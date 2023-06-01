الخميس, يونيو 1, 2023
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رياضة

نبأ سار لجماهير الأهلي المصري قبيل مواجهة الوداد في دوري الأبطال

السلطات المصرية توافق على زيادة عدد الجماهير الحاضرة لمباراة الأهلي والوداد إلى 50 ألف مشجع

كتب فارس أبو شيحة
نبأ سار لجماهير الأهلي المصري watanserb.com
نبأ سار لجماهير الأهلي المصري
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وطن- زفّت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الأربعاء، الخبر السار لعشاق وجماهير الأهلي المصري، قبيل مواجهة مباراة القمة النارية أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويحتضن ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، مباراة الأهلي والوداد بطل النسخة الماضية، الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (مصر)، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

خبر سار لجماهير الأهلي المصري

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، في بيان لها نشرته، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في وزارة الداخلية للسماح بزيادة عدد الجماهير داخل مدرجات ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، لحضور مباراة الأهلي والوداد إلى 50 ألف مشجع.

بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية
بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية

وكانت السلطات المصرية قد سمحت في وقت سابق بحضور 20 ألف مشجع، لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، الأحد.

وتابعت الوزارة في بيانها: “اتفق وزير الشباب والرياضة المصرية أشرف صبحي مع السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، على زيادة أعداد الجماهير المصرية التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

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رسالة الأهلي المصري

كما أردفت: “اتفق الوزيران صبحي وتوفيق على زيادة أعداد الجماهير داخل المدرجات، وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير..”.

وختم: “أجرى وزير الشباب والرياضة المصرية أشرف صبحي، الاتصال الهاتفي مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي من أجل التنسيق في هذا الشأن”.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

وكانت إدارة الأهلي المصري قد خاطبت السلطات المصرية للسماح لها بزيادة عدد الجماهير الحاضرة لمباراة الأهلي والوداد، وهو ما أدى إلى الاستجابة من قبل الجهات الأمنية المسؤولة في مصر على الطلب.

يذكر أن فريق الأهلي سيواجه الوداد الرياضي المغربي في مباراة العودة (الإياب)، الحاسمة من نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، الأحد، في الـ11 من شهر يونيو/حزيران القادم، على ملعب (محمد الخامس) بدولة المغرب.

الوداد المغربي
الوداد المغربي
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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