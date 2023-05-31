الأربعاء, مايو 31, 2023
الرئيسيةحياتناعلى المسرح.. اعتداء على ملكة جمال البرازيل وتحطيم تاجها (فيديو)
حياتنا

على المسرح.. اعتداء على ملكة جمال البرازيل وتحطيم تاجها (فيديو)

تصرف غريب لزوج مشاركة في مسابقة ملكة جمال البرازيل.. قفز إلى المنصة وكسر تاج الفائزة احتجاجاً على خسارة زوجته

كتب خالد الأحمد
اقتحام حفل تتويج ملكة جمال البرازيل watanserb.com
شخص يقتحم مسرح حفل تتويج ملكة جمال البرازيل ويكسر تاج الفائزة
- Advertisement -

وطن – لم يستطع شاب برازيلي تمالك أعصابه والتعبير عن غضبه بعد خسارة زوجته في مسابقة لملكات الجمال بالبرازيل، فاقتحم حفل التتويج وحطم تاج الملكة في حادثة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يصعد إلى منصة التتويج، ويقوم على الفور بانتزاع تاج المسابقة عن رأس الفائزة، ويلقيه أرضاً ويقوم بسحب شريكته.

اقتحم المسرح وحطم تاج ملكة جمال البرازيل

ثم يبدو وهو يدور في المكان وعلامات الانفعال والغضب بادية عليه، قبل أن يقوم أشخاص بالتعارك معه وإجباره على الخروج من المنصة وسط دهشة المشاركات في المسابقة والجمهور.

وفي التفاصيل أشار موقع “terra” البرازيلي إلى أن زوج أحد المرشحات في مسابقة ملكة جمال البرازيل بمدينة Cuiabá، قفز إلى المنصة بعد إعلان فوز الآنسة “إيمانويلي بيليني”، يوم السبت، وكسر التاج الذي تم تسليمه لها قبل أن يتم تتويجها به.

أخذ التاج ورماه أرضاً

وكانت المنافسة النهائية المتنازع عليها بين ناتالي بيكر، زوجة الرجل الذي اقتحم المسرح، وبيليني التي مثلت مدينة فارزيا غراندي. واثناء إمساك المشاركتين بيد بعضهما البعض على خشبة المسرح في انتظار النتيجة وبعد الإعلان عن خسارة ناتالي اقتحم الرجل المسرح.

- Advertisement -

وقام الجمهور بتصوير اللحظة الأخيرة من المسابقة وتمكنوا من التقاط اللحظة بالضبط، عندما أخذ الرجل التاج من يد مقدم العرض ورماه أرضاً.

بيان للشركة المنظمة

وتمت مشاركة بيان رسمي للشركة المنظمة يؤكد النتيجة أن الآنسة “إيمانويلي بيليني”هي الفائزة. ووفقًا للبيان كشفت المنظمة أيضًا أنها ستتخذ إجراءات بشأن الحادث.

وقالت: “نعلمكم أنه تم تفعيل الفريق القانوني لمسابقتنا وسيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالوضع القانوني للحادثة.”

وفي بيان له نشر على انستغرام” هنأ فريق مسابقة ملكة الجمال بيليني بفوزها، بينما تغاضى عن سلوك الزوج المجهول.”

وتابع:”وفي الوقت نفسه، وبسبب التداعيات، فإننا نرفض بشدة ما حدث في وقت تتويج م

المصدرterra + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

“سكاكين وأسلحة”.. حرب شوارع بين لبنانيين وعراقيين في البرازيل (فيديو)

رياضة

تشكيلة المنتخب التونسي ضد البرازيل والتوقيت في كأس العالم للشباب 2023

حياتنا

امرأة عارية الصدر تمشي مع كلابها على الشاطئ وتوجه الشتائم إلى الشرطة! (شاهد)

حياتنا

القبض على رجل وامرأة يمارسان الجنس داخل السيارة في شارع مزدحم.. ردة فعلهما صادمة! (شاهد)

حياتنا

قبر بيليه يُفتح رسمياً أمام الزائرين.. هكذا تم تخليده بتابوت من الذهب وأشياء لا تصدق! (شاهد)

حياتنا

“محفز جنسي سحري”.. عارضة برازيلية تبيع “عَرَقها” بعدما حولته لعطر (شاهد)

فيديو

فضيحة كروية.. ساعدوا الفريق الخصم على تسجيل أهداف في مرماهم والسبب غريب! (فيديو)

تقارير

تداعيات الهدايا السعودية للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو.. الفضيحة تزعج المملكة

الهدهد

جذور “كذبة أبريل”.. أول من روّج لها وأبرز الأكاذيب عبر التاريخ

الهدهد

“الأمر ليس لعبة”.. هذا ما يحدث لجسم الإنسان عندما يصيبه البرق

الهدهد

المنتخب المغربي يتعرض لإهانة عنصرية وتطاول على معتقداته بمقر إقامته في مدريد (شاهد)

حياتنا

مغنية برازيلية تتجول عارية تماماً بين الجمهور.. ما فعله الرجال معها كان صادماً! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مذيعة العربية سارة دندراوي “غير طبيعية” ونوبة ضحك هستيري (فيديو)

عباس أبو ذر.. من هو العراقي المنضم لـ فاغنر وقتل في أوكرانيا؟

وهم بصري.. أنت تتمتع بنظر الصقر إذا اكتشفت الطائر المختبئ سريعا

أُنشئ بقرار من أمير قطر.. ما وظيفة مكتب الإعلام الدولي في الدوحة؟

المرض ينهش جسد ملك المغرب بوحشية وتخوف من تحركات مولاي رشيد

نخلة جبل علي.. معجزة هندسية داخل أجمل مدينة في العالم (فيديو)

ما سر المشهد المخيف لـ نهر بردى في سوريا؟.. صور حديثة فجرت الجدل

موقع عبري: لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي لحفل زفاف الأمير الحسين

لمحات من خطايا الانظمة العربية بحق الشعوب!‎‎

أقوى جيوش العالم للعام 2023.. مفاجأة حول ترتيب المغرب والجزائر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC