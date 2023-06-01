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بالأدلة.. شاكيرا تتخطى بيكيه بقصة حب مشتعلة مع حبيب سيلينا غوميز السابق (شاهد)

ظهور شاكيرا في برشلونة كان قليلاً ومحاطاً بحالة من الجدية والحزن لكن في ميامي الأمور مختلفة تمامًا

كتب رفيف عبدالله
بالأدلة.. شاكيرا تتخطى بيكيه بقصة حب مشتعلة مع حبيب سيلينا غوميز السابق (شاهد) watanserb.com
شاكيرا
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وطن– لم تتوقف شاكيرا عن الاستمتاع مع العاشقين منذ انفصالها عن جيرارد بيكيه. حيث ترتبط المغنية الكولومبية باستمرار بعلاقات جديدة ، خاصة أنها قررت الانتقال إلى ميامي مع ابنيها ميلان وساشا.

من الحزن إلى الحياة

لقد تغيرت حياة شاكيرا الاجتماعية في الولايات المتحدة إلى حد كبير. أثناء وجودها في برشلونة ، نادراً ما خرجت شاكيرا وكان ظهورها القليل محاطاً بحالة من الجدية والحزن. لكن في ميامي الأمور مختلفة تمامًا.

شوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج ، وتستمتع بشمس فلوريدا مع جيزيل بوندشين.

شاكيرا وجيمي بتلر
شاكيرا وجيمي بتلر

كما ذهبت إلى الفورمولا 1 بصحبة توم كروز ، ورحلة في اليخوت مع لويس هاميلتون. وتشاهد نهائيات مؤتمر الدوري الاميركي للمحترفين الشرقية بين ميامي هيت وبوسطن سلتكس.

شرارة الحب

في إحدى هذه المغامرات، قيل إن الشرارة  مع لاعب كرة السلة الامريكي جيمي بتلر ، نجم Heat الذي بدأت شاكيرا في متابعته مؤخرًا على انستجرام … والعكس صحيح بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

على الرغم من عدم وجود صور لهما معًا ، إلا أن المغنية تركت تلميحًا بأنها قد تكون مهتمة بنجم ميامي هيت.

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شاكيرا وجيمي بتلر
نجم ميامي هيت جيمي بتلر

من دون تأكيد أو نفي أي شيء ، لعبت شاكيرا يوم الثلاثاء لعبة تضليل مع منشور على إنستغرام لعبت فيه تلاعبًا بالكلمات مع The Heat أثار شائعات عن الرومانسية بينهما.

رسالة خاصة

استفادت شاكيرا من نجاح أغنيتها الأخيرة ، وساهمت في هذه الشائعات من خلال مشاركة قصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتشكيل صيغة أفقيا مع مصطلحات “Heroic، Extraordinary، Awesome and Team” ، والتي تشكل كلمة HEAT.

وكتبت شاكيرا في إشارة إلى أغنيتها الأخيرة ، وهي أغنية عاطفية تشارك فيها مع ابنيها: “هذه هي قصيدتي لهذا اليوم”.

قد تشير رسالة شاكيرا حصريًا إلى فوز ميامي الأخير في نهائيات المؤتمر ، حيث كان بتلر من أفضل اللاعبين ، أو قد تخفي رسالة أكثر غموضًا وخصوصية .

يبلغ بتلر 33 عامًا – أصغر من شاكيرا بـ 13 عامًا – ولديه ابنة من علاقته مع عارضة الأزياء كايتلين نوفاك. وفي عام 2020 كان لديه قصة حب عابرة مع سيلينا غوميز.

المصدرالماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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