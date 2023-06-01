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قاهرة الزمن.. هكذا بدت الأميرة منى الحسين في سن الـ 82

الأميرة منى الحسين هي والدة الملك عبد الله الثاني وجدة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وهي أم لثلاثة من أشقائه من الملك الراحل الحسين بن طلال

كتب فهمي الورغمي
منى الحسين watanserb.com
منى الحسين الزوجة الثانية لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال
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وطن – إطلالة مبهرة ولافتة ظهرت بها الأميرة منى الحسين أو “انطوانيت غاردنر (سابقاً) وهي صاحبة الـ 82 عاماً، خلال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة السعودية رجوة آل سيف اليوم، الخميس.

الأميرة منى الحسين تتألق في حفل زفاف الحسين ورجوة

لفتت الأميرة منى الحسين، وهي الزوجة الثانية لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، ووالدة ملك الأردن الحالي عبد الله الثاني بن الحسين، الأنظار إليها بإطلالتها الأنيقة والبسيطة.

وارتدت الأميرة منى الحسين فستانا زهريا، تألقت به بين عشرات الحضور من العائلة المالكة خلال عقد قران حفيدها الأمير الحسين، على السعودية رجوة آل سيف.

والأميرة منى الحسين، هي ابنة الضابط البريطاني “والتر برسي غاردنر”، الذي كان قد سبق له أن خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن. وبعد أن انتهت مدة التدريب بقي فيها بناءً على طلب من السفارة البريطانية وذلك لحل مشكلة شح المياه الناتج عن الجفاف التي كان يعاني منها الأردن في ذلك الوقت.

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التقت بالملك حسين أثناء عملها في التحضير لفيلم عن لورانس العرب، حيث سمح الملك لبعض القوات العسكرية بالمشاركة في التصوير وكان يزور مواقع التصوير من وقت لآخر وتزوجها في 25 مايو/أيار 1961. ولاحقاً أطلق عليها زوجها لقب الأميرة منى الحسين.

أنجبت الأميرة منى الحسين، الملك عبد الله (مواليد 1962). والأمير فيصل (مواليد 1963). و الأميرة عائشة (مواليد 1968). والأميرة زين (مواليد 1968). قبل أن يُعلن طلاقها من الملك الراحل الحسين بن طلال في 21 ديسمبر 1971، إلا إنه سمح لها بالاحتفاظ بلقبها الملكي.

تفاعل مع إطلالة منى الحسين

أثار الفستان الزهري الذي أطلته به الأميرة منى الحسين، ردود فعل واسعة بين المغردين على موقع تويتر. وجاء في بعض التعليقات “منى الحسين عندها ٨٢ سنة؟؟!! ماشاء الله ربنا يزيد ويبارك”.

وفي تعليق آخر “الأميرة منى الحسين والدة الملك باطلالة بسيطة رائعة حتى في عمر 82!”.

وتابع المغردون تفاعلهم مع إطلالة الأميرة منى الحسين. فقال البعض “الاميرة منى الحسين ام الملك راقية رقاوة بشكل ما شاء الله”.

وقال آخر “شكد احب الاميره منى الحسين”، فيما وصفها البعض بأنها “قاهرة الزمن”.

عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

واتحد الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف، اليوم الخميس الأول من يونيو/حزيران، وتمّ عقد قرانهما في احتفال ملكي.

يُعدّ هذا الزفاف الملكي حدثاً تاريخياً وفرحة كبيرة للشعب الأردني والعائلة المالكة على السواء.

تعرّف العروسان في جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وبعد خطوبتهما في أغسطس 2022 في الرياض، أقامت الملكة رانيا -مؤخراً- حفلة حناء للعروس في مضارب بني هاشم في عمان، حضرها أفراد من العائلة المالكة وسيدات من مختلف مناطق الأردن.

وحضر حفل الزفاف، اليوم الخميس، ممثلون عن بيوت ملكية من بلجيكا، دنمارك، لوكسمبورغ، ماليزيا، بروناي، اليابان، إضافة إلى شخصيات رسمية ودبلوماسية يمثلون أكثر من 70 دولة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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