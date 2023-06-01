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هكذا استقبلت “أم العريس” الملكة رانيا ولي عهد عُمان بحفل زفاف الحسين

يشهد الأردن اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، احتفالات تاريخية بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف

كتب باسل النجار
ذي يزن بن هيثم بن طارق في حفل زفاف الأمير الحسين watanserb.com
الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا يستقبلان ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق
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وطن – تداولت حسابات عمانية مقاطع فيديو توثق لحظة وصول ولي عهد سلطة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق، إلى حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني، واستقبال ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا العبد الله له.

ولي عهد سلطنة عمان في حفل زفاف الأمير الحسين

ويشهد الأردن اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، احتفالات تاريخية بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف، حيث يتم عقد القران اليوم بحضور شخصيات عالمية ومسؤولين وقادة من دول العالم.

وأظهر المقطع الذي بثه حساب “Royal Oman Family” بتويتر، لحظة دخول ذي يزن بن هيثم بن طارق، نجل السلطان العماني إلى القصر الملكي في الأردن.

وكان في استقباله على مدخل القصر الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وزوجته الملكة رانيا عبد الله، حيث صافحه الملك الأردني بحرارة مرحبا به، كما صافح ولي العهد العماني الملكة رانيا، أم العريس الأمير الحسين.

ويشار إلى أن حضور ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق، لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله، يأتي ضمن قائمة كبيرة من المدعوين للحفل من قادة ومسؤولين من حول العالم.

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حفل زفاف “الحسين ورجوة” وحضور عالمي

ويأتي ضمن أبرز الحضور والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والأمير وليام أمير وليز وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، وجيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بالإضافة لولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ورئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ويحضر حفل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف أيضا، ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.

ويأتي ضمن الحضور أيضا زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، وابنته آية السيسي. وكذلك رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

لحظة وصول والد ووالدة رجوة آل سيف

واستقبل ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وحرمه الملكة رانيا للمعازيم داخل القصر.

ويقيم الملك عبد الله الثاني حفل استقبال يحضره العديد من قادة الدول الشقيقة والصديقة وممثليهم، فرحاً بزفاف الأمير الحسين على الآنسة رجوة آل سيف.

وأظهر مقطع فيديو متداول من حفل زفاف الأمير الحسين، لحظة استقبال الملك عبد الله والملكة رانيا، لأسرة العروس وعلى رأسها والد ووالدة رجوة آل سيف.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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