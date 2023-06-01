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إيلما أفيرو تكشف عن عقدة شقيقها رونالدو من ميسي.. هذا ما فرضه عليهم في المنزل!

كريستيانو رونالدو كان يحظر ذكر اسم ميسي في المنزل

كتب سالم حنفي
إيلما أفيرو تكشف عن عقدة شقيقها رونالدو من ميسي watanserb.com
إيلما أفيرو تكشف عن عقدة شقيقها رونالدو من ميسي
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وطن- كشفت كاتيا رونالدو ، شقيقة نجم نادي “النصر” السعودي كريستيانو رونالدو عن عقدة شقيقها من منافسه اللدود على مستوى العالم، الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي.

يتمتع رونالدو وميسي بواحدة من أعظم المنافسات الرياضية منذ أكثر من عقد حتى الآن، حيث أنه يُنظر إليهما على نطاق واسع على أنهما أعظم لاعبين في كل العصور.

وفي هذا السياق، نقل موقع “Sportskeeda” عن شقيقة “رونالدو” قولها أنه “طوال فترة التنافس الشديد بين رونالدو وميسي، كان يحظر على الجميع ذكر اسم الأخير في منزلنا”.

رونالدو يحظر ذكر اسم ميسي في المنزل

وتابعت بالقول: “نحن لا نتحدث عن ميسي في المنزل، شقيقي رونالدو يعود إلى المنزل من أجل الاسترخاء والتحضير لما هو قادم، بالتأكيد يعمل الجميع على منحه الهدوء اللازم والتركيز المثالي؛ لذلك لا نقوم بذكر اسم ميسي في المنزل”.

كريستيانو رونالدو
نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو

التنافس بين رونالدو وميسي

وبحسب الموقع، فقد كان تنافس ليونيل ميسي في ذروته عندما لعب كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد وكان مهاجم المنتخب الأرجنتيني في برشلونة، حيث أنه مع كون الناديين خصمين أبديين أيضًا، كان التنافس بين رونالدو وميسي أكثر وضوحًا.

ولفت الموقع إلى أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي حطما العديد من الأرقام القياسية على مر السنين، وفازا بجميع الألقاب الفردية والجماعية بينهما، حيث سجلا أكثر من 1600 هدف لناديهما والمنتخب الذي يكثلانه وفازا بـ 12 جائزة الكرة الذهبية.

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ليونيل ميسي يحطم الرقم القياسي لـ كريستيانو رونالدو

وفقا للموقع، تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع ستراسبورغ في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم السبت (27 مايو)، حيث كان ذلك كافياً لتأمين فوز آخر للباريسيين باللقب مع بقاء مباراة واحدة.

وسجل ليونيل ميسي هدف الفوز باللقب لصالح فريق باريس سان جيرمان في المباراة ، ليرتفع رصيده إلى 16 هدفاً وصنع العديد من التمريرات الحاسمة في 31 مباراة بالدوري الفرنسي للنادي هذا الموسم، كما انه في هذه العملية سجل أيضًا هدفه 496 في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ، متجاوزًا رونالدو.

كما أحرز المهاجم الأرجنتيني 474 هدفا في الدوري الإسباني مع برشلونة و 22 هدفا في الدوري الفرنسي لباريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي
نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي

انجازات كريستيانو رونالدو

في غضون ذلك ، سجل رونالدو 311 هدفاً في الدوري الإسباني مع ريال مدريد ، و 103 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، و 81 هدفاً في الدوري الإيطالي ليوفنتوس.

كما أنه سجل ثلاثة أهداف لصالح نادي سبورتينغ لشبونة، لكن الدوري البرتغالي ليس من بين أفضل خمس بطولات في أوروبا.

التنافس مجددا

يشار إلى أنه من المنتظر أن تتكرر حالة التنافس بين ميسي ورونالدو مجددا، حيث يلعب الأخير في دوري “روشن” السعودي، فيما تؤكد تقارير أن ميسي وافق على قبول عرض الهلال السعودي هذا الصيف، وأن الأمر بحاجة إلى الإعلان الرسمي عن الصفقة فقط.

المصدرموقع Sportskeeda، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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