لقطة مثيرة للإنتباه بين والدة رجوة آل سيف وزوجة بايدن (فيديو)

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وطن – لفتت جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، ووالدة العروس رجوة آل سيف خلال زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأنظار .

ويبدو أن زوجة بايدن أبدت إعجابها بفستان والدة رجوة آل سيف، التي ردّت هي الأخرى بإبداء إعجابها بفستان “جيل”.

وتفاعل المغرّدون على الفيديو، وقالوا إنّ زوجة بايدن أخبرت والدة رجوة أنّ الفستانين نفس اللون .

وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن وعقيلته تهنئة بمناسبة زفاف ولي العهد.

وقالت جيل بايدن، في فيديو بثته، السفارة الأميركية في عمّان على توتير وإلى جانبها زوجها بايدن: “ولي العهد الحسين والأميرة رجوة تهانينا. اليوم وأنتما تبدأان حياتكما الجديدة معا نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة”.

بالنيابة عن الولايات المتحدة، يتمنى الرئيس والسيدة الأولى لصاحبّي السمو الملكي عمراً مديداً بالسعادة. ألف مبروك!

On behalf of the United States, the President, and First Lady wish their Royal Highnesses a lifetime of happiness. Alf Mabrouk!#نفرح_بالحُسين #CelebratingAlHussein… pic.twitter.com/paiqBsteyG — U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) June 1, 2023

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في حين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطبا ولي العهد: “أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين فيك الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا، وكم تمنيت حقا أن أكون معكم جميعا اليوم”.

عقد قرآن رجوة آل سيف والأمير الحسين

وتمّ اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران، وسط احتفال أسطوري شهد حضور قادة ومسؤولين بارزين حول العالم.

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي مساء اليوم، بياناً أعلن فيه أنه “صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبد الله الثاني”.

وحضر عقد القران عدد من الأمراء والأميرات، وذوو الأميرة رجوة الحسين وأفراد من عائلة السيف، والضيوف المدعوون من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

فستان زفاف رجوة آل سيف

حيث اختارت فستان زفاف بتصميم يجمع بين الخطوط التقليدية والعصرية، من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب.

قَصة الفستان ضيقة مع قصة ياقة غير متماثلة بتصميم هندسي وأكمام طويلة.

وزوّد الفستان بذيل طويل منفوخ مزين بأشكال مقصوصة من بتلات الزهور مع طرحة طويلة مطرزة أيضا بالزهور.

واختارت الأميرة الشابة حذاء باللون الأبيض من دون كعب لضمان الراحة. وربما مراعاة منها لكونها تماثل أميرها في الطول نوعا ما فلم تشأ أن تبدو أطول منه.

كما اختارت باقة زهور غاية في الرقة والنعومة متوسطة الحجم زادت من أناقتها.

لكن الملفت كان التاج الذي اختارت الأميرة الجديدة ارتداءه في يوم زفافها.

حيث كانت الكثير من التقارير تحدثت عن احتمال قيام الملكة رانيا بإهداء عروس ابنها تاجا مرصعا بالألماس كهدية زفافها. وهناك تقارير ترجح أن يكون التاج هدية من أسرة العروس لمناسبة زفافها.بحسب مجلة “الجميلة”

وإلى أن يتأكد الأمر يمكن القول بأن التاج بدا بديع التصميم، ويبدو أنه احتوى على كتابات باللغة العربية. إذ كتب عليه “رجوة من الله”، ما يعني أنه تاج جديد صمم خصيصا لها تمامًا كما حصل مع الأميرة إيمان.

وقد أكملت الأميرة رجوة إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس تتميز بتصميم أنيق وعصري، يشبه حدوة الحصان ربما لأن الأميرة الشابة تحب ركوب الخيل.