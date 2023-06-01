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من والدة أمير قطر وزوجة السيسي وابنته إلى ذي يزن بن هيثم .. قائمة حضور زفاف الأمير الحسين

يعقِد ولي عهد الأردن، الأمير الحسين، اليوم الخميس، قرانه على الآنسة السعودية رجوة آل سيف بحضور شخصيات رسمية ومرموقة من 70 دولة وأكثر

كتب فهمي الورغمي
ضيوف حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف watanserb.com
الأمير الحسين ورجوة آل سيف
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وطن – حضرت شخصيات بارزة ورفيعة المستوى حول العالم زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والآنسة رجوة آل سيف في عمّان اليوم، الخميس، وسط احتفالات شعبية ورسمية انطلقت منذ أيام وتُتوج بعد ساعات بحفل عقد القران بين العروسين.

ضيوف حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

كانت والدة أمير قطر، الشيخة موزا بنت ناصر آل مسند، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير وليام دوق كامبريدج أبرز الحضور.

وتشهد العاصمة الأردنية، عمّان، الخميس، حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة آل سيف في حفل سيحضره العديد من أفراد الأسر الملكية والشخصيات من المنطقة والعالم.

رصدت “وطن” قائمة الشخصيات الحاضرة للمراسم (ليست نهائية بعد) نقلاً عن وسائل إعلام أردنية رسمية وهي فيما يلي:

ـ ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

ـ والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.

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ـ نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

ـ رئيس ديوان ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة.

ـ رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته.

ـ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ـ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

ـ حرم الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي وابنته آية السيسي.

ـ رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

ـ ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

ـ أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

ـ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته.

ـ السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.

ـ المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري.

ـ ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.

ـ وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

ـ الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

ـ ولي عهد النرويج الأمير هاكون.

ـ الرئيس الرواندي بول كاغامي.

ـ وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري.

ـ ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.

ـ ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

ـ نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة سمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

ـ الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا.

ـ الوصية على عرش رومانيا مارغرينا وزوجها الأمير رادو.

وكانت مصادر مطلعة على ترتيبات مراسم عقد القرآن قد قالت إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيحضر ومن المتوقع أن يكون أحد شهود عقد القران.

عمّان تتزين احتفالا بزفاف ولي العهد

سيتوافد على المملكة بمناسبة حفل زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة آل سيف، ضيوف من أكثر من 70 دولة حول العالم، وفق تصريحات أدلى بها مدير الدائرة الإعلامية في أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة، لقناة “المملكة” الأردنية (رسمية).

وكانت أمانة عمّان الكبرى، قد نفّذت تجهيزات واستعدادات احتفالا بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مثل تعبيد الطرق وتزيينها بالأشجار والأعلام والرايات وتزيين الساحات.

هذا وأوضح الرحامنة أنه “إلى جانب الاحتفالات سيكون هناك ألعاب نارية جميلة جدا، تليق بهذه المناسبة الوطنية التي نعتز ونفتخر بها، وهذه الألعاب النارية ستنطلق من حدائق الملك عبد الله الثاني في المقابلين الساعة الـ 10 مساء وستكون بطريقة رائعة ومختلفة وجميلة”.

ومعلوم أنه اليوم، الخميس الأول من يونيو/حزيران 2023، موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة السعودية رجوة آل سيف في حفل ملكي مبهر في قصر زهران في العاصمة عمّان.

وسيحضر الحفل عدد كبير من الملوك والأمراء والشخصيات العالمية، بالإضافة إلى آلاف الأردنيين الذين سيشاركون في الاحتفالات.

سيقام حفل استقبال وعشاء رسمي في قصر الحسينية، حيث ستلتقي الأميرة رجوة بالشعب الأردني لأول مرة كزوجة لولي العهد.

وسيتم بث حفل الزفاف مباشرة على شاشات كبيرة في المدينة، لتشارك جميع أطياف المجتمع هذه المناسبة السعيدة.

المصدرقناة المملكة - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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