الخميس, يونيو 1, 2023
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حياتنا

سر وراء بدلة الأمير الحسين وفستان رجوة.. ما علاقة الملكة نور؟

عقد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني قرانه، اليوم الخميس، على الآنسة السعودية رجوة آل سيف بحضور أفراد العائلتين وشخصيات رسمية

كتب فهمي الورغمي
الامير الحسين ورجوة watanserb.com
إطلالة الأمير الحسين ورجوة آل سيف في زفافهما
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وطن- في يوم مميز وسعيد، احتفل ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بزفافه من رجوة آل سيف في قصر رغدان. وقد لفتت أنظار الجميع بدلة الزفاف التي ارتداها العروسان، والتي تحمل معاني رمزية وتاريخية.

بدلة الأمير الحسين ورمزيات كثيرة

بدلة زفاف الأمير الحسين مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها الملك عبد الله الثاني في حفل زفافه. وصممت أكمام البدلة بشكل يشبه البدلة الأصلية التي ارتداها الملك عبد الله الثاني والملك عبد الله الأول.

وهي مستوحاة من التراث الأردني والحشمة الملكية. البدلة مصنوعة من قماش الكشمير الفاخر، ومزيّنة بأزرار ذهبية تحمل شعار المملكة. كما تضمنت البدلة على جانبها الأيسر شارة تحمل صورة الملك الراحل الحسين بن طلال، تكريماً لذكراه وإرثه.

إطلالة رجوة آل سيف خلال عقد القران

إطلالة مميزة، ظهرت بها عروس ولي العهد الأردني، رجوة آل سيف، وهي مستوحاة من فستان زفاف الملكة نور، والذي ارتدته في يوم زفافها من الملك الحسين في عام 1978. الفستان مصنوع من قماش التول الأبيض، يحتوي على طرحة طويلة تغطي رأس العروس.

العروسان كانا في قمة الأناقة والجمال، وقد أضفى حضورهما بهجة وسروراً على المحتفلين.

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وقبل لحظات من كتابة هذه السطور، أقيم عقد القران على يد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، في شرفة المراقبة وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة، بحضور الشهود على العقد (الملك عبد الله الثاني ووالد رجوة خالد آل سيف)، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة، حسب ما بثّت قناة “المملكة” الأردنية.

لقب رجوة آل سيف الجديد

هذا ونالت السعودية رجوة آل سيف لقباً جديداً في الأردن صدر اليوم، الخميس، بأمر ملكي جاء مباشرة بعد عقد قرانها على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإعلان زواجهما.

وبحسب قناة “المملكة” الأردنية، فقد صدرت اليوم “إرادة ملكية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة”.

المصدرالمملكة + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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