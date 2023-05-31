على المسرح.. اعتداء على ملكة جمال البرازيل وتحطيم تاجها (فيديو)

- Advertisement -

وطن – لم يستطع شاب برازيلي تمالك أعصابه والتعبير عن غضبه بعد خسارة زوجته في مسابقة لملكات الجمال بالبرازيل، فاقتحم حفل التتويج وحطم تاج الملكة في حادثة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يصعد إلى منصة التتويج، ويقوم على الفور بانتزاع تاج المسابقة عن رأس الفائزة، ويلقيه أرضاً ويقوم بسحب شريكته.

اقتحم المسرح وحطم تاج ملكة جمال البرازيل

ثم يبدو وهو يدور في المكان وعلامات الانفعال والغضب بادية عليه، قبل أن يقوم أشخاص بالتعارك معه وإجباره على الخروج من المنصة وسط دهشة المشاركات في المسابقة والجمهور.

E a gay não aceitando o resultado final e quebrando a coroa da miss ganhadora 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/jPHY1LL3Y8 — Arlete Baguncinha (@VictorNovato1) May 28, 2023

وفي التفاصيل أشار موقع “terra” البرازيلي إلى أن زوج أحد المرشحات في مسابقة ملكة جمال البرازيل بمدينة Cuiabá، قفز إلى المنصة بعد إعلان فوز الآنسة “إيمانويلي بيليني”، يوم السبت، وكسر التاج الذي تم تسليمه لها قبل أن يتم تتويجها به.

أخذ التاج ورماه أرضاً

وكانت المنافسة النهائية المتنازع عليها بين ناتالي بيكر، زوجة الرجل الذي اقتحم المسرح، وبيليني التي مثلت مدينة فارزيا غراندي. واثناء إمساك المشاركتين بيد بعضهما البعض على خشبة المسرح في انتظار النتيجة وبعد الإعلان عن خسارة ناتالي اقتحم الرجل المسرح.

- Advertisement -

وقام الجمهور بتصوير اللحظة الأخيرة من المسابقة وتمكنوا من التقاط اللحظة بالضبط، عندما أخذ الرجل التاج من يد مقدم العرض ورماه أرضاً.

بيان للشركة المنظمة

وتمت مشاركة بيان رسمي للشركة المنظمة يؤكد النتيجة أن الآنسة “إيمانويلي بيليني”هي الفائزة. ووفقًا للبيان كشفت المنظمة أيضًا أنها ستتخذ إجراءات بشأن الحادث.

وقالت: “نعلمكم أنه تم تفعيل الفريق القانوني لمسابقتنا وسيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالوضع القانوني للحادثة.”

وفي بيان له نشر على انستغرام” هنأ فريق مسابقة ملكة الجمال بيليني بفوزها، بينما تغاضى عن سلوك الزوج المجهول.”

View this post on Instagram A post shared by Miss Gay Mato Grosso 2023 (@missgaymatogrosso2023)

وتابع:”وفي الوقت نفسه، وبسبب التداعيات، فإننا نرفض بشدة ما حدث في وقت تتويج م