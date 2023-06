نبأ سار لجماهير الأهلي المصري قبيل مواجهة الوداد في دوري الأبطال

- Advertisement -

وطن- زفّت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الأربعاء، الخبر السار لعشاق وجماهير الأهلي المصري، قبيل مواجهة مباراة القمة النارية أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويحتضن ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، مباراة الأهلي والوداد بطل النسخة الماضية، الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (مصر)، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، في بيان لها نشرته، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في وزارة الداخلية للسماح بزيادة عدد الجماهير داخل مدرجات ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، لحضور مباراة الأهلي والوداد إلى 50 ألف مشجع.

وكانت السلطات المصرية قد سمحت في وقت سابق بحضور 20 ألف مشجع، لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، الأحد.

وتابعت الوزارة في بيانها: “اتفق وزير الشباب والرياضة المصرية أشرف صبحي مع السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، على زيادة أعداد الجماهير المصرية التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

كما أردفت: “اتفق الوزيران صبحي وتوفيق على زيادة أعداد الجماهير داخل المدرجات، وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير..”.

وختم: “أجرى وزير الشباب والرياضة المصرية أشرف صبحي، الاتصال الهاتفي مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي من أجل التنسيق في هذا الشأن”.

وكانت إدارة الأهلي المصري قد خاطبت السلطات المصرية للسماح لها بزيادة عدد الجماهير الحاضرة لمباراة الأهلي والوداد، وهو ما أدى إلى الاستجابة من قبل الجهات الأمنية المسؤولة في مصر على الطلب.

