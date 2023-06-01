الخميس, يونيو 1, 2023
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فيديو الأمير هاشم رفقة زوجة أخيه ولي العهد الأردني يلفت الأنظار

جرى بحضور الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله اليوم، الخميس، عقد قران الأمير الحسين على الآنسة رجوة خالد آل سيف

كتب خالد السعدي
الأمير هاشم ورجوة آل سيف watanserb.com
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وطن- وصلت الآنسة رجوة آل سيف إلى قصر زهران يرافقها الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وبصحبة كل من الأميرتين إيمان وسلمى، ابنتَي الملك عبد الله الثاني، اللتين ظهرتا داخل حديقة القصر وهما تقومان بترتيب ذيل الفستان بشكل عفوي، الأمر الذي تحرص عليه الأردنيات في حفل زفاف شقيقهن.

الأمير هاشم ورجوة آل سيف

ولفت الأنظار اصطحاب الأمير هاشم، لزوجة أخيه رجوة آل سيف إلى مقر عقد القران داخل قصر زهران.

حيث ظهر الأمير الأردني يرافق رجوة ويمسك بيدها داخل قصر زهران، بينما كانت الأميرتان إيمان وسلمى تسيران خلفهما وتعدّلان اتجاه ذيل فستان العروس.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين يغادران قصر زاهرن العامر، محاطين بالموكب الأحمر الذي سيسلك طرقاً في العاصمة عمان متوجهاً إلى قصر الحسينية.

https://twitter.com/RHCJO/status/1664291584370720768?s=20

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ووفق وسائل إعلام أردنية، وصلت الآنسة رجوة للقصر تُقِلّها سيارة “رولز رويس فانتو v موديل 1968” صنعت خصيصاً للملكة الراحلة زين الشرف شقيقة الملك الراحل حسين، وتمّ استخدامها مؤخراً من قبل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله خلال حفل الاستقلال وخلال الزيارة الأخيرة للملك تشارلز الثالث (الأمير حينها) إلى الأردن.

سيارة تاريخية

وقد أدخلت السيارة إلى متحف السيارات الملكي في عام 2003، وبقيت في المتحف حتى أعيد تشغيلها لاستخدامها في حفل زفاف ولي العهد. وتم تجديدها ميكانيكياً في الأردن مع إعادة طلاء وإعادة تصميم النوافذ الجانبية ومنطقة السقف للسماح بمشاهدة أفضل. وما زال المحرك الأصلي V8 للسيارة يعمل بسعة 3.5 لتر مع “كاربوريتر” مزدوج.

تهنئة الديوان الملكي

وكان الديوان الملكي الهاشمي أعلن أنه جرى بحضور الملك عبد الله والملكة رانيا العبد الله، اليوم الخميس، عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة خالد السيف.

وهنأ الديوان الملكي العروسين بمناسبة عقد قرانهما، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته.

كما أشار إلى أن “الإرادة الملكية السامية صدرت بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد”.

لقب أميرة

ووفقاً للعرف الملكي في الأردن، فإنه يمنح عادة لقب أميرة لزوجات الأمراء الهاشميين من العائلة المالكة، بعد الانتهاء من مراسم عقد القران، بإرادة ملكية سامية وتُكنّى على اسمه.

وتحمل بمجرد صدور الإرادة الملكية لقب “أميرة”، وستكنى على اسم زوجها ولي العهد لتصبح “الأميرة رجوة الحسين”.

المصدروسائل إعلام أردنية + تويتر+ فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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