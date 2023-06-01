الأميرتان إيمان وسلمى ترتبان فستان رجوة آل سيف في مشهد لافت

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وطن- احتفلت الأسرة الملكية الأردنية، في ليلة من ليالي الأنس والفرح، بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف، التي أصبحت مباشرة بعد عقد القران بينهما “الأميرة رجوة الحسين المعظمة”.

وخلال الحفل، خطفت الأميرتان إيمان وسلمى، شقيقتا العريس، أنظار ملايين المتابعين وكانتا من أبرز نجوم هذه المناسبة السعيدة، حيث تألقتا بفساتين أنيقة وراقية، تناسبت مع جمالهما ورقيهما. كما أبدعتا في متابعة “العروس” وترتيب فستانها.

الأميرتان إيمان وسلمى ترتبان فستان رجوة آل سيف

ووثّق البثّ الحيّ لمراسم حفل الزفاف، شقيقتَي الأمير الحسين بن عبد الله: الأميرة إيمان، والأميرة سلمى، وهما ترتبان فستان زفاف العروس رجوة آل سيف في أثناء مراسم عقد قرانها بقصر زهران.

حديث المغردين :

تواضع بنات الملك والملكة وبساطتهن في تعديل فستان العروس – الأميرة إيمان و الأميرة سلمى 💛

#الزفاف_الملكي pic.twitter.com/C45GUnfEMx — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 1, 2023

وتألقت الأميرتان بتصرفهما الذي أثار إعجاب وإشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وعموم المنطقة العربية من الذين يتابعون حفل الزفاف.

ونوّه كثيرون إلى تواضع الأميرتين الأردنيتين: سلمى وإيمان، خلال حفل زفاف شقيقهما الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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وخطفتا الأنظار بإطلالاتهما المميزة، التي أظهرت حبَّهما وفخرهما بشقيقهما الأكبر.

وقد أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالأميرتين، وثمّنوا دورهما في دعم الملك عبد الله الثاني والأسرة الملكية خلال هذه المناسبة.

الأميرة إيمان و الأميرة سلمى قمة التواضع كيف يساعدون بفستان العروس الانسة رجوة 🥹🤍 pic.twitter.com/N2VqZM4rsl — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) June 1, 2023

عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

ووثّق فيديو، نشرته وسائل إعلام رسمية، لحظة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف، على يد إمام الحضرة الهاشمية في الأردن الشيخ أحمد الخلايلة.

وظهر “الخلايلة” وهو يعقد قـران الأمير الحسين والآنسة رجوة، بحضور الشهود على العقد (الملك عبد الله الثاني ووالد رجوة خالد آل سيف)، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

وخلال هذه المناسبة السعيدة في الأردن، ارتدى الأمير الحسين بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها الملك عبد الله الثاني في حفل زفافه. حيث صُمّمت أكمامها بشكل يشبه البذلة الأصلية التي ارتداها الملك عبد الله الثاني والملك عبد الله الأول.

أما رجوة آل سيف، فظهرت بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستاناً مستوحًى من فستان زفاف الملكة نور، والذي ارتدته في يوم زفافها من الملك الحسين في عام 1978. الفستان مصنوع من قماش التول الأبيض، يحتوي على طرحة طويلة تغطي رأس العروس.