تشكيلة المنتخب التونسي ضد البرازيل والتوقيت في كأس العالم للشباب 2023

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وطن- يلتقي المنتخب التونسي في المواجهة الصعبة والشاقة أمام البرازيل، الأربعاء، في منافسات دور ال16 من مونديال كأس العالم للشباب 2023، المقامة في دولة الأرجنتين.

وستقام مباراة تونس والبرازيل، على ملعب (سيوداد دي لا بلاتا)، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب.

توقيت مباراة المنتخب التونسي ضد البرازيل

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي، فستكون في تمام الثامنة والنصف مساءً.

VAAAAI, BRASIL💛💚 Nosso último treino antes da decisão pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. Entramos em campo nesta quarta-feira, às 14h30, para enfrentar a Tunísia. O vencedor avança para as quartas de final do Mundial Sub-20 Vamos juntos pela sexta ⭐️ 🎥:… pic.twitter.com/6rJXYUaS64 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 31, 2023

بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً. لحسم المتأهل منهما إلى دور ال8 من منافسات البطولة العالمية.

المعلق على مباراة المنتخب التونسي والبرازيل

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة تونس (نسور قرطاج) و البرازيل ( راقصو السامبا)، المعلق التونسي رؤوف خليف، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستبث المباراة على قناة (bein sport HD 2)، بتردد 12054 على القمر الصناعي (النايل سات)، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مباراة المنتخب التونسي ضد البرازيل

وسيدخل المدرب التونسي منتصر الوحيشي، المباراة أمام البرازيل، بتشكيلة أساسية متوقعة في دور ال16 من منافسات كأس العالم للشباب 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: إدريس العرفاوي.

دفاع التشكيلة (نسور قرطاج): رائد بوشنيبة، علي السعودي، زين الدين ساسي.

خط الوسط: كريم العابد، حمود غربال، وائل الدربالي، سامي شوشان، شايم الجبالي.

مركز الهجوم: جبريل عثمان، محمد الضاوي.

كما وسيغيب عن تشكيلة نسور قطاج التونسي أمام منتخب البرازيل، اللاعب غيب الوهابي بسبب تراكم البطاقات.