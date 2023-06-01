ياحثون يتعرّفون على سبب اختلال التوازن الدماغي المرتبط بطيف التوحد

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وطن-ألقت دراسة جديدة أجرتها جامعة القدس بعض الضوء على أسباب ظهور طيف التوحد. وفي الواقع ، وجد الباحثون أن تركّز مستويات أكسيد النيتريك في الدماغ يمكن أن تؤثر على المؤشرات السلوكية.

ويمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار على العلاقة بين أكسيد النيتريك والأمراض العصبية الأخرى، مثل مرض الزهايمر، أو الأمراض النفسية مثل الفصام والاكتئاب الهوسي. وبحسب ما نشره موقع “ بوركوا دكتور ” الفرنسي، توصلت دراسة جديدة نُشرت، يوم الاثنين، في المجلة العلمية الأمريكية Advanced Science ، إلى وجود صلة بين المستويات العالية من أكسيد النيتريك (وهو غاز يوسع الأوعية الدموية ويزيد من احتقان العضلات) في الدماغ واضطراب التوحد

فهم دقيق لأسباب طيف التوحد

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن طيف التوحد اضطراب يرتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، ولا تزال الأسباب النوعية لاضطرابات طيف التوحد غير مفهومة بشكل كامل، على الرغم من أنها غالبًا ما تتصل بعوامل جينية.

وهذه الدراسة التي أجرتها جامعة القدس يمكن أن تساهم في تحديد العوامل المختلفة التي تساهم في ظهور هذا المرض، وبالتالي تسهيل تنفيذ استراتيجيات جديدة لإدارة مشاكل التوحد.

ما هو أكسيد النيتريك؟

تنتج الخلايا البطانية جزيء يسمى أكسيد النيتريك. وهذا الجزيء المضاد للالتهابات يعزز توسع الأوعية الدموية، ويحسن الدورة الدموية لتدفق الدم في الجسم وينظم تلف نظم القلب والأوعية الدموية.

وختم الموقع بالقول، يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات طيف التوحد (ASD). وأضاف الباحث أمل “آمل أن يؤدي الاكتشاف والفهم الجديد لهذه الآلية إلى إمكانية حقيقية لتطوير علاج لطيف التوحد”.