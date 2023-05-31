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ما قصة السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله بمناسبة زفافه؟! (فيديو)

"السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله تم صنعه في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون"

كتب أنس السالم
قصة السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله بمناسبة زفافه watanserb.com
الملك عبدالله الثاني أهدى نجله الأمير الحسين سيف هاشمي بمناسبة زفافه
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وطن – فاجأ الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، نجله ولي العهد الأمير الحسين بهدية عبارة عن “سيف هاشمي”، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفافه.

ما قصة السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله بمناسبة زفافه!

وبحسب قناة “المملكة” الأردنية، فإن السيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صنع في الحجاز عام 1916.

وقالت إنه السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله تم صنعه في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون.

ونقش على السيف آية قرآنية كريمة “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ” – آل عمران (160).

وأقام أقارب الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد الأردن له “حمام العريس”، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

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حمام العريس الأمير الحسين بن عبدالله
حمام العريس الأمير الحسين بن عبدالله

وأقام الأمير عمر بن فيصل ابن عم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حمام العريس، وفقا للعادات والتقاليد الأردنية.

ونشر ولي العهد الأردني على حسابه على إنستغرام صورة من حمام العريس.

كما علق الأمير: “الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة. كفيتو ووفيتو”.

وليمة العشاء الملكية

وأقام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمناسبة زفاف نجله الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة السعودية رجوة آل سيف في المضارب الهاشمية بالعاصمة الأردنية عمّان، وليمة العشاء الملكية .

وسيقدم على العشاء الملكي، ووفقا للتقاليد الأردنية، الطبق الوطني التقليدي الأشهر في الأردن “المنسف”.

وشارك ولي العهد الأردني في “الدحية” في حفل العشاء المقام بمضارب بني هاشم بمناسبة زفافه. كما جرى استعراض جوي لطائرات F16 خلال الحفل .

المصدرالمملكة - رصد وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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