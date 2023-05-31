الأربعاء, مايو 31, 2023
الرئيسيةالهدهدللا سلمى تتصدر لافتات غاضبة من ملك المغرب أمام قصره في باريس...
الهدهد

للا سلمى تتصدر لافتات غاضبة من ملك المغرب أمام قصره في باريس (شاهد)

المتظاهرون ألصقوا صوراً للملك محمد السادس وطليقته الأميرة للا سلمى مع لافتة كُتب عليها بالحجم الكبير "عاش الشعب"

كتب باسل النجار
قصر محمد السادس في باريس watanserb.com
تعليق لافتات انتقاد لمحمد السادس أمام قصره في باريس
- Advertisement -

وطن- أقدم ناشطون مغاربة مقيمون في فرنسا، على تعليق لافتات مناهضة للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، تضمنت صورة لطليقته السابقة، الأميرة للا سلمى، وقطعة كبيرة من القماش كُتب عليها “عاش الشعب”.

مغاربة ينتقدون الملك محمد السادس من أمام قصره في فرنسا

وأظهر مقطع فيديو متداول، أحد المغاربة (يرتدي سترة صفراء) وهو يقوم بتعليق صورٍ ولافتة كبيرة مناهضة في مضمونها للملك محمد السادس.

وتظهر طليقة الملك محمد السادس، الأميرة للا سلمى في إحدى الصور، وهو ما يؤكد مكانتها الكبيرة لدى جزء كبير من المغاربة، الذين يرون فيها رمزاً لنضالهم من أجل نيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وعبّر الناشط المغربي عن احتجاجه من أمام أحد قصور الملك محمد السادس، بضاحية بيتز الفرنسية، في محاولة منه للتعبير عن موقفه الرافض لطريقة إدارة الملك للبلاد.

ويُدعى القصر الذي قصده الناشط المغربي، في بلدة “بيتز” بإقليم “الواز”، التابع لمنطقة “بيكاردي” بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وهو المكان الهادئ الذي اعتاد الملك محمد السادس قضاء أيام عطلته الخاصة فيه.

- Advertisement -

واقتنى الملك الراحل، الحسن الثاني، قصر بيتز عام 1972، من طرف سيدة فرنسية ثريّة كانت قد حوّلت هذا القصر الفخم الذي شُيّد بين 1912 و1914 إلى فندق فاخر. (60 كلم شمال شرق باريس).

على هيئته الحالية، يتكون القصر العريق (يمتد على 70 هكتاراً) من بنايتين شيّدهما العاهل المغربي السابق، الملك الحسن الثاني، كما قام بوضع مقطورتين من القطارات السريعة الأوروبية، تكريماً لوالده الراحل الملك محمد الخامس الذي كان قد سافر على متنهما.

بالإضافة إلى ذلك، يضمّ القصر غابة شاسعة يخترقها نهر طويل، وعدد من الحدائق الزاهية ودفائن زراعية وإسطبلات تضم عشرات الخيول الأصيلة.

قصور ملك المغرب محمد السادس

محمد السادس بن الحسن هو ملك المغرب منذ عام 1999 والملك الثالث والعشرون من سلالة العلويين الفيلاليين. ولد في الرباط في 21 أغسطس 1963 وحصل على شهادات عليا في القانون والعلوم السياسية. يمتلك الملك محمد السادس عدة قصور في المغرب وخارجه، تعكس ثروته وإقباله على مظاهر الأبهة والفخامة.

  • قصر الرباط: هو قصر تاريخي يقع في العاصمة المغربية، وهو مقر إقامة الملك ومكان استقباله لضيوفه الرسميين. يتميز القصر بطابعه المعماري الأندلسي والمغربي، ويحتوي على حدائق خلابة ونافورات مائية ومجموعة من الأعمال الفنية والتاريخية.
  • قصر إفران: هو قصر يقع في مدينة إفران بجبال الأطلس، وهو مكان توجه الملك إليه لقضاء عطلاته والاستمتاع بالطبيعة الخضراء والثلجية. يتمتع القصر بأجواء هادئة ومنعشة، ويضم ملاعب رياضية وحمامات سباحة وغرفاً فاخرة.
  • قصر طنجة: هو قصر يقع في مدينة طنجة على ساحل المتوسط، وهو مكان يزوره الملك للاسترخاء والترويح عن نفسه. يشتهر القصر بإطلالته البانورامية على المدينة والبحر، ويحتوي على مسجد جميل ومكتبة ضخمة وقاعات احتفالية.
  • قصر مراكش: هو قصر يقع في مدينة مراكش، التي تُعدّ إحدى أهم المدن السياحية في المغرب. يجذب القصر زواره برونقه الشرقي وزخارفه الإسلامية، ويضم متحفًا للفن المغربي وحديقة نباتية وبرج ساعة عتيقاً.
  • قصر تطوان: هو قصر يقع في مدينة تطوان، التي تُعدّ مثالًا حيًّا على التآلف بين الثقافات المغاربية والأندلسية. يتألق القصر بألوانه المبهجة وزخارفه المتنوعة، ويشمل صالات استقبال رائعة وغرف نوم أنيقة.

