الخميس, يونيو 1, 2023
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هذا ما كتب على تاج رجوة المرصع بالألماس (صور)

تقارير ترجح أن يكون التاج هدية من أسرة العروس لمناسبة زفافها

كتب أنس السالم
تاج رجوة watanserb.com
ارتدت رجوة آل سيف تاجاً مرصعاً بالألماس
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وطن – لفت تاج رجوة آل سيف، الذي ارتدته خلال زفافها على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، أنظار المتابعين، ولاحظوا أنّ كلمات كتبت عليه .

تاج رجوة

وكتب على تاج رجوة عبارة “رجوة من الله”، وهو تاج مرصع بالألماس، كانت الكثير من التقارير تحدثت عن احتمال قيام الملكة رانيا بإهداء عروس ابنها التاج كهدية زفافها.

تاج رجوة آل سيف
تاج رجوة آل سيف

وهناك تقارير ترجح أن يكون التاج هدية من أسرة العروس لمناسبة زفافها.بحسب مجلة “الجميلة

تاج رجوة مكتوب عليه "رجوة من الله"
تاج رجوة مكتوب عليه “رجوة من الله”

التاج بدا بديع التصميم، ما يعني أنه تاج جديد صمم خصيصا لها تمامًا كما حصل مع الأميرة إيمان.

تاج العروس مكتوب عليه عبارة رجوة من الله
تاج العروس رجوة

إطلالة رجوة آل سيف في يوم زفافها 

اختارت رجوة آل سيف، فستان زفاف بتصميم يجمع بين الخطوط التقليدية والعصرية، من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب.

قَصة الفستان ضيقة مع قصة ياقة غير متماثلة بتصميم هندسي وأكمام طويلة.

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فستان رجوة آل سيف
رجوة آل سيف وزوجها الأمير الحسين

وزوّد الفستان بذيل طويل منفوخ مزين بأشكال مقصوصة من بتلات الزهور مع طرحة طويلة مطرزة أيضا بالزهور.

واختارت الأميرة الشابة حذاء باللون الأبيض من دون كعب لضمان الراحة. وربما مراعاة منها لكونها تماثل أميرها في الطول نوعا ما فلم تشأ أن تبدو أطول منه.

كما اختارت باقة زهور غاية في الرقة والنعومة متوسطة الحجم زادت من أناقتها.

وقد أكملت الأميرة رجوة إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس تتميز بتصميم أنيق وعصري، يشبه حدوة الحصان ربما لأن الأميرة الشابة تحب ركوب الخيل.

عقد قرآن رجوة آل سيف والأمير الحسين

وتمّ يوم الخميس 1 يونيو 2023، عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران. وسط احتفال أسطوري شهد حضور قادة ومسؤولين بارزين حول العالم.

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي مساء اليوم، بياناً أعلن فيه أنه “صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبد الله الثاني”.

الحضور في زفاف الأمير الحسين
الحضور في زفاف الأمير الحسين

وحضر عقد القران عدد من الأمراء والأميرات، وذوو الأميرة رجوة الحسين وأفراد من عائلة السيف، والضيوف المدعوون من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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