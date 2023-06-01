لهذه الأسباب تستخدم الفنادق مفارش بيضاء دائمََا!

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وطن- إذا كنت تسافر بشكل متكرر، فربما لاحظت أن جميع الفنادق الفاخرة تستخدم مفارش بيضاء لتغطية الأسرة.

فإذا كنت قد تساءلت يومًا ما السر في استخدام الفنادق الملاءات البيضاء، فلا تقلق أنت لستَ وحدك.



وفقًا لمتخصصي الصناعة ومصممي الديكور الداخلي، هناك العديد من الأسباب لاستخدام الفنادق اللون الأبيض كلون للمفارش والملاءات، حسب موقع “mattressnut“.

من السهل تنظيفها

غسل المفارش البيضاء وتنظيفها أسهل بكثير من ملاءات الأسرة الملونة الأخرى، حيث يمكن رؤية البقع والتركيز على إزالتها باستخدام منظف قوي كالمبيض.

لون يجذب الانتباه

اللون الأبيض هو لون متعدد الاستخدامات ويجذب في الواقع جميع النزلاء. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحقق التوازن المثالي داخل الغرفة و ينقل الهدوء.



يرتبط بالنظافة

يعد استخدام المفارش البيضاء أحد أكثر الطرق فعالية للفنادق للتعبير عن التزامها بالنظافة.

تحب الفنادق استخدام الملاءات البيضاء لأنها تستطيع أن تعكس النظافة بسرعة وسهولة.

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علاوة على ذلك، يشعر الضيوف بالسعادة والأمان عند النوم على سرير أبيض نظيف بدلاً من النوم على مفارش ذات ألوان أخرى.

اللون يخلق إحساسًا بالهدوء داخل الغرفة



تستخدم الفنادق ملاءات سرير بيضاء لخلق شعور بالصفاء والهدوء في غرفة الفندق، حيث يمثل اللون الأبيض الهدوء والسلام والاسترخاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يظهر للزائر أن غرفة الفندق نظيفة وواسعة وجذابة.

علاوة على ذلك، تفضل الفنادق بيئة نوم بيضاء نظيفة بدلاً من الألوان الأخرى المشرقة التي من المرجح أن تصيبك بالصداع النصفي بدلاً من مساعدتك على النوم.

الألوان الملونة تتلاشى مع الوقت

تفضل الفنادق استخدام الملاءات البيضاء لأنها تدوم لفترة أطول – حتى مع الغسيل المتكرر – مقارنة بالمفارش الملونة التي تتلاشى أو تبهت مع مرور الوقت.

يعطي إحساسًا إيجابيًا

في الفنادق، يجلب اللون الأبيض الطاقة الإيجابية التي تجعل الزوار يشعرون بمزيد من الراحة.

لذلك، بغض النظر عن سبب رحلتك، سواء كنت مسافرًا مع زوجتك أو صديقك، قد تساعدك المفارش البيضاء في غرفتك بالفندق على الشعور بالسلام والاسترخاء والتفاؤل أثناء وجودك هناك.

الشعور بالرفاهية

دائمََا ما يرتبط اللون الأبيض بالرفاهية والازدهار.

والمفارش البيضاء عادة ما تعطي انطباعًا بالفخامة الكاملة، وهو ربما أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل اللون الأبيض هو اللون المفضل لأسرّة الفندق.

يجعل عملية الغسيل سريعة ومريحة

المفارش البيضاء تجعل من عملية التنظيف أسهل. فبدلاََ من الاضطرار إلى فصل الملاءات حسب اللون عند الغسيل. يمكن وضع كل المفارش والمناشف في نفس حوض الغسيل دون الخوف من تشتت الألوان.

