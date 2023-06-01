رحيل ميسي عن باريس هذا الصيف والليغا يرد على برشلونة بهذا القرار!

- Advertisement -

وطن- أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف جالتييه، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الباريسي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، وسط غموض حول مصير وجهته المقبلة.

وقال الفرنسي جالتييه مدرب نادي باريس، خلال مؤتمره الصحفي قبيل مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون في الجولة الختامية لمنافسات الدوري الفرنسي الممتاز: “ميسي سيلعب آخر مباراة مع باريس السبت”.

رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان

وأضاف جالتييه: “لقد حظيت بشرف إدارة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وستكون آخر مباراة له في ملعب حديقة الأمراء”.

🚨 PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season. “I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023

وختم: “لقد كان ليونيل عنصراً مهماً وفعالاً طوال الموسم الجاري، والانتقالات والملاحظات التي تعرض لها غير مبررة، مشيداً بالموسم الاستثنائي الذي فعله اللاعب مع الفريق، وتسجيله 21 هدفاً مع 20 تمريرة حاسمة. وهو ما يبرهن بصمته..”.

رد الليغا على برشلونة

من جانبه، قالت صحيفة سبورت الإسبانية، الأربعاء، إن نادي برشلونة حصل على الموافقة الشفهية من رابطة الليغا الإسبانية، إلا أن البرسا يعتبر بأن هذا الأمر غير كافٍ. كما أنه ينتظر القرار بشكل رسمي بشأن صفقات اللاعبين الجدد في الميركاتو الصيفي.

- Advertisement -

وبيّنت الصحيفة، بأن موافقة رابطة الليغا، ستجعل برشلونة يتحرك لبناء فريق قوي، تحت قيادة المدرب الإسباني وأسطورة برشلونة السابق تشافي هيرنانديز.

كما أشارت إلى أن الفكرة الأولية لدى برشلونة، تقوم على تسجيل العقود الجديدة للاعبين، وهم جافي ورونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو، وماركوس ألونسو وبالدي، بالإضافة إلى التعاقد مع ليونيل ميسي كمرحلة ثانية.

Lionel Messi will leave PSG after two years at the club, head coach Christophe Galtier has confirmed. pic.twitter.com/TK2Nvnp4CL — ESPN FC (@ESPNFC) June 1, 2023

واصلت الصحيفة: “رئيس برشلونة خوان لابورتا، أصدر تعليمات عاجلة للإدارة بتغيير الأولويات. ووضع ملف ميسي قبل أي شيء آخر من أجل التعاقد معه، وأن يتمّ الأمر على وجه السرعة، لأن فرصة عودته بعد ذلك ستتضاءل كل يوم”.

انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

وفي سياق متصل، تحدّث رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، حول اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف، خلال تصريحه، مع قناة (SSC) السعودية: “ليس لديّ أخبار حول ميسي، ولكنني مثلكم أسمع الأنباء عبر الإعلام”.

AFP |

🚨 نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يُصحح تصريح مُدربه كريستوف غالتيه بقوله أن ليونيل ميسي سيلعب المُباراة الأخيرة له بقميص باريس سان جيرمان يوم السبت . pic.twitter.com/hIAEqVGkim — COPE (@COPE_AR) June 1, 2023

واستكمل المسحل حديثه: “بالطبع، أتمنى قدوم ميسي إلى الدوري السعودي ومشاهدته، لأنني أحد المعجبين به، كما أبديت إعجابي بكريستيانو رونالدو، وسيكمل القفزة الكبيرة التي حدثت في الدوري بعد قدوم رونالدو”.

يشار إلى أن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، ينتهي في الـ30 من شهر يونيو/حزيران الجاري، وسط توقعات بعودته هذا الصيف إلى برشلونة أو الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال.