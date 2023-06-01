قاهرة الزمن.. هكذا بدت الأميرة منى الحسين في سن الـ 82

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وطن – إطلالة مبهرة ولافتة ظهرت بها الأميرة منى الحسين أو “انطوانيت غاردنر (سابقاً) وهي صاحبة الـ 82 عاماً، خلال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة السعودية رجوة آل سيف اليوم، الخميس.

الأميرة منى الحسين تتألق في حفل زفاف الحسين ورجوة

لفتت الأميرة منى الحسين، وهي الزوجة الثانية لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، ووالدة ملك الأردن الحالي عبد الله الثاني بن الحسين، الأنظار إليها بإطلالتها الأنيقة والبسيطة.

والدة ملك الأردن عبد الله الثاني تصل إلى قصر زهران للمشاركة بحفل زفاف ولي العهد#العربية pic.twitter.com/TUaohmqoeG — العربية (@AlArabiya) June 1, 2023

وارتدت الأميرة منى الحسين فستانا زهريا، تألقت به بين عشرات الحضور من العائلة المالكة خلال عقد قران حفيدها الأمير الحسين، على السعودية رجوة آل سيف.

والأميرة منى الحسين، هي ابنة الضابط البريطاني “والتر برسي غاردنر”، الذي كان قد سبق له أن خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن. وبعد أن انتهت مدة التدريب بقي فيها بناءً على طلب من السفارة البريطانية وذلك لحل مشكلة شح المياه الناتج عن الجفاف التي كان يعاني منها الأردن في ذلك الوقت.

أجمل فرحة أم الملك عبدالله الثاني و جدة العريس ولي العهد الحسين سمو الأميرة منى الحسين الذي أنجبت أغلى الرجال و سيدهم الملك عبدالله الثاني أطال الله بعمرهم و أدام الله عليهم الصحة والعافية #نفرح_بالحسين pic.twitter.com/BvGvKAS5lr — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) May 30, 2023

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التقت بالملك حسين أثناء عملها في التحضير لفيلم عن لورانس العرب، حيث سمح الملك لبعض القوات العسكرية بالمشاركة في التصوير وكان يزور مواقع التصوير من وقت لآخر وتزوجها في 25 مايو/أيار 1961. ولاحقاً أطلق عليها زوجها لقب الأميرة منى الحسين.

أنجبت الأميرة منى الحسين، الملك عبد الله (مواليد 1962). والأمير فيصل (مواليد 1963). و الأميرة عائشة (مواليد 1968). والأميرة زين (مواليد 1968). قبل أن يُعلن طلاقها من الملك الراحل الحسين بن طلال في 21 ديسمبر 1971، إلا إنه سمح لها بالاحتفاظ بلقبها الملكي.

لحظة وصول واستقبال الأميرة منى الحسين والدة الملك عبدالله الثاني وبرفقتها أخواته الأميرة عائشة والأميرة زين #زفاف_ولي_العهد #رجوة_آل_سيف pic.twitter.com/xi3tlel3wr — Victori (@sucvte) June 1, 2023

تفاعل مع إطلالة منى الحسين

أثار الفستان الزهري الذي أطلته به الأميرة منى الحسين، ردود فعل واسعة بين المغردين على موقع تويتر. وجاء في بعض التعليقات “منى الحسين عندها ٨٢ سنة؟؟!! ماشاء الله ربنا يزيد ويبارك”.

وفي تعليق آخر “الأميرة منى الحسين والدة الملك باطلالة بسيطة رائعة حتى في عمر 82!”.

الاميرة منى الحسين والدة الملك باطلالة بسيطة رائعة حتى في عمر ٨٢!

٨/١٠ pic.twitter.com/LPI5F3h410 — Omar (@Omar10ASC) June 1, 2023

وتابع المغردون تفاعلهم مع إطلالة الأميرة منى الحسين. فقال البعض “الاميرة منى الحسين ام الملك راقية رقاوة بشكل ما شاء الله”.

وقال آخر “شكد احب الاميره منى الحسين”، فيما وصفها البعض بأنها “قاهرة الزمن”.

الأميرة منى الحسين. أم الملك❤️🇯🇴 https://t.co/dqE0UjA3yr — Sireen Harb 🇵🇸 #2 (@sireen_ghaith2) June 1, 2023

عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

واتحد الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف، اليوم الخميس الأول من يونيو/حزيران، وتمّ عقد قرانهما في احتفال ملكي.

يُعدّ هذا الزفاف الملكي حدثاً تاريخياً وفرحة كبيرة للشعب الأردني والعائلة المالكة على السواء.

تعرّف العروسان في جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وبعد خطوبتهما في أغسطس 2022 في الرياض، أقامت الملكة رانيا -مؤخراً- حفلة حناء للعروس في مضارب بني هاشم في عمان، حضرها أفراد من العائلة المالكة وسيدات من مختلف مناطق الأردن.

وحضر حفل الزفاف، اليوم الخميس، ممثلون عن بيوت ملكية من بلجيكا، دنمارك، لوكسمبورغ، ماليزيا، بروناي، اليابان، إضافة إلى شخصيات رسمية ودبلوماسية يمثلون أكثر من 70 دولة.