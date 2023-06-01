الخميس, يونيو 1, 2023
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رياضة

رحيل ميسي عن باريس هذا الصيف والليغا يرد على برشلونة بهذا القرار!

"الليغا" توافق بشكل مبدئي على خطة برشلونة بشأن التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي

كتب فارس أبو شيحة
رحيل ميسي عن باريس watanserb.com
رحيل ميسي عن باريس
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وطن- أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف جالتييه، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الباريسي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، وسط غموض حول مصير وجهته المقبلة.

وقال الفرنسي جالتييه مدرب نادي باريس، خلال مؤتمره الصحفي قبيل مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون في الجولة الختامية لمنافسات الدوري الفرنسي الممتاز: “ميسي سيلعب آخر مباراة مع باريس السبت”.

رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان

وأضاف جالتييه: “لقد حظيت بشرف إدارة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وستكون آخر مباراة له في ملعب حديقة الأمراء”.

وختم: “لقد كان ليونيل عنصراً مهماً وفعالاً طوال الموسم الجاري، والانتقالات والملاحظات التي تعرض لها غير مبررة، مشيداً بالموسم الاستثنائي الذي فعله اللاعب مع الفريق، وتسجيله 21 هدفاً مع 20 تمريرة حاسمة. وهو ما يبرهن بصمته..”.

رد الليغا على برشلونة

من جانبه، قالت صحيفة سبورت الإسبانية، الأربعاء، إن نادي برشلونة حصل على الموافقة الشفهية من رابطة الليغا الإسبانية، إلا أن البرسا يعتبر بأن هذا الأمر غير كافٍ. كما أنه ينتظر القرار بشكل رسمي بشأن صفقات اللاعبين الجدد في الميركاتو الصيفي.

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وبيّنت الصحيفة، بأن موافقة رابطة الليغا، ستجعل برشلونة يتحرك لبناء فريق قوي، تحت قيادة المدرب الإسباني وأسطورة برشلونة السابق تشافي هيرنانديز.

كما أشارت إلى أن الفكرة الأولية لدى برشلونة، تقوم على تسجيل العقود الجديدة للاعبين، وهم جافي ورونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو، وماركوس ألونسو وبالدي، بالإضافة إلى التعاقد مع ليونيل ميسي كمرحلة ثانية.

واصلت الصحيفة: “رئيس برشلونة خوان لابورتا، أصدر تعليمات عاجلة للإدارة بتغيير الأولويات. ووضع ملف ميسي قبل أي شيء آخر من أجل التعاقد معه، وأن يتمّ الأمر على وجه السرعة، لأن فرصة عودته بعد ذلك ستتضاءل كل يوم”.

رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان
رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان

انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

وفي سياق متصل، تحدّث رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، حول اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف، خلال تصريحه، مع قناة (SSC) السعودية: “ليس لديّ أخبار حول ميسي، ولكنني مثلكم أسمع الأنباء عبر الإعلام”.

واستكمل المسحل حديثه: “بالطبع، أتمنى قدوم ميسي إلى الدوري السعودي ومشاهدته، لأنني أحد المعجبين به، كما أبديت إعجابي بكريستيانو رونالدو، وسيكمل القفزة الكبيرة التي حدثت في الدوري بعد قدوم رونالدو”.

ميسي لاعب باريس
ميسي لاعب باريس

يشار إلى أن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، ينتهي في الـ30 من شهر يونيو/حزيران الجاري، وسط توقعات بعودته هذا الصيف إلى برشلونة أو الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال.

المصدر وطن + صحيفة سبورت + ESPNFC
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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