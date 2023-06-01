الخميس, يونيو 1, 2023
الرئيسيةالهدهدوجدي غنيم مُطالب بمغادرة تركيا: فرحتي بفوز أردوغان لم تكتمل (فيديو)
الهدهد

وجدي غنيم مُطالب بمغادرة تركيا: فرحتي بفوز أردوغان لم تكتمل (فيديو)

كشف الداعية المصري أن السلطات التركية رفضت منحه الجنسية بعدما تقدم بطلب في هذا الخصوص، رغم أنه مقيم في الدولة منذ 9 سنوات

كتب خالد الأحمد
وجدي غنيم watanserb.com
الداعية المصري المعروف وجدي غنيم
- Advertisement -

وطن – رفضت الحكومة التركية منح الداعية المصري المعروف وجدي غنيم، الجنسية التركية أو حتى إقامة، بعد 9 سنوات قضاها في تركيا مما يعني أنه سيتوجب عليه مغادرة البلاد.

تركيا ترفض منح الجنسية لـ وجدي غنيم

وفي أول تعليق له على الأمر قال وجدي غنيم في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يتمنى أن تكتمل فرحته بفوز أردوغان، موضحا أنه كان قد قدم على أخذ الجنسية.

واستدرك أنه كان يرغب على الأقل في الحصول على إقامة، يمكنه من خلاله التنقل وإخراج رخصة قيادة ويتلقى العلاج في المشافي التركية، ولكن ذلك أيضا لم يحدث.

ورغم أن وجدي غنيم مقيم في تركيا منذ 9 أعوام، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على الجنسية التركية، التي قدم عليها أكثر من مرة.

وكشف أنه قدم مؤخرا أيضا على الجنسية لدائرة الجوازات والأجانب ولكن تم رفضه منذ أيام قليلة.

- Advertisement -

طلب المغادرة

وتابع غنيم في حديثه: “حسبي الله ونعم الوكيل”، وطلب من متابعيه أن يدعوا له “أن يجعل الله له مكاناً يؤويه ويخدم فيه دعوة الله عز وجل” حسب وصفه.

واستشهد بقوله تعالى في سورة “العنكبوت”: “يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فأعبدون”. وختم داعياً: “يا رب أسألك بعزتك وقدرتك أن تجعل لي فرجاً ومخرجاً وأرضاً تؤويني أبلغ فيها دعوتك يارب العالمين”.

ومن جانبه نقل موقع “العربية نت” عن مصادر خاصة، قولها إن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد ممن وصفتهم بـ شباب وعناصر الإخوان، بينهم إعلاميون وصحافيون، ودون تقديم إيضاحات أو مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر، ما يعني رفض تواجدهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها.

قادة الإخوان والجنسية التركية

ويشير بعض المراقبين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقدم أكثر من 150 من قادة وأبناء الإخوان بطلبات للحصول على الجنسية التركية؛ خصوصًا قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإداري للجماعة في الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا.

من هو وجدي غنيم؟

ووجدي عبد الحميد محمد غنيم، مواليد 8 فبراير 1951، هو داعية إسلامي مصري شهير.

وسُجِن ثماني مرات في مصر وست مرات خارج مصر، واعتقل في مصر 1981 و1989 و1991 و1992 و1993 و1994 و1998.

خرج من مصر بحكم قضائى لأداء فريضة الحج عام 2001، ومن الدول التي اعتقل فيها الشيخ وجدي: كندا وأمريكا وإنجلترا مرتين وسويسرا، واعتقل في جنوب إفريقيا واليمن.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في العام 2017 حكما غيابيا ضده بالإعدام شنقاً، حيث أنه من المحسوبين على معارضي السيسي الذين يهاجمون نظامه بقوة.

وأسندت النيابة المصرية لغنيم وآخرين معه تهما مزعومة وقتها بأنهم في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتأسيس خلية أطلق عليها “خلية وجدي غنيم” لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر-حسب زعمها-

المصدرالعربية نت + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

ثروة أردوغان وزوجته بعد عقدين من الحكم.. لن تصدق حجمها ومفاجأة أخرى

الهدهد

لا نبيع للكلاب.. تركي يمارس عنصرية تجاه طفل بسبب أردوغان وتدخل عاجل (فيديو)

تقارير

تسريبات عن تشكيل الحكومة التركية الجديدة.. مفاجآت صادمة حول وزارتي الداخلية والخارجية!

تقارير

5 تحديات مُلحّة تنتظر أردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة.. كيف يتعامل معها؟

الهدهد

رغد صدام حسين وتهنئة خاصة لـ أردوغان.. أي دلالات سياسية وراءها؟

الهدهد

بقاء أردوغان في الحكم يدفع السيسي لاتخاذ هذا القرار “والبدء فوري”

الهدهد

“فازت المساجد صوتها مزعج”.. مؤيدة لكليجدار أوغلو منهارة (فيديو)

تقارير

“أردوغان الخارق” يجب احترامه والحذر منه.. هكذا تفاعل الإعلام الغربي مع فوزه

الهدهد

لم تتمالك نفسها.. زوجة أردوغان تبكي فرحا وهكذا كان رد فعله (فيديو)

الهدهد

بكلمات مؤثرة.. أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تهنئ أردوغان.. ماذا قالت؟

الهدهد

هل سلمت سلطنة عمان رجل الأعمال السوري ماهر الدغيم لنظام الأسد؟

الهدهد

كيف احتفلت مناطق المعارضة السورية بفوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد قيامة عثمان الحلقة 129.. مفاجأة بشأن مصير زوجة المؤسس عثمان

البحرين تحتفل بذكرى قيام دولة الاحتلال على جثث الفلسطينيين وأرضهم

لقطة مثيرة للإنتباه بين والدة رجوة آل سيف وزوجة بايدن (فيديو)

قاهرة الزمن.. هكذا بدت الأميرة منى الحسين في سن الـ 82

رئيس أوغندا يثير جنون الغرب ويؤكد: لن أتراجع عن محاربة الشذوذ (فيديو)

بسلاح مُدمر.. تسريبات عن مُخطط إيراني-روسي لاقتلاع أمريكا من سوريا

عبد الصمد ناصر يعلق على استغناء “الجزيرة” عنه ويخرج عن صمته

ثروة أردوغان وزوجته بعد عقدين من الحكم.. لن تصدق حجمها ومفاجأة أخرى

ما التغريدة التي كانت سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة؟!

رحيل ميسي عن باريس هذا الصيف والليغا يرد على برشلونة بهذا القرار!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC