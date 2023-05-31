ما قصة السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله بمناسبة زفافه؟! (فيديو)

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وطن – فاجأ الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، نجله ولي العهد الأمير الحسين بهدية عبارة عن “سيف هاشمي”، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفافه.

ما قصة السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله بمناسبة زفافه!

وبحسب قناة “المملكة” الأردنية، فإن السيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صنع في الحجاز عام 1916.

وقالت إنه السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله تم صنعه في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون.

ونقش على السيف آية قرآنية كريمة “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ” – آل عمران (160).

وأقام أقارب الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد الأردن له “حمام العريس”، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

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وأقام الأمير عمر بن فيصل ابن عم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حمام العريس، وفقا للعادات والتقاليد الأردنية.

شاهد "حمام العريس" ولي العهد، في منزل الأمير فيصل، بحضور مجموعة من أقرباء ورفاق سموه في القوات المسلحة… قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء الذي يقيمها جلالة الملك في مضارب بني هاشم. pic.twitter.com/fWf1fjX4hN — خبرني Khaberni (@khaberni) May 31, 2023

ونشر ولي العهد الأردني على حسابه على إنستغرام صورة من حمام العريس.

كما علق الأمير: “الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة. كفيتو ووفيتو”.

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

وليمة العشاء الملكية

وأقام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمناسبة زفاف نجله الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة السعودية رجوة آل سيف في المضارب الهاشمية بالعاصمة الأردنية عمّان، وليمة العشاء الملكية .

وسيقدم على العشاء الملكي، ووفقا للتقاليد الأردنية، الطبق الوطني التقليدي الأشهر في الأردن “المنسف”.

وشارك ولي العهد الأردني في “الدحية” في حفل العشاء المقام بمضارب بني هاشم بمناسبة زفافه. كما جرى استعراض جوي لطائرات F16 خلال الحفل .