لماذا يجب عليك إزالة المفارش والأغطية عند وصولك إلى غرفة الفندق؟ مدبرة منزل تُجيب

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وطن- شاركت مديرة منزل سابقة تدعى”دي “عبر تطبيق الـ “تيك توك”، نصيحة سفر يجب على جميع ضيوف الفندق القيام بها بمجرد دخولهم الغرفة.



لا يتم تنظيف الغرفة بشكل جيد!

في الفيديو، قامت “دي” بتذكير الناس بأنه لا يتم تنظيف كل شيء في غرفة الفندق، مشيرة إلى أن هناك شيئًا واحدًا تفعله دائمًا بمجرد وصولها إلى الغرفة، حسب ما أكدته صحيفة ديلي ستار البريطانية.



زارت المرأة، التي تحمل اسم “Ladydee” على تطبيق تيك توك، جزر البليار في إسبانيا الأسبوع الماضي للاستمتاع بأشعة الشمس والشواطئ الجميلة.

وقالت إن هناك شيئًا واحدًا تقوم به دائمًا عندما تدخل غرفتها بالفندق.

في مقطع الفيديو الخاص بها، يمكن رؤية دي وهي تلتقط الوسائد ذات اللون الأخضر والكريمي ثم تقوم برميها على الأرض. ثم قامت كذلك بإزالة غطاء السرير المطبوع باللون الأخضر.

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وكتبت تحت الفيديو الذي نشرته على منصتها:”هذا ما أقوم به بمجرد وصولي إلى الفندق، لأنني أعرف جيدََا أنهم لا يقومون بغسلها بشكل جيد”، مضيفة: “اعتدت أن أكون مدبرة منزل، الفنادق لا تغسل المفارش والأغطية جيدا.”



أذهل هذا الفيديو المشاهدين بعد إنتشاره على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث سأل أحدهم: “ماذا يغسلون إذن؟”

وكتب آخر: “هل هذا صحيح؟ أنا غاضب لأن المفارش والأغطية التي وجدتها في غرفتي كانت دائمًا نظيفة جدًا.”

كما قالت دي في الفيديو:”إنهم يغسلون الملاءات البيضاء وأكياس الوسائد فقط.”

من جهة أخرى، قالت أحد المستخدمين إنها لا تنام أبدًا على سرير الفندق ولا تستخدم أي عناصر موجودة في الغرفة.



حيث أوضحت قائلة:“لن أنام أبدًا على تلك الأسرة، ودائمًا ما أحضر معي خلال إقامتي سريري الهوائي وجميع أغطية الأسرة ومناديل الحمام.”