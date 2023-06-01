شاهد قيامة عثمان الحلقة 129.. مفاجأة بشأن مصير زوجة المؤسس عثمان

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وطن – مسلسل قيامة عثمان، يُواصل بث حلقاته الجديدة كل يوم أربعاء الساعة 20:00 بتوقيت تركيا ومصر والسعودية. وفي الأثناء يبقى السؤال قائما: ما الذي سيحدث في الحلقة 129 من قيامة عثمان.

الإعلان الرسمي الأول للحلقة 129 من المؤسس عثمان

من المرجح حسب منتجي المسلسل التركي، أن الموسم الرابع من قيامة عثمان سينتهي عند الحلقة 130 أي أن الحلقة القادمة في هذا الجزء ستكون هي الحلقة قبل الأخيرة.

#KuruluşOsman

الموسم الحالي من مسلسل المؤسس عثمان ينتهي عند الحلقة 130 و سيعود بموسم جديد في شهر سيبتمبر pic.twitter.com/xJUhyoJYNA — arab2turk (@arab2turk) May 27, 2023

وأفادت وسائل إعلام تركية في وقت سابق، أن الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان ستكون هي الحلقة 130. مؤكدة أنه سيعود مجددا في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وينتظر ملايين من متابعي المسلسل التركي التاريخي الأكثر شهرة في الوقت الحالي داخل تركيا وعدد من الدول العربية، أن تتطور الأحداث بشكل غير مسبوق في الموسم الخامس من قيامة عثمان.

كما يترقت المشاهدون إدماج شخصيات جديدة بأدوار أكثر حماسا، مما من شأنه أن يدفع بمغامرات المسلسل نحو فصل جديد من التشويق والمتعة.

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وفي الأثناء، ينتظر الكثيرون الحلقة 129 من قيامة عثمان، يوم الأربعاء المقبل، والتي سنكتشف خلالها ما مصير زوجات عثمان وأبناءه وما إذا كانت ستتعرض إحداهن لخطر داهم قد يقضي على حياتها.

مشاهدة الحلقة 128 مسلسل قيامة عثمان

في الحلقة 128 من مسلسل قيامة عثمان، تتوالى الأحداث الدرامية والمشوقة التي تحبس الأنفاس. عثمان بن أرطغرل، الزعيم البطل والعادل لقبيلة الكايي، يواجه تحديات جديدة وخطرا محدقا من أعدائه الذين لا يهدأون له بالا. هؤلاء الأعداء هم البيزنطيون، الذين اختطفوا حبيبته ملحة خاتون وأسروا بعض أفراد قبيلته.

في الحلقة 128 من قيامة أرطغرل التي بُثت هذا الأسبوع، يواصل عثمان بنجاح مغاراته التاريخية في أرض الأناضول، وفيها تابع المشاهدون العديد من اللقطات المثيرة للإعجاب بداية من الفخ الذي تعرّض له عثمان غازي وصولاً إلى عملية إنقاذ زوجاته بالا ومالهون.

نسبة مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان – الحلقة 128 Total / 1 / 7.24

AB / 1 / 5.40

ABC1 / 1 / 6.79#KuruluşOsman pic.twitter.com/PX2d0BnqIr — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) June 1, 2023

وفي التفاصيل، نذكرأنه في حين كان عثمان بك ورجالع عالقون في فخ تكفور فالنس، فإنهم يجدون بطريقة مشوقة طريقة للهروب نحو معسكرهم بمساعدة إحدى القبائل التركمانية. ومع ذلك، هناك خطر من نوع مُختلف كان في انتظار عثمان. ما هذا الخطر؟

عثمان يقع في فخ تكفور فالنس

في الحلقة 128 ، يصمم تكفور فالنس على قتل عثمان بك الذي يحلم بفتح مملكته الصغيرة. لذلك أنشأ فالنس رفقة نيمان خطة جديدة تمامًا للقضاء على عثمان.

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حيث نصب نيمان كمينا مُحكما لزوجة عثمان، ملحة خاتون وابنتها فاطمة. وفي محاولة من نيمان لكسر فؤاد عثمان، يُقرر أن يقتل ابنته فاطمة ليُخبره عثمان أن يقتله بدلا منها.

في الحلقة 128 لهذا الأسبوع من مؤسسة عثمان، يجد تكفور فالنس المعسكر الذي ذهب إليه عثمان بك. الآن خرج السهم من القوس. كل الناس تواقون للقتال مع عثمان بك، المتحد والمستنصر بقوة قبيلته.

يخبر عثمان، أورهان بك أنه يمكنهم مقاومة تكفور فالنس بالخطة التي ابتكرها بنفسه لمواجهة تفوقهم في العدد. وهي فكرة حظيت بإعجاب عثمان بك.