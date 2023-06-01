هذا ما كتب على تاج رجوة المرصع بالألماس (صور)

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وطن – لفت تاج رجوة آل سيف، الذي ارتدته خلال زفافها على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، أنظار المتابعين، ولاحظوا أنّ كلمات كتبت عليه .

تاج رجوة

وكتب على تاج رجوة عبارة “رجوة من الله”، وهو تاج مرصع بالألماس، كانت الكثير من التقارير تحدثت عن احتمال قيام الملكة رانيا بإهداء عروس ابنها التاج كهدية زفافها.

وهناك تقارير ترجح أن يكون التاج هدية من أسرة العروس لمناسبة زفافها.بحسب مجلة “الجميلة”

التاج بدا بديع التصميم، ما يعني أنه تاج جديد صمم خصيصا لها تمامًا كما حصل مع الأميرة إيمان.

إطلالة رجوة آل سيف في يوم زفافها

اختارت رجوة آل سيف، فستان زفاف بتصميم يجمع بين الخطوط التقليدية والعصرية، من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب.

قَصة الفستان ضيقة مع قصة ياقة غير متماثلة بتصميم هندسي وأكمام طويلة.

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وزوّد الفستان بذيل طويل منفوخ مزين بأشكال مقصوصة من بتلات الزهور مع طرحة طويلة مطرزة أيضا بالزهور.

واختارت الأميرة الشابة حذاء باللون الأبيض من دون كعب لضمان الراحة. وربما مراعاة منها لكونها تماثل أميرها في الطول نوعا ما فلم تشأ أن تبدو أطول منه.

كما اختارت باقة زهور غاية في الرقة والنعومة متوسطة الحجم زادت من أناقتها.