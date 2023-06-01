الخميس, يونيو 1, 2023
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حياتنا

طفل يدخل غرفة الطوارئ بعد بلعه لـ40 علكة

"إذا ابتلعت علكة عن طريق الصدفة، فاعلم أنها ستخرج بعد حوالي 40 ساعة من خلال البراز".

كتب معالي بن عمر
انسداد الجهاز الهضمي watanserb.com
انسداد الجهاز الهضمي
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وطن-بعد تناوله لـ40 علكة، دخل طفل ذو 5 سنوات لغرفة الطوارئ بسبب انسداد الجهاز الهضمي.

وبحسب تقرير لموقع “بوركو دكتور” الفرنسي، نُشرت حيثيان هذه الحالة الطارئة ضمن تقارير JEM.

تخرج العلكة عند ابتلاعها من البراز
انسداد الجهاز الهضمي

تشنجات وإسهال

وفق ما ترجمته “وطن“، تم إدخال هذا الطفل إلى المستشفى في أوهايو، مصابًا بتشنجات وإسهال بسبب انسداد جهازه الهضمي.

وبعد النظر باستخدام الماسح الضوئي، قام الأطباء بإزالة العلكة المتخثرة تدريجيًا عبر منظار المريء وملقط يمر عبر فم المريض. وبعد ذلك، تمكن الطفل ذو الـ5 سنوات من مغادرة المستشفى دون عقابيل، على الرغم من إصابته بالتهاب الحلق المستمر بسبب الاستخراج التدريجي للكتلة المطاطية التي تشكّلت من خلال تراكم العلكة في الجهاز الهضمي.

وفي هذا السياق، نصحت أخصائية التغذية بيت سريزوني-Beth Czerwony: “إذا ابتلعت علكة عن طريق الصدفة، فاعلم أنها ستخرج بعد حوالي 40 ساعة من خلال البراز”.

وأضافت: “بما أنه لا يمكن هضمها، فيجب إخراجها كاملة”.

انسداد الجهاز الهضمي بعد تناول 40 علكة
بعد تناوله لـ40 علكة، دخل طفل ذو 5 سنوات لغرفة الطوارئ
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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