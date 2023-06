رحيل ميسي عن باريس هذا الصيف والليغا يرد على برشلونة بهذا القرار!

- Advertisement -

وطن- أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف جالتييه، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الباريسي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، وسط غموض حول مصير وجهته المقبلة.

وقال الفرنسي جالتييه مدرب نادي باريس، خلال مؤتمره الصحفي قبيل مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون في الجولة الختامية لمنافسات الدوري الفرنسي الممتاز: “ميسي سيلعب آخر مباراة مع باريس السبت”.

وأضاف جالتييه: “لقد حظيت بشرف إدارة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وستكون آخر مباراة له في ملعب حديقة الأمراء”.

🚨 PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.

“I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023