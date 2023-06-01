الخميس, يونيو 1, 2023
الرئيسيةالهدهدالأميرة رجوة الحسين المعظمة.. لقب رجوة آل سيف الجديد بعد زواجها
الهدهد

الأميرة رجوة الحسين المعظمة.. لقب رجوة آل سيف الجديد بعد زواجها

يشهد الأردن اليوم احتفالا تاريخيا بعقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ورجوة خالد آل سيف في قصر زهران

كتب باسل النجار
الأمير الحسين وزوجته رجوة آل سيف watanserb.com
منح لقب رجوة الحسين المعظمة لزوجة الأمير الحسين
- Advertisement -

وطن – نالت السعودية رجوة آل سيف لقبا جديدا في الأردن صدر اليوم، الخميس، بأمر ملكي جاء مباشرة بعد عقد قرانها على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإعلان زواجهما.

لقب ملكي لـ رجوة آل سيف بعد زواجها من الأمير الحسين

وبحسب قناة “المملكة” الأردنية، فقد صدرت اليوم “إرادة ملكية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة.”

وتم اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران، وسط احتفال أسطوري شهد حضور قادة ومسؤولين بارزين حول العالم.

ووثقت مقاطع فيديو الزغاريد تصدح لحظة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة خالد السيف.

- Advertisement -

بيان الديوان الملكي عن عقد قران الأمير الحسين

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي مساء اليوم، بيانا أعلن فيه أنه جرى بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وتابع البيان أنه “صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.”

وبهذه المناسبة، يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية، أسمى آيات التهنئة والتبريك، ويتمنى للأمير الحسين، والأميرة رجوةُ الحسين حياة هانئة، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته.

وحضر عقد القران، الذي جرى في قصر زهران العامر، أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن.

كما حضر عقد القران صاحبات السمو الملكي الأميرة منى الحسين، والأميرة بسمة بنت طلال، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأميرة عالية بنت الحسين، والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زين بنت الحسين، والأميرة راية بنت الحسين.

والأميرة ثروت الحسن، والأميرة رحمة بنت الحسن، والأميرة سمية بنت الحسن، والأميرة بديعة بنت الحسن، والأميرة زينا الفيصل، والأميرة ريم علي، والأميرة فهدة هاشم، والأميرة غيداء طلال، والأميرة مريم غازي، والأميرة زينة راشد، والأميرة تغريد محمد، وصاحبة السمو الأميرة فريال.

وحضر عقد القران عدد من الأمراء والأميرات، وذوو الأميرة رجوةُ الحسين وأفراد من عائلة السيف، والضيوف المدعوون من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

المصدرالديوان الملكي الهاشمي + قناة المملكة - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

الملكة رانيا تلاطف الشيخة موزا وحوار مطول في زفاف الأمير الحسين

الهدهد

آية السيسي بدون “العلكة والعقد” في حفل زفاف الحسين ورجوة (فيديو)

الهدهد

“وأنا قبلت زواجها”.. لحظة عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

الهدهد

هكذا استقبلت “أم العريس” الملكة رانيا ولي عهد عُمان بحفل زفاف الحسين

الهدهد

من والدة أمير قطر وزوجة السيسي وابنته إلى ذي يزن بن هيثم .. قائمة حضور زفاف الأمير الحسين

الهدهد

من سيكون شاهد أهل العروس في عقد قران الأمير الحسين؟!.. مفاجأة غير متوقعة!

حياتنا

ماذا سترتدي رجوة آل سيف في حفل زفافها؟ (شاهد)

الهدهد

حفل زفاف الأمير الحسين.. ماذا أهدى ولي العهد من حضروا مأدبة عشاء عُرسه؟ (شاهد)

الهدهد

موقع عبري: لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي لحفل زفاف الأمير الحسين

حياتنا

ما قصة السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله بمناسبة زفافه؟! (فيديو)

حياتنا

فيديو حمام العريس قبل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف (شاهد)

حياتنا

تعرّفوا على أجمل أميرات الأردن (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الملكة رانيا تلاطف الشيخة موزا وحوار مطول في زفاف الأمير الحسين

آية السيسي بدون “العلكة والعقد” في حفل زفاف الحسين ورجوة (فيديو)

“وأنا قبلت زواجها”.. لحظة عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

كيف تتخلص من التوتر في 5 دقائق فقط؟ إليك بعض الحيل

هكذا استقبلت “أم العريس” الملكة رانيا ولي عهد عُمان بحفل زفاف الحسين

من والدة أمير قطر وزوجة السيسي وابنته إلى ذي يزن بن هيثم .. قائمة حضور زفاف الأمير الحسين

مفاجأة لأصحاب الوجه المستدير.. ستذهل من الصفات التي يكشفها شكل وجهك عن شخصيتك

للأذكياء فقط..ثلاثة مثلثات حمراء موجودة في هذه الصورة لديك 15 ثانية فقط للعثور عليها

بالأدلة.. شاكيرا تتخطى بيكيه بقصة حب مشتعلة مع حبيب سيلينا غوميز السابق (شاهد)

بعد وصولها رفقة زوجها..ما هو التاج الذي سترتديه كيت ميدلتون لحفل زفاف ولي عهد الأردن؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC