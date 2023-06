لقطة مثيرة للإنتباه بين والدة رجوة آل سيف وزوجة بايدن (فيديو)

- Advertisement -

وطن – لفتت جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، ووالدة العروس رجوة آل سيف خلال زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأنظار .

ويبدو أن زوجة بايدن أبدت إعجابها بفستان والدة رجوة آل سيف، التي ردّت هي الأخرى بإبداء إعجابها بفستان “جيل”.

وتفاعل المغرّدون على الفيديو، وقالوا إنّ زوجة بايدن أخبرت والدة رجوة أنّ الفستانين نفس اللون .

وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن وعقيلته تهنئة بمناسبة زفاف ولي العهد.

وقالت جيل بايدن، في فيديو بثته، السفارة الأميركية في عمّان على توتير وإلى جانبها زوجها بايدن: “ولي العهد الحسين والأميرة رجوة تهانينا. اليوم وأنتما تبدأان حياتكما الجديدة معا نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة”.

بالنيابة عن الولايات المتحدة، يتمنى الرئيس والسيدة الأولى لصاحبّي السمو الملكي عمراً مديداً بالسعادة. ألف مبروك!

On behalf of the United States, the President, and First Lady wish their Royal Highnesses a lifetime of happiness. Alf Mabrouk!#نفرح_بالحُسين #CelebratingAlHussein… pic.twitter.com/paiqBsteyG

