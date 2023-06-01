الخميس, يونيو 1, 2023
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ما التغريدة التي كانت سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة؟!

"النقابة الوطنية للصحافة المغربية أعلنت أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها"

كتب أنس السالم
سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة watanserb.com
عبد الصمد ناصر مذيع الجزيرة
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وطن – تتفاعل قضية انهاء قناة الجزيرة القطرية خدمات المذيع المغربي عبد الصمد ناصر أبرز مقدمي الأخبار على شاشتها، في وقتٍ تحدثت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن التغريدة التي كانت سبباً في “طرد” المذيع.

سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة

وجاء في بيان للنقابة المغربية أنّ سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة يعود لنشره تغريدة على تويتر “يدافع فيها على شرف المرأة المغربية”، بعدما تعرضت له من “احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية”، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ”الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب”.حسب البيان الذي قال إنه حصل على “معطيات دقيقة وصحيحة من مصادر عديدة”

وأضافت النقابة أنه، بعد نشر التغريدة من طرف “ناصر”، اتصل به مدير الأخبار بالقناة، لافتةً غلى انه جزائري الجنسية، يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، وكان جواب عبد الصمد بالرفض؛ لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة.

وإثر ذلك، اتصل به المدير العام للقناة واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا إلى اتخاذ إجراء إداري رادع؛ لكن عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة “الجزيرة” القطرية.حسب بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية

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مزاعم مغربية بوجود “لوبي جزائري” داخل القناة!

وزعمت النقابة وجود “لوبي جزائري” داخل القناة وخارجها، يدير ما وصفتها (اللعبة الدنيئة)، وادعت وجود “تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لتفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية”.

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وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنديدها بما وصفته “القرار التعسفي” وتضامنها المطلق واللامشروط مع عبد الصمد ناصر،  وأعلنت أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها.

وقالت إنها ستخاطب الفيدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، وستعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب.

وكانت صحيفة “القدس العربي” كشفت في خبر مفاجئ، الأربعاء، عن استغناء قناة الجزيرة الإخبارية على مذيعين: هما المغربي عبد الصمد ناصر، والسودانية نانسي محجوب.

نانسي محجوب
مذيعة قناة الجزيرة نانسي محجوب

ولم يصدر عن قناة الجزيرة القطرية أي بيانٍ رسمي تعليقاً على ما يتداول عن إنهاء عمل المذيعين .

المصدروطن - متابعات - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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