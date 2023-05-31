الأربعاء, مايو 31, 2023
الرئيسيةحياتنادولة أوروبية تحول "الجنس" إلى رياضة وتطلق بطولة دولية لها.. هل سيحترف...
حياتنا

دولة أوروبية تحول “الجنس” إلى رياضة وتطلق بطولة دولية لها.. هل سيحترف لاعبون عرب هذه المنافسة؟

تحتوي قائمة التخصصات لبطولة الجنس على عدة نقاط غريبة على رأسها الإغواء

كتب رفيف عبدالله
أول دولة تحول
تحويل الجنس إلى رياضة في السويد
- Advertisement -

وطن– أصبحت السويد أول دولة تسجّل الجنس كرياضة. حيث ينظّم الاتحاد السويدي للجنس حاليًا أول بطولة أوروبية للجنس.

6 ساعات في اليوم

وفقًا لتقرير NewsYou، ستستمر بطولة الجنس الأوروبية لعدة أسابيع. وسيتنافس المشاركون لمدة ست ساعات في اليوم. كل شخص لديه من 45 دقيقة إلى ساعة “للمباراة”.

وتحتوي قائمة التخصصات لبطولة الجنس على عدة نقاط غريبة على رأسها الإغواء، وتدليك أجزاء مختلفة من الجسم، وتدليك المناطق المثيرة على جسم الخصم.

كذلك المقدمة، والجنس الفموي، وقوة الاختراق والتحمل، وأيضاً المظهر وتشكل الأداء والإبداع في تغيير الموقف.

قائمة التخصصات

وأشار التقرير إلى أن التحمل وعدد هزات الجماع في وقت معين، والأداء الفني وتبادل المواقف من التخصصات التي ستشهدها المنافسة.

توجد أيضاً منافسة على ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في أثناء المسابقة، وأجمل وأصعب وقفة.

- Advertisement -

وأخيراً التواصل الفني الأكثر حسب لجنة التحكيم والجمهور.

الزوجان اللذان كانا الأكثر نشاطًا خلال المنافسة، وكذلك الأكثر فنية في السلوك الجنسي والأكثر شعبية لدى لجنة التحكيم والجمهور، سيحصلان على الفوز الأكيد.

5 قضاة و3 مراحل

في كل تخصص، يمكن للمشاركين في البطولة الحصول على (من 5 إلى 10 نقاط). ويتم منح النقاط من قبل الجمهور ولجنة من خمسة قضاة.

ستقام البطولة على ثلاث مراحل، ويجب على كل مشارك لاحق تسجيل نقاط كافية.

يتنافس الجميع بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الجنس.

يقول منظم المسابقة: “يمكن أن يصبح التوجه الجنسي جزءًا من التكتيكات الرياضية التي ستتبناها الدول الأوروبية”.

رفاهية عقلية وجسدية

يعتقد رئيس الاتحاد السويدي للجنس دراغان براتيتش، أن تحويل الجنس إلى رياضة كان مجرد مسألة وقت.

في رأيه، من خلال الجنس، يمكن للناس تحقيق الرفاهية العقلية والجسدية، لكن هذا يتطلب الاستعداد.

وقال براتيش: “لكي يحقق الناس النتائج التي يريدونها، يحتاجون إلى التدريب، تمامًا مثل أي رياضة أخرى. لذلك، فإن الخطوة المنطقية التالية بالنسبة لهم هي البدء في المنافسة في هذا أيضًا”.

وتابع: “هذه هي الرياضة الأولى التي يجب أن يحصل فيها الخصم على جرعة كبيرة من المتعة. إذا كان الخصم غير سعيد، فإنه يخسر اللعبة، وهي لعبة ثورية للغاية وفريدة من نوعها للغاية بالنسبة للعالم الذي نعيش فيه”.

