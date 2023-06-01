بعد وصولها رفقة زوجها..ما هو التاج الذي سترتديه كيت ميدلتون لحفل زفاف ولي عهد الأردن؟

- Advertisement -

وطن- وصل صباح اليوم الخميس، الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، والآنسة رجوة خالد السيف والذي سيقام في قصر زهران التاريخي، الذي يقع بالعاصمة عمان.

والتقطت عدسات الكاميرا اليوم كيت ميدلتون (41 عامًا) والأمير ويليام ( 40 عامًا)، وهما داخل فندق سانت ريجيس في عمان.

ووفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، سيحضر كل من ويليام وكيت -رفقة شخصيات ملكية أخرى – مأدبة العشاء الرسمية التي ستقام بعد حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، مما يعني أنه من المحتمل أن نرى كيت ميدلتون، أميرة ويلز، وهي متزيّنة بتاج ملكي.



وعلى الرغم من أن قواعد اللباس في حفل الاستقبال الملكي لولي العهد الأردني تنص على ارتداء الضيوف ربطات عنق وعلى أن لا ترتدي سيدات العائلة المالكة التيجان، إلا أن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا من الأردن سيستضيفان مأدبة زفاف في وقت لاحق من المساء والتي ستكون مأدبة رسمية.

ماهو التاج الذي من المحتمل أن ترتديه كيت في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة؟

التاج الملكي كارتييه هالو ” Cartier Halo “

استعارت كيت تاج “كارتييه هالو” من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في حفل زفافها الملكي من الأمير ويليام والذي ارتدته مع فستانها الأيقوني من دار الأزياء العالمية ألكسندر مكوين Alexander McQueen.



- Advertisement -

على الرغم من أن كيت لم ترتدي التاج في الأماكن العامة منذ حفل زفافها، يأمل عشاق المجوهرات في رؤيته مرة وهي متزينة به، لأن له رمزية كبيرة وتاريخ طويل.



تم صنع التاج من قبل كارتييه في عام 1936. استلمته الملكة إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الثامن عشر، لكن مالكته الأصلية كانت الملكة إليزابيث، صاحبة السمو الملكي دوقة يورك.

تاج زهرة اللوتس

في حفل الاستقبال الدبلوماسي السنوي الذي أقيم في قصر باكنغهام في ديسمبر 2013، ظهرت الأميرة

كيت – رفقة زوجها الأمير ويليام- بتاج زهرة اللوتس، حيث كان أول ظهور لها بتاج منذ زفافها الملكي.

ويُشار إلى أن التاج، الذي يحتوي على اللؤلؤ والماس، هو التاج المفضل لدى الأميرة مارجريت. وقد كانت الملكة الأم ترتديه أيضًا في السنوات التي سبقت تولي زوجها العرش.

وفي أكتوبر 2015، ارتدت كيت تاج زهرة اللوتس مرة أخرى، وهذه المرة في مأدبة عشاء رسمية أقيمت على شرف الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي نسّقته مع فستان أحمر زاهي.

وفي عام 2022، ارتدت كيت فستانًا أحمر من جيني باكهام مع تاج زهرة اللوتس في حفل استقبال دبلوماسي آخر.

تاج عقد العشاق

ارتدت كيت هذا التاج، الذي يعتبر التاج المفضل للأميرة الراحلة ديانا، لأول مرة في ديسمبر 2015، كما ارتدته في حفل الاستقبال الدبلوماسي السنوي في قصر باكنغهام في ديسمبر 2016.

والتاج له قيمة عاطفية كبيرة لدى كيت، لأن حماتها الراحلة الأميرة ديانا كانت ترتديه بشكل متكرر.

ففي شهر ديسمبر 2017، ارتدته كيت مجددًا في حفل الاستقبال الدبلوماسي السنوي في قصر باكنغهام. وفي عام 2018، ارتدت كيت هذا التاج مع فستان أزرق جليدي في حفل عشاء رسمي على شرف الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما ملكة هولندا.

كما ارتدت الأميرة هذا التاج مرة أخرى عندما زار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المملكة المتحدة في عام 2019.

كما ارتدته مرة أخرى في أول مأدبة رسمية للملك تشارلز في عام 2022.



عصابة رأس مطرزة بالكريستال

في حفل تتويج الملك تشارلز، أطلت ميدلتون بكامل أناقتها وهي متزينة بعصابة رأس مطرزة بالكريستال من قبل صانع القبعات جيس كوليت ودار أزياء ألكسندر ماكوين Collett x Alexander McQueen.

وتعتبر دار “ماكوين” من العلامات المفضلة لدى ميدلتون.

