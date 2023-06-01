طفل يدخل غرفة الطوارئ بعد بلعه لـ40 علكة

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وطن-بعد تناوله لـ40 علكة، دخل طفل ذو 5 سنوات لغرفة الطوارئ بسبب انسداد الجهاز الهضمي.

وبحسب تقرير لموقع “بوركو دكتور” الفرنسي، نُشرت حيثيان هذه الحالة الطارئة ضمن تقارير JEM.

تشنجات وإسهال

وفق ما ترجمته “وطن“، تم إدخال هذا الطفل إلى المستشفى في أوهايو، مصابًا بتشنجات وإسهال بسبب انسداد جهازه الهضمي.

وبعد النظر باستخدام الماسح الضوئي، قام الأطباء بإزالة العلكة المتخثرة تدريجيًا عبر منظار المريء وملقط يمر عبر فم المريض. وبعد ذلك، تمكن الطفل ذو الـ5 سنوات من مغادرة المستشفى دون عقابيل، على الرغم من إصابته بالتهاب الحلق المستمر بسبب الاستخراج التدريجي للكتلة المطاطية التي تشكّلت من خلال تراكم العلكة في الجهاز الهضمي.

وفي هذا السياق، نصحت أخصائية التغذية بيت سريزوني-Beth Czerwony: “إذا ابتلعت علكة عن طريق الصدفة، فاعلم أنها ستخرج بعد حوالي 40 ساعة من خلال البراز”.

وأضافت: “بما أنه لا يمكن هضمها، فيجب إخراجها كاملة”.