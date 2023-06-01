الأميرة رجوة الحسين المعظمة.. لقب رجوة آل سيف الجديد بعد زواجها

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وطن – نالت السعودية رجوة آل سيف لقبا جديدا في الأردن صدر اليوم، الخميس، بأمر ملكي جاء مباشرة بعد عقد قرانها على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإعلان زواجهما.

لقب ملكي لـ رجوة آل سيف بعد زواجها من الأمير الحسين

وبحسب قناة “المملكة” الأردنية، فقد صدرت اليوم “إرادة ملكية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة.”

وتم اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران، وسط احتفال أسطوري شهد حضور قادة ومسؤولين بارزين حول العالم.

ووثقت مقاطع فيديو الزغاريد تصدح لحظة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة خالد السيف.

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بيان الديوان الملكي عن عقد قران الأمير الحسين

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي مساء اليوم، بيانا أعلن فيه أنه جرى بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وتابع البيان أنه “صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.”

وبهذه المناسبة، يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية، أسمى آيات التهنئة والتبريك، ويتمنى للأمير الحسين، والأميرة رجوةُ الحسين حياة هانئة، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته.

وحضر عقد القران، الذي جرى في قصر زهران العامر، أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن.

كما حضر عقد القران صاحبات السمو الملكي الأميرة منى الحسين، والأميرة بسمة بنت طلال، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأميرة عالية بنت الحسين، والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زين بنت الحسين، والأميرة راية بنت الحسين.

والأميرة ثروت الحسن، والأميرة رحمة بنت الحسن، والأميرة سمية بنت الحسن، والأميرة بديعة بنت الحسن، والأميرة زينا الفيصل، والأميرة ريم علي، والأميرة فهدة هاشم، والأميرة غيداء طلال، والأميرة مريم غازي، والأميرة زينة راشد، والأميرة تغريد محمد، وصاحبة السمو الأميرة فريال.

وحضر عقد القران عدد من الأمراء والأميرات، وذوو الأميرة رجوةُ الحسين وأفراد من عائلة السيف، والضيوف المدعوون من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.