قصور محمد السادس في أوروبا

في أوروبا، يمتلك الملك محمد السادس، عدة قصور تعكس ثروته الطائلة. ومن بين هذه القصور، قصره الفخم في باريس الذي يُطلّ على برج إيفل (اشتراه عام 2020 تبلغ مساحته 1600 متر مربع، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1912).

تضم تلك القصور مجموعة من الأعمال الفنية والتحف والمفروشات الثمينة، وتحظى بحراسة مشددة وخدمة متميزة. يزور الملك محمد السادس هذه القصور بشكل دوري، خاصة في فترات الإجازات والعطلات، ويستقبل فيها ضيوفه من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية. كما يستخدم هذه القصور كمقر لإجراء بعض المباحثات واللقاءات ذات الأهمية الإستراتيجية للمغرب.

تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

تدهور القدرة الشرائية لدى المغاربة هو موضوع يثير الجدل والقلق لدى الرأي العام في المملكة. فمنذ سنوات، يشكو المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، وانخفاض مستوى دخلهم وقيمة عملتهم.

ويعزو الخبراء هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها التضخم والدين العام والعجز التجاري والتبعية الاقتصادية التي تتموضع خلالها المملكة منذ فترة.

ويؤثر هذا التدهور على جودة حياة الناس وحقوقهم في التعليم والصحة والسكن والتنمية. ولمواجهة هذا التحدي، يطالب المجتمع المدني بإصلاحات جذرية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وبمزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة للمملكة المغربية.

حتى أن كثيرين في المغرب، يقارنون بين تدهور قدرتهم الشرائية وثروة الملك محمد السادس التي أصبحت في السنوات الماضية موضوعاً يثير اهتمام جزء كبير من الشعب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب.

وفقاً لأحدث تحيين في قائمة مجلة فوربس للأغني في العالم، يعتبر الملك محمد السادس من أغنى الملوك في العالم، حيث تقدّر ثروته بنحو 5.7 مليار دولار.

وتأتي معظم ثروته، حسب المجلة الأمريكية، من حصته في شركة سوسييتيه ناسيونال دانفستيسمان (SNI)، وهي شركة قابضة تملك حصصاً في عدة قطاعات اقتصادية، مثل البنوك والتعدين والاتصالات والإسمنت والزراعة والسياحة والتجزئة. كما يملك الملك محمد السادس عدة قصور وأراضٍ زراعية وسيارات فخمة.

المصدرتويتر + مجلة فوربس - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

صحيفة تشيكية: الأزمة تختمر في المغرب ومحمد السادس لا يريد أن يحكم ويختفي مع كيك بوكسر!

الهدهد

إعلامي جزائري يُحرج محمد السادس ويستفز المغاربة: “معلومة يجب على العالم معرفتها”

الهدهد

الشبه بين للا سلمى ورجوة آل سيف يلفت الأنظار.. جمال عربي أصيل

الهدهد

“أهانت الملك محمد السادس”.. حكم جديد ضد ناشطة مغربية يثير جدلا

الهدهد

تقرير: مرض محمد السادس جعل منه ملكاً “طاعناً في السن”.. ما الذي أصاب ملك المغرب؟

تقارير

محمد السادس.. صحيفة تكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن مرضه وهل هو قابل للشفاء؟!

تقارير

جورجيا ميلوني تتحدى محمد السادس وتتخذ قرراً هاماً لدعم صمود الصحراويين!

تقارير

موقع “أفريك”: عثمان سونكو يمنع الملك محمد السادس من زيارة السنغال.. ما القصة؟!

الهدهد

صور قصر الوزير المغربي السابق محمد مبدع تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل! (شاهد)

تقارير

“الصندوق الأسود” لـ ملك المغرب.. تقرير فرنسي يدق ناقوس الخطر

تقارير

الحنين لـ للا سلمى ومرضه الخطير.. حياة ملك المغرب أصبحت جحيما منذ هذا التاريخ

الهدهد

ولي عهد المغرب مُحاطا بقادة الجيش.. هل بات تنازل الملك عن العرش حتميا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أقوى جيوش العالم للعام 2023.. مفاجأة حول ترتيب المغرب والجزائر

الجزيرة تُنهي خدمات عبد الصمد ناصر ونانسي محجوب.. ما وراء القرار المفاجئ

ما قصة السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله بمناسبة زفافه؟! (فيديو)

مفتي عُمان يدعم الرئيس الأوغندي: “شهم تجاوب مع الفطرة السليمة”

تحمل اسمه.. هيثم بن طارق يطالع مشروع أول مدينة ذكية في السلطنة (فيديو)

فيديو حمام العريس قبل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف (شاهد)

الكويت تعاقب المصري ناهب جمعية المعلمين بالسجن 20 عاما ومليون دينار غرامة

“سكاكين وأسلحة”.. حرب شوارع بين لبنانيين وعراقيين في البرازيل (فيديو)

بكامل قواها العقلية.. آكلة طفلها في مصر قتلته عمدا والسبب صادم!

دون تردد.. ما فعله جزائري في بلجيكا مع امرأة جعله حديث الساعة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC