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شاهد قيامة عثمان الحلقة 129.. مفاجأة بشأن مصير زوجة المؤسس عثمان

الحقلة 128 من قيامة عثمان تشهد تطورات غير مسبوقة في الأحداث ليجد خلالها عثمان نفسه في فخ خطير قد يودي بحياته بينما كانت زوجته بين يدي تكفور فالنس الذي يريد قتلها بوحشية، بينما كشف إعلان الحلقة 129 عن مفاجأة بشأن مصير زوجته

كتب فهمي الورغمي
المؤسس عثمان watanserb.com
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وطن – مسلسل قيامة عثمان، يُواصل بث حلقاته الجديدة كل يوم أربعاء الساعة 20:00 بتوقيت تركيا ومصر والسعودية. وفي الأثناء يبقى السؤال قائما: ما الذي سيحدث في الحلقة 129 من قيامة عثمان.

الإعلان الرسمي الأول للحلقة 129 من المؤسس عثمان

من المرجح حسب منتجي المسلسل التركي، أن الموسم الرابع من قيامة عثمان سينتهي عند الحلقة 130 أي أن الحلقة القادمة في هذا الجزء ستكون هي الحلقة قبل الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام تركية في وقت سابق، أن الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان ستكون هي الحلقة 130. مؤكدة أنه سيعود مجددا في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وينتظر ملايين من متابعي المسلسل التركي التاريخي الأكثر شهرة في الوقت الحالي داخل تركيا وعدد من الدول العربية، أن تتطور الأحداث بشكل غير مسبوق في الموسم الخامس من قيامة عثمان.

كما يترقت المشاهدون إدماج شخصيات جديدة بأدوار أكثر حماسا، مما من شأنه أن يدفع بمغامرات المسلسل نحو فصل جديد من التشويق والمتعة.

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وفي الأثناء، ينتظر الكثيرون الحلقة 129 من قيامة عثمان، يوم الأربعاء المقبل، والتي سنكتشف خلالها ما مصير زوجات عثمان وأبناءه وما إذا كانت ستتعرض إحداهن لخطر داهم قد يقضي على حياتها.

مشاهدة الحلقة 128 مسلسل قيامة عثمان

في الحلقة 128 من مسلسل قيامة عثمان، تتوالى الأحداث الدرامية والمشوقة التي تحبس الأنفاس. عثمان بن أرطغرل، الزعيم البطل والعادل لقبيلة الكايي، يواجه تحديات جديدة وخطرا محدقا من أعدائه الذين لا يهدأون له بالا. هؤلاء الأعداء هم البيزنطيون، الذين اختطفوا حبيبته ملحة خاتون وأسروا بعض أفراد قبيلته.

في الحلقة 128 من قيامة أرطغرل التي بُثت هذا الأسبوع، يواصل عثمان بنجاح مغاراته التاريخية في أرض الأناضول، وفيها تابع المشاهدون العديد من اللقطات المثيرة للإعجاب بداية من الفخ الذي تعرّض له عثمان غازي وصولاً إلى عملية إنقاذ زوجاته بالا ومالهون.

وفي التفاصيل، نذكرأنه في حين كان عثمان بك ورجالع عالقون في فخ تكفور فالنس، فإنهم يجدون بطريقة مشوقة طريقة للهروب نحو معسكرهم بمساعدة إحدى القبائل التركمانية. ومع ذلك، هناك خطر من نوع مُختلف كان في انتظار عثمان. ما هذا الخطر؟
عثمان يقع في فخ تكفور فالنس

في الحلقة 128 ، يصمم تكفور فالنس على قتل عثمان بك الذي يحلم بفتح مملكته الصغيرة. لذلك أنشأ فالنس رفقة نيمان خطة جديدة تمامًا للقضاء على عثمان.

حيث نصب نيمان كمينا مُحكما لزوجة عثمان، ملحة خاتون وابنتها فاطمة. وفي محاولة من نيمان لكسر فؤاد عثمان، يُقرر أن يقتل ابنته فاطمة ليُخبره عثمان أن يقتله بدلا منها.

في الحلقة 128 لهذا الأسبوع من مؤسسة عثمان، يجد تكفور فالنس المعسكر الذي ذهب إليه عثمان بك. الآن خرج السهم من القوس. كل الناس تواقون للقتال مع عثمان بك، المتحد والمستنصر بقوة قبيلته.

يخبر عثمان، أورهان بك أنه يمكنهم مقاومة تكفور فالنس بالخطة التي ابتكرها بنفسه لمواجهة تفوقهم في العدد. وهي فكرة حظيت بإعجاب عثمان بك.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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