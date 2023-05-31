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نخلة جبل علي.. معجزة هندسية داخل أجمل مدينة في العالم (فيديو)

نخلة جبل علي في دبي بالإمارات ستكون على مساحة ضعف نخلة جميرا وشواطئها تمتد لـ 110 كم وستوفر السكن بأعلى جودة حياة

كتب خالد الأحمد
نخلة جبل علي watanserb.com
نخلة جبل علي جزيرة اصطناعية بنيت على ساحل مدينة دبي بالإمارات
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وطن – أعلنت إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة عن المخطط الجديد لمشروع “نخلة جبل علي” الذي يتضمن بناء 500 وحدة سكنية، وسيضيف المشروع 110 كيلومترات لسواحل دبي ويضم أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً سياحياً.

“نخلة جبل علي” هي جزيرة اصطناعية بنيت على ساحل مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وبُدأ بإنشائها في أكتوبر 2002، كان من المقرر أصلاً أن يكتمل المشروع بحلول منتصف عام 2008، إلا أنها بقيت معلقة منذ ذلك الحين في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي حلّت بالعالم عام 2008.

حاكم دبي يكشف التفاصيل

ويشمل المشروع والذي هو أكبر بنسبة 50 بالمئة من نخلة الجميرة، يشمل ستة مراسي، ومتنزه وكذلك بناء منازل على ركائز فوق الماء، وسبعة عشر سعفًة وجزيرة هلالية تعمل ككاسر أمواج.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه في” تويتر“، إن نخلة جبل علي ستكون ضعف نخلة جميرا وشواطئها تمتد لـ 110 كم ومرابعها البحرية والخضراء ستوفر السكن بأعلى جودة حياة.

وتابع: “وزوارها وسياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندق ومنتجع توفر تجارب سياحية جميلة لهم ولأسرهم”.

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وأضاف محمد بن راشد: “أعلنا عن هدفنا بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033 .. وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة في العالم”.

مشروع تطوير نخلة جبل علي

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية قالت في أغسطس آب 2022 نقلاً عن مصادر مطلعة، إن إدارة “نخيل” ستبدأ في مشروع تطوير نخلة جبل علي بمجرد حصولها على الموافقات التنظيمية، لتلبية الطلب على العقارات المطلة على الشاطئ.

وقال ستة أشخاص اطلعوا على العروض على مدى الأشهر القليلة الماضية ، إن شركة نخيل كانت تتواصل مع المستثمرين الحاليين في المشروع وتعرض إعادة شراء عقودهم لقطع الأراضي والعقارات. الشركة رفضت أن تعلق.

وأضافت المصادر أن نخيل كانت تتواصل مع المستثمرين الحاليين في المشروع، وتعرض إعادة شراء عقودهم لقطع الأراضي والعقارات، كما عرضت عليهم تعويضات مالية أو سندات ائتمانية لعقارات أخرى من نخيل.

وأضافوا أنه سيتم منح العملاء أيضًا الفرصة لإعادة استثمار أموالهم في نخلة جبل علي التي تم إحياؤها. في مثل هذه الحالات ، ستقدم الشركة تعويضًا جزئيًا حيث من المتوقع أن تكون الأسعار في الجزيرة أعلى بكثير من أسعار المشروع الأصلي الذي تم إطلاقه قبل عقدين.

قال أحد رجال الأعمال في دبي: “اشتريت بخصم ، لكنني لا أريد البيع – أريد الفيلا التي اشتريتها”. يواجه الآخرون الذين اشتروا بعلاوة استردادًا ضعيفًا لاستثماراتهم إذا قاموا ببيعها بسعر البيع الأصلي.

وخلال ذروة ما قبل الأزمة ، بدأت شركة نخيل أيضًا في تطوير مشروع ساحلي أكبر من صنع الإنسان ، وهو نخلة ديرة ، والذي لم يتم استصلاحه بالكامل ، ثم تم تغيير علامته التجارية إلى جزر ديرة التي تقع قبالة البلدة القديمة في المدينة بالقرب من الخور.

وتخطط شركة “نخيل” لمجموعة من المشاريع التجارية والسكنية والضيافة عبر الجزر الأربع ، والتي سيتم إعادة إطلاقها قريبًا باسم جزر دبي.

ونخلة جبل علي هي من بين أكثر الجزر الصناعية غرابة في دبي ، وهي جزء من تطوير جزيرة النخلة حيث تم دمج جزر ديرة ونخلة جميرا أيضًا. سيكون لنخلة جبل علي أيضًا مكاتب ، وفنادق ، وشقق ، وما إلى ذلك.

ونظرًا لأن نخلة جميرا كان من المفترض أن تكون منطقة سكنية فاخرة ، فإن نخلة جبل علي تشبه إلى حد كبير مكانًا ترفيهيًا به ستة مراسي ومدينة ترفيهية.

المصدرفاينانشال تايمز + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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