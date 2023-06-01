هكذا استقبلت “أم العريس” الملكة رانيا ولي عهد عُمان بحفل زفاف الحسين

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وطن – تداولت حسابات عمانية مقاطع فيديو توثق لحظة وصول ولي عهد سلطة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق، إلى حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني، واستقبال ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا العبد الله له.

ولي عهد سلطنة عمان في حفل زفاف الأمير الحسين

ويشهد الأردن اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، احتفالات تاريخية بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف، حيث يتم عقد القران اليوم بحضور شخصيات عالمية ومسؤولين وقادة من دول العالم.

وأظهر المقطع الذي بثه حساب “Royal Oman Family” بتويتر، لحظة دخول ذي يزن بن هيثم بن طارق، نجل السلطان العماني إلى القصر الملكي في الأردن.

حضور صاحبُ السُّمو السّيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد لـ حفل زفاف سمو الأمير #الحسين_بن_عبدالله الثاني ولي العهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، #الأردن ، مساء اليوم pic.twitter.com/26WaW0jfTv — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) June 1, 2023

وكان في استقباله على مدخل القصر الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وزوجته الملكة رانيا عبد الله، حيث صافحه الملك الأردني بحرارة مرحبا به، كما صافح ولي العهد العماني الملكة رانيا، أم العريس الأمير الحسين.

ويشار إلى أن حضور ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق، لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله، يأتي ضمن قائمة كبيرة من المدعوين للحفل من قادة ومسؤولين من حول العالم.

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حفل زفاف “الحسين ورجوة” وحضور عالمي

ويأتي ضمن أبرز الحضور والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والأمير وليام أمير وليز وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، وجيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بالإضافة لولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ورئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ويحضر حفل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف أيضا، ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.

ويأتي ضمن الحضور أيضا زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، وابنته آية السيسي. وكذلك رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

لحظة وصول والد ووالدة رجوة آل سيف

واستقبل ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وحرمه الملكة رانيا للمعازيم داخل القصر.

ويقيم الملك عبد الله الثاني حفل استقبال يحضره العديد من قادة الدول الشقيقة والصديقة وممثليهم، فرحاً بزفاف الأمير الحسين على الآنسة رجوة آل سيف.

وأظهر مقطع فيديو متداول من حفل زفاف الأمير الحسين، لحظة استقبال الملك عبد الله والملكة رانيا، لأسرة العروس وعلى رأسها والد ووالدة رجوة آل سيف.