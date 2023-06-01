الخميس, يونيو 1, 2023
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الأميرتان إيمان وسلمى ترتبان فستان رجوة آل سيف في مشهد لافت

تواضع الأميرتين سلمى وإيمان خلال سيرهما وراء العروس رجوة آل سيف حظي بإعجاب وإشادة واسعين في عموم الأردن

كتب فهمي الورغمي
زفاف رجوة والحسين watanserb.com
الأميرتان إيمان وسلمى ترتبان فستان رجوة آل سيف
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وطن- احتفلت الأسرة الملكية الأردنية، في ليلة من ليالي الأنس والفرح، بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف، التي أصبحت مباشرة بعد عقد القران بينهما “الأميرة رجوة الحسين المعظمة”.

وخلال الحفل، خطفت الأميرتان إيمان وسلمى، شقيقتا العريس، أنظار ملايين المتابعين وكانتا من أبرز نجوم هذه المناسبة السعيدة، حيث تألقتا بفساتين أنيقة وراقية، تناسبت مع جمالهما ورقيهما. كما أبدعتا في متابعة “العروس” وترتيب فستانها.

الأميرتان إيمان وسلمى ترتبان فستان رجوة آل سيف

ووثّق البثّ الحيّ لمراسم حفل الزفاف، شقيقتَي الأمير الحسين بن عبد الله: الأميرة إيمان، والأميرة سلمى، وهما ترتبان فستان زفاف العروس رجوة آل سيف في أثناء مراسم عقد قرانها بقصر زهران.

وتألقت الأميرتان بتصرفهما الذي أثار إعجاب وإشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وعموم المنطقة العربية من الذين يتابعون حفل الزفاف.

ونوّه كثيرون إلى تواضع الأميرتين الأردنيتين: سلمى وإيمان، خلال حفل زفاف شقيقهما الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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وخطفتا الأنظار بإطلالاتهما المميزة، التي أظهرت حبَّهما وفخرهما بشقيقهما الأكبر.

وقد أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالأميرتين، وثمّنوا دورهما في دعم الملك عبد الله الثاني والأسرة الملكية خلال هذه المناسبة.

عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

ووثّق فيديو، نشرته وسائل إعلام رسمية، لحظة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف، على يد إمام الحضرة الهاشمية في الأردن الشيخ أحمد الخلايلة.

وظهر “الخلايلة” وهو يعقد قـران الأمير الحسين والآنسة رجوة، بحضور الشهود على العقد (الملك عبد الله الثاني ووالد رجوة خالد آل سيف)، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

وخلال هذه المناسبة السعيدة في الأردن، ارتدى الأمير الحسين بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها الملك عبد الله الثاني في حفل زفافه. حيث صُمّمت أكمامها بشكل يشبه البذلة الأصلية التي ارتداها الملك عبد الله الثاني والملك عبد الله الأول.

أما رجوة آل سيف، فظهرت بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستاناً مستوحًى من فستان زفاف الملكة نور، والذي ارتدته في يوم زفافها من الملك الحسين في عام 1978. الفستان مصنوع من قماش التول الأبيض، يحتوي على طرحة طويلة تغطي رأس العروس.

المصدرقناة المملكة + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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