كيف تتخلص من التوتر في 5 دقائق فقط؟ إليك بعض الحيل

- Advertisement -

وطن- يمكن للنظام الغذائي ونمط الحياة الصحي، مثل ممارسة الرياضة والنوم بشكل أفضل أن يساعد في تخفيف التوتر الذي يسبب القلق والاكتئاب والصداع.

وللتخلص من التوتر في دقائق فقط، كل ما عليك هو اتباع هذه الحيل التي نشرها موقع “theepochtimes“.

التنفس العميق

التنفس العميق مهم للغاية في الحد من هذه المشكلة.

كل ما عليك فعله هو اختيار مكان هادئ لممارسة تمارين التنفس. ضع كل تركيزك على أخذ أنفاس طويلة وعميقة ولا تدع شيئًا يفسد تركيزك.



يمكنك كذلك وضع يديك على بطنك والتنفس بصورة منتظمة، مما سيساعدك على التنفس بانتظام.

اغمض عينيك

إذا كنت تعاني من التوتر، اغمض عينيك واستنشق ببطء وبعمق لمدة خمس دقائق. تخيل نفسك في مكان ما أو تفعل شيئًا تستمتع به. كما يؤدي ارتداء سماعات الرأس أو سدادات الأذن إلى تحسين هذه التجربة.

- Advertisement -

المشي

يمكن أن يساعدك التحرك والقيام بالمشي السريع لمدة خمس دقائق أو حتى مجرد التحرك حول منزلك في تخفيف التوتر.

كما يمكنك ممارسة وضعية الشجرة – واحدة من الحركات الأساسية في تمارين “اليوغا” – التي ستساعدك بالتأكيد على تقليل درجات التوتر.



انطلاقًا من وضعية الوقوف، قم بالارتكاز على الساق اليمنى مع ثني ركبة الساق اليسرى ووضع القدم على داخل فخذ الساق اليمنى، ثم قم برفع اليدين إلى الأعلى. حافظ على هذه الوضعية وأنت تأخذ أنفاس عميقة.

انظر إلى النافذة

الخروج من المنزل يساعد كثيراََ في تقليل التوتر. إذا لم تتمكن من الخروج، ألق نظرة عبر النافذة واستمتع بالمنظر. فإن مشاهدة السماء، على سبيل المثال، يمكن أن يساعد على تهدئة الأعصاب ويحدُ من التوتر.

