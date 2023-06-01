هذا ما كتب على تاج رجوة المرصع بالألماس (صور)

وطن – لفت تاج رجوة آل سيف، الذي ارتدته خلال زفافها على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، أنظار المتابعين، ولاحظوا أنّ كلمات كتبت عليه .
تاج رجوة
وكتب على تاج رجوة عبارة “رجوة من الله”، وهو تاج مرصع بالألماس، كانت الكثير من التقارير تحدثت عن احتمال قيام الملكة رانيا بإهداء عروس ابنها التاج كهدية زفافها.
وهناك تقارير ترجح أن يكون التاج هدية من أسرة العروس لمناسبة زفافها.بحسب مجلة “الجميلة”
التاج بدا بديع التصميم، ما يعني أنه تاج جديد صمم خصيصا لها تمامًا كما حصل مع الأميرة إيمان.
إطلالة رجوة آل سيف في يوم زفافها
اختارت رجوة آل سيف، فستان زفاف بتصميم يجمع بين الخطوط التقليدية والعصرية، من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب.
قَصة الفستان ضيقة مع قصة ياقة غير متماثلة بتصميم هندسي وأكمام طويلة.
وزوّد الفستان بذيل طويل منفوخ مزين بأشكال مقصوصة من بتلات الزهور مع طرحة طويلة مطرزة أيضا بالزهور.
واختارت الأميرة الشابة حذاء باللون الأبيض من دون كعب لضمان الراحة. وربما مراعاة منها لكونها تماثل أميرها في الطول نوعا ما فلم تشأ أن تبدو أطول منه.
كما اختارت باقة زهور غاية في الرقة والنعومة متوسطة الحجم زادت من أناقتها.
وقد أكملت الأميرة رجوة إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس تتميز بتصميم أنيق وعصري، يشبه حدوة الحصان ربما لأن الأميرة الشابة تحب ركوب الخيل.
عقد قرآن رجوة آل سيف والأمير الحسين
وتمّ يوم الخميس 1 يونيو 2023، عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران. وسط احتفال أسطوري شهد حضور قادة ومسؤولين بارزين حول العالم.
شاهد | الزغاريد تصدح لحظة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة خالد السيف#نفرح_بالحسين #المملكة_تفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد #زفاف_ولي_العهد #زفاف_الحسين #الزفاف_الملكي #هنا_المملكة pic.twitter.com/SYnVIJ8AUh
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 1, 2023
وأصدر الديوان الملكي الهاشمي مساء اليوم، بياناً أعلن فيه أنه “صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبد الله الثاني”.
وحضر عقد القران عدد من الأمراء والأميرات، وذوو الأميرة رجوة الحسين وأفراد من عائلة السيف، والضيوف المدعوون من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.