليام وقال : “شكرًا”.

قالت دايلي ميل أنه عندما تصافح ويليام والملك في بداية حديثهما، قال الملك عبدالله: “مرحباً ، كيف حالك؟”.

بينما قالت له الملكة رانيا العبد الله: “يسعدني رؤيتك مرة أخرى”. ثم أضاف الأمير ويليام لملك الأردن: “شكرًا لك، أنت لطيف جدًا، لقد كان رائعًا” قبل أن يردف: “نعم، كثيرًا”.

ورجّح قارئ الشفاه، أن كيت سألت الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا عن حالهما، قبل أن تضيف: “هناك الكثير مما يحدث”.

لتكون إجابة الملكة رانيا: “نعم هناك الكثير، إنني أتطلع إلى الذهاب في إجازة بعد ذلك”. ثم قال ويليام وكيت: “يا إلهي”، بينما ضحك ويليام. وأضافت كيت: “نراكم في حفل الاستقبال”.

وبعدها، وضع أمير ويلز ذراعيه حول كيت، كما قالت الملكة رانيا: “شكرًا جزيلاً، نراكم لاحقًا”.

كما لوّح ملك الأردن، في نفس الوقت، للأميرين، وقال: “جميل، سنراكم”.

هذا ووصل كل من أمير وأميرة ويلز إلى قصر زهران لحضور حفل الزفاف المبهر، أمس الخمس الأول من يونيو.

وعلى غرار العشرات من ضيوف المملكة الرسميين، استقبلهما الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.

ويشار أن هذا هو اللقاء الثالث بين الأمير وليليام والملك عبد الله في غضون عام، بعد أن التقوا في حفل تتويج الملك تشارلز في مايو 2023، وفي قمة المناخ في نوفمبر 2022.

الملكة رانيا تتألق بفستان من Dior

تألقت الملكة رانيا العبد الله خلال حفل زفاف ابنها، الأمير الحسين، وهي المعروفة بأناقتها بإطلالة لافتة حيث اختارت فستانًا رائعًا من Dior، في إطلالة وصفتها “دايلي ميل” بـ “الجميلة”.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد أشادت بإطلالة الملكة رانيا، وكذلك والدة العروس.ووصفت ظهور الملكة رانيا بالفستان الأسود، الذي اختارته من “ديور”، لاستقبال ضيوف القصر إلى جانب زوجها الملك عبدالله، بـ”الجميل”.

كما رأت أن والدة العروس تألقت بالفستان، الذي تميز بتطريز ذهبي جميل أسفل الظهر.

وبالحديث عن الإطلالات المميزة، لاحظ متخصصون في الموضة أن الأميرة كيت ميدلتون والعروس الأميرة رجوة آل سيف، يبدو أنهما اختارتا نفس المصمم في حفل الزفاف المبهر، حيث وقع اختيار كلتيهما على المصمم اللبناني إيلي صعب.

وفي الوقت الذي أطلت كيت بفستان ورديّ من الدانتيل، ارتدت الأميرة بياتريس (أميرة يورك البريطانية) – التي حضرت كذلك برفقة زوجها – فستانا فضيا مطرزا من العلامة البريطانية “ثريد آند نيدل”، لهذه المناسبة.