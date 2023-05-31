خبراء الإتيكيت يحذرون..لا ينبغي للمسافر أن يتكئ على كرسي طائرة لهذا السبب المفجع!

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وطن- عند السفر بالطائرة، عادة ما تكون المقاعد غير مريحة، لذا فإن أول شيء يقوم به البعض هو تحريك المقعد بهدف الاتكاء.

لكن وفقًا لمجموعة من الخبراء، جلوسك بهذه الطريقة مسموحا به نوعا ما في الطائرة. ولكن في بعض الأحيان يعتبر أمر غير مقبول، حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.



متى لا ينبغي عليك إمالة مقعدك؟

في مقال نُشر في صحيفة USA Today، كشف خبيران في آداب السلوك عن الأوقات التي لا يجب فيها تحريك المقعد للخلف والتي يمكن أن تعتبر من قبل المسافرين الآخرين سلوك غير مقبول.

أوضح خبير الإتيكيت، نيك ليتون، أنه لا ينبغي عليك إمالة مقعدك بالطائرة إذا كان الراكب الذي يجلس خلفك يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

قبل إمالة مقعدك، من الأفضل أن تتفقد ما يفعله الراكب خلفك. فإذا كان يستخدم جهازه، فاسأله بلطف قبل أن تقرر إمالة مقعدك.

هذا لأنه قد تكون مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالكمبيوتر المحمول إذا قمت بتحريك مقعدك فجأة.

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في الفترة الأخيرة، تعرض جهاز الكمبيوتر المحمول لأحد الركاب للتلف عندما قام الشخص الذي كان يحلس أمامه يتحريك مقعده للخلف.

في سياق آخر، قالت روزاليندا أوروبزا راندال، وهي أيضًا خبيرة في آداب السلوك: “تجنب تحريك مقعدك للخلف إذا كان الراكب الذي يجلس خلفك يتناول وجبته.”

وإذا قمت بإمالة مقعدك للخلف فجأة، يمكن أن يتسبب ذلك في انسكاب كل الطعام والمشروبات على حجر الراكب الآخر – مما يؤدي إلى حدوث فوضى داخل الطائرة.



فيجب عليك الالتفاف أولاََ وإخباره بأنك تريد إمالة مقعدك للخلف حتى يتمكن من التمسك بأي شيء قد ينسكب.

كما أوضح خبراء الآداب أيضًا أنه من غير المقبول أبدًا إمالة المقعد إذا كان هناك أطفال صغار يجلسون خلفك.

علاوة على ذلك، ليس من الجيد أيضًا تحريك مقعدك للخلف إذا كان الشخص الذي يجلس خلفك في الطائرة طويل القامة.

في العام الماضي، شعرت مسافرة بالغضب عندما منعها راكب طويل القامة – كان يجلس خلفها – من إمالة مقعدها أثناء رحلة جوية قصيرة المدى.



ما الذي يجب على المسافر فعله؟

بينما أدت تلك الحادثة إلى تقسيم الآراء عبر الإنترنت، إلا أن هناك طرقًا يمكنك اتباعها إذا أردت تحريك مقعدك في الطائرة دون التعدي كثيرًا على الشخص الذي يجلس خلفك.



قالت الراكبة ليزا بلوسات هاريسون إنها تتحقق دائمًا من الشخص الذي يجلس خلفها، قبل أن تقوم بتحريك مقعدها. حيث صرحت: “سأنظر خلفي أولاً، ثم أقوم بتحريك مقعدي ببطء.”