كلما استمتع الخصم زادت النقاط

وأكد براتيش: “في جميع الرياضات الأخرى، يشعر الخصم بالإهانة أو الانزعاج بسبب الهزيمة. ليس الأمر كذلك مع الجنس. كلما كان خصمك أكثر متعة، زادت النقاط التي تحصل عليها”.

ويرى الاتحاد السويدي للجنس أن ممارسة الجنس كرياضة هي في الواقع صعبة للغاية. إنه يتضمن المشاركين الأكثر إبداعًا بأفكار مثيرة للاهتمام، وعواطف قوية، وخيال، ولياقة بدنية، وتحمل وأداء.

كما ذكر رئيس الاتحاد أن قواعد المسابقة ستتغير على مر السنين. ومع ذلك، فإنهم سيقيمون مثل هذه المسابقة لأول مرة، وسوف يقومون كل عام بتحديثها وفقًا للملاحظات والاحتياجات.

نضيف أن بطولة الجنس ستقام بالقرب من جوتنبرج، وستبدأ في 8 يونيو 2023. وسيشارك في البطولة 20 ممثلًا من دول أوروبية مختلفة.

المصدرNewsYou - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

كورتني كارداشيان توقف تصوير برنامجها لمدة 20 دقيقة لتمارس الجنس مع عشيقها (شاهد)

حياتنا

“مُدرِّسة العام” المثالية تُمارس الجنس مع الطلاب.. تم اعتقالها بهذه التهمة

حياتنا

معاقة وعمرها 43 عاماً.. لن تصدق ما فعلته لفض عذريتها وكم دفعت مقابل ذلك!

حياتنا

مصر.. مطرب مهرجانات شهير يمارس الجنس مع فتاة ليل وضُبط متلبسا

حياتنا

احتراق الأعضاء الأنثوية لسيدة أثناء ممارسة الجنس والسبب يصدم الأطباء! (شاهد)

حياتنا

ضبط رجل وامرأة وهما يمارسان الجنس بجانب الرصيف العام دون اعتبار لأحد (شاهد)

حياتنا

فيديو لـ حفلة جنس جماعي بين رجلين وامرأة في حديقة للأطفال! (شاهد)

حياتنا

القبض على زوجين يصوران مشاهد إباحية وممارسة جنس فموي على صخرة مقدسة! (شاهد)

حياتنا

لحظة القبض على طالب وطالبة يمارسان الجنس في الحرم الجامعي في الهواء الطلق! (شاهد)

حياتنا

أراد ممارسة الجنس مع كأس زجاجي فعلق في شرجه.. أنقذه الأطباء بأعجوبة! (شاهد)

حياتنا

ما هي قاعدة 80/20 للجنس؟!.. أخصائية في علم الجنس تجيبنا

حياتنا

صاحب أضخم قضيب في العالم يتخذ هذا القرار بعد احتلاله عناوين الصحف العالمية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا يجب عليك إزالة المفارش والأغطية عند وصولك إلى غرفة الفندق؟ مدبرة منزل تُجيب

حملة مباغِتة.. لحظات درامية لمداهمة وكر مخدرات في السعودية (شاهد)

سائحة دنماركية شقراء تستعرض بعضوها التناسلي في مكان عام والسلطات الإندونيسية تتدخل (شاهد)

الحارس الجزائري مصطفى زغبة يتصدى لكرة بطريقة غريبة في الدوري السعودي (شاهد)

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع فيديو من تصوير الدماغ؟

سيدة تونسية في مصر ترتكب جريمة بشعة بحق طفلتها قبل الإقدام على الانتحار!

شاب سعودي يفعل ما لا يُصدَّق مع والدته لتخفيف ألم الزواج الثاني لوالده (فيديو)

تسريبات عن تشكيل الحكومة التركية الجديدة.. مفاجآت صادمة حول وزارتي الداخلية والخارجية!

التطبيع السعودي الإسرائيلي.. كيف تحول إلى أكبر معضلة للولايات المتحدة؟

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوداد 2023 في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC