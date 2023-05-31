دولة أوروبية تحول “الجنس” إلى رياضة وتطلق بطولة دولية لها.. هل سيحترف لاعبون عرب هذه المنافسة؟

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وطن– أصبحت السويد أول دولة تسجّل الجنس كرياضة. حيث ينظّم الاتحاد السويدي للجنس حاليًا أول بطولة أوروبية للجنس.

6 ساعات في اليوم

وفقًا لتقرير NewsYou، ستستمر بطولة الجنس الأوروبية لعدة أسابيع. وسيتنافس المشاركون لمدة ست ساعات في اليوم. كل شخص لديه من 45 دقيقة إلى ساعة “للمباراة”.

وتحتوي قائمة التخصصات لبطولة الجنس على عدة نقاط غريبة على رأسها الإغواء، وتدليك أجزاء مختلفة من الجسم، وتدليك المناطق المثيرة على جسم الخصم.

كذلك المقدمة، والجنس الفموي، وقوة الاختراق والتحمل، وأيضاً المظهر وتشكل الأداء والإبداع في تغيير الموقف.

قائمة التخصصات

وأشار التقرير إلى أن التحمل وعدد هزات الجماع في وقت معين، والأداء الفني وتبادل المواقف من التخصصات التي ستشهدها المنافسة.

توجد أيضاً منافسة على ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في أثناء المسابقة، وأجمل وأصعب وقفة.

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وأخيراً التواصل الفني الأكثر حسب لجنة التحكيم والجمهور.

الزوجان اللذان كانا الأكثر نشاطًا خلال المنافسة، وكذلك الأكثر فنية في السلوك الجنسي والأكثر شعبية لدى لجنة التحكيم والجمهور، سيحصلان على الفوز الأكيد.

5 قضاة و3 مراحل

في كل تخصص، يمكن للمشاركين في البطولة الحصول على (من 5 إلى 10 نقاط). ويتم منح النقاط من قبل الجمهور ولجنة من خمسة قضاة.

ستقام البطولة على ثلاث مراحل، ويجب على كل مشارك لاحق تسجيل نقاط كافية.

يتنافس الجميع بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الجنس.

يقول منظم المسابقة: “يمكن أن يصبح التوجه الجنسي جزءًا من التكتيكات الرياضية التي ستتبناها الدول الأوروبية”.

رفاهية عقلية وجسدية

يعتقد رئيس الاتحاد السويدي للجنس دراغان براتيتش، أن تحويل الجنس إلى رياضة كان مجرد مسألة وقت.

في رأيه، من خلال الجنس، يمكن للناس تحقيق الرفاهية العقلية والجسدية، لكن هذا يتطلب الاستعداد.

وقال براتيش: “لكي يحقق الناس النتائج التي يريدونها، يحتاجون إلى التدريب، تمامًا مثل أي رياضة أخرى. لذلك، فإن الخطوة المنطقية التالية بالنسبة لهم هي البدء في المنافسة في هذا أيضًا”.

وتابع: “هذه هي الرياضة الأولى التي يجب أن يحصل فيها الخصم على جرعة كبيرة من المتعة. إذا كان الخصم غير سعيد، فإنه يخسر اللعبة، وهي لعبة ثورية للغاية وفريدة من نوعها للغاية بالنسبة للعالم الذي نعيش فيه”.

كلما استمتع الخصم زادت النقاط

وأكد براتيش: “في جميع الرياضات الأخرى، يشعر الخصم بالإهانة أو الانزعاج بسبب الهزيمة. ليس الأمر كذلك مع الجنس. كلما كان خصمك أكثر متعة، زادت النقاط التي تحصل عليها”.

ويرى الاتحاد السويدي للجنس أن ممارسة الجنس كرياضة هي في الواقع صعبة للغاية. إنه يتضمن المشاركين الأكثر إبداعًا بأفكار مثيرة للاهتمام، وعواطف قوية، وخيال، ولياقة بدنية، وتحمل وأداء.

كما ذكر رئيس الاتحاد أن قواعد المسابقة ستتغير على مر السنين. ومع ذلك، فإنهم سيقيمون مثل هذه المسابقة لأول مرة، وسوف يقومون كل عام بتحديثها وفقًا للملاحظات والاحتياجات.

نضيف أن بطولة الجنس ستقام بالقرب من جوتنبرج، وستبدأ في 8 يونيو 2023. وسيشارك في البطولة 20 ممثلًا من دول أوروبية مختلفة.