الأربعاء, مايو 31, 2023
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حياتنا

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع فيديو من تصوير الدماغ؟

"يأمل الباحثون أن يحسن ذكاءهم الاصطناعي معرفة أسرار الدماغ والعملية المعرفية"

كتب معالي بن عمر
الذكاء الاصطناعي watanserb.com
الذكاء الاصطناعي
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وطن-ابتكر الباحثون برنامجًا للذكاء الاصطناعي قادرًا على تحويل موجات الدماغ إلى مقاطع فيديو عالية الجودة، من خلال استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).

لكن، لسائل أن يسأل كيف يمكن ترجمة موجات الدماغ إلى مقاطع فيديو؟ في الحقيقة، هذا هو المشروع الذي كان يعمل عليه بعض الباحثين، والذي أُطلقَ عليه اسم؛ “MinD-Video”. وبحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن عملهم لا يزال قيد التحقق، وقد تم نشره مسبقًا على منصة Arxiv.

يخلق الذكاء الاصطناعي مقاطع فيديو من الدماغ

MinD-Video؛ هو ذكاء اصطناعي قادر على إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة من موجات الدماغ التي يتم جمعها عبر بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI)، وهي تقنية تستخدم وحدة قياس صغيرة جدًا.

والهدف من هذا المشروع هو إعادة إنشاء الرؤية البشرية في الفيديو بناءً على أنشطة الدماغ. وقبل وقت من ابتكار MinD-Video، تمكن العلماء من إعادة إنشاء صور ثابتة من نشاط الدماغ، ولكن ليس من مقاطع الفيديو.

برنامج الذكاء الاصطناعي
برنامج الذكاء الاصطناعي

لتطوير ذكاءهم الاصطناعي، قام العلماء بتعليم البرنامج كيفية معالجة أنشطة الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي وتحويلها إلى مقاطع فيديو. ويعمل هذا من خلال “طبقات” من الصور: أولًا يقوم الذكاء الاصطناعي بنسخ المعلومات الهيكلية والأعمق يتم تنقيحها بخصائص بصرية أكثر تجريدًا، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

الذكاء الاصطناعي في تحسن مستمر

أوضح الباحثون في هذا الصدد: “تحليلنا يسلط الضوء على دور القشرة البصرية في معالجة المعلومات المرئية المكانية والزمانية”. علمًا وأن القشرة البصرية هي منطقة من الدماغ تعالج كل ما يتعلق بالبصر.

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وفي الآونة الأخيرة، أظهر الباحثون أيضًا أنه تم استخدام هذا الجزء من الدماغ عند  الأشخاص الذين ولدوا مكفوفين، من أجل فكّ رموز وظائف معرفية أخرى لا علاقة لها بالرؤية، مثل فهم الكلام أو الذاكرة.

من جانبهم، لاحظ العلماء أنه في أثناء التعلم، يضع الذكاء الاصطناعي ضغطًا أقل على القشرة البصرية ويركز أكثر على الشبكات المعرفية العليا. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بصدد تحسين قدرته في أثناء التدريب على استيعاب معلومات أكثر تفصيلاً لتوفير نتيجة فيديو أفضل.

في النهاية، يأمل الباحثون أن يحسن ذكاءهم الاصطناعي معرفة أسرار الدماغ والعملية المعرفية.

موجات الدماغ
موجات الدماغ
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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