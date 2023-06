البحرين تحتفل بذكرى قيام دولة الاحتلال على جثث الفلسطينيين وأرضهم

- Advertisement -

وطن – تيّقن للكثيرين مؤخرا، أنّ السلطات البحرينية الرسمية لا تلقِ بالاً للتضحيات الجسام التي قدّمها (وما زال) الفلسطينيون، طيلة 75 عاماً من النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

حيث قررت مملكة البحرين -ممثلة في وزير التجارة والصناعة خاصتها- الاحتفال داخل سفارة إسرائيل في المنامة – الليلة الماضية- بالذكرى 75 لقيام دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وحسب تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، شارك في الحدث الذي أقيم بفندق “ويندام جراند” بالعاصمة المنامة، أمس الأربعاء، نواب بحرينيون لأول مرة، إضافة إلى وزير الصناعة والتجارة، عبدالله فخرو.

وعلى غرار المسؤولين المذكورين، شارك في الحدث الشيف العربي الإسرائيلي “إلياس مطر” الذي طبخ مزيجًا من الأطعمة الإسرائيلية اليهودية والعربية البحرينية، وقدمها للحضور، في مشاهد مستفزة أثارت الكثيرين في المنطقة.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقّع مسؤولون إسرائيليون وبحرينيون إعلان تطبيع بالعاصمة المنامة أطلق “رسمياً” علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وجاء حفل التوقيع على أساس بيان النوايا بين البلدين الموقع بواشنطن في 15 سبتمبر/أيلول 2020. وتوسطت الولايات المتحدة في الصفقة كجزء من اتفاقيات إبراهيم.

الحفل الذي أقيم داخل سفارة إسرائيل في البحرين، تضمّن عروضا ترفيهية و رقصا لمجموعة “تسوزا” ومعرضا للصور بعنوان “إسرائيل بعيون الشباب البحريني”، التقطه الوفد البحريني الشاب، الذي زار إسرائيل العام الماضي، حسب تقرير الصحيفة العبرية.

Led by Israeli Ambassador Eitan Na'eh, the embassy celebrated Israel's 75th Independence Day last night with the participation of hundreds of people, including the Bahraini minister Abdulla bin Ahmed. pic.twitter.com/w4B9XDjjf4

وهو نفس التقرير الذي نقل عن السفير الإسرائيلي لدى البحرين، إيتان نائيه، تأكيده في كلمته التي ألقاها بمناسبة الحدث على “أهمية التعاون الآخذ في التزايد بين القطاعات الخاصة والعلاقات بين الاجيال الشابة بين البلدين”.

وفي السياق كذلك، أشار ذات المتحدث إلى “ازدهار العلاقات بين إسرائيل والبحرين، ولا سيما زيارة الدولة الأولى على الإطلاق لرئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، في ديسمبر/كانون الأول الماضي” على حدّ قوله.

What a shame of a supposed to be muslim,neighbor,sibling country as #Bahrain,to host this disgraceful occasion

On the anniversary of the Nakba,the #Israel embassy in bahrain celebrates the“Independence Day”for the first time#unpricipled_bahrain #بحرين_اللامبادئ #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/z3mpBUb9gW

