الأربعاء, مايو 31, 2023
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رياضة

تشكيلة المنتخب التونسي ضد البرازيل والتوقيت في كأس العالم للشباب 2023

منافسات دور ال16 من مونديال كأس العالم للشباب 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب التونسي ضد البرازيل watanserb.com
تشكيلة المنتخب التونسي ضد البرازيل
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وطن- يلتقي المنتخب التونسي في المواجهة الصعبة والشاقة أمام البرازيل، الأربعاء، في منافسات دور ال16 من مونديال كأس العالم للشباب 2023، المقامة في دولة الأرجنتين.

وستقام مباراة تونس والبرازيل، على ملعب (سيوداد دي لا بلاتا)، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب.

توقيت مباراة المنتخب التونسي ضد البرازيل

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي، فستكون في تمام الثامنة والنصف مساءً.

بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً. لحسم المتأهل منهما إلى دور ال8 من منافسات البطولة العالمية.

المعلق على مباراة المنتخب التونسي والبرازيل

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة تونس (نسور قرطاج) و البرازيل ( راقصو السامبا)، المعلق التونسي رؤوف خليف، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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مباراة البرازيل وتونس
مباراة البرازيل وتونس

كما وستبث المباراة على قناة (bein sport HD 2)، بتردد 12054 على القمر الصناعي (النايل سات)، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مباراة المنتخب التونسي ضد البرازيل

وسيدخل المدرب التونسي منتصر الوحيشي، المباراة أمام البرازيل، بتشكيلة أساسية متوقعة في دور ال16 من منافسات كأس العالم للشباب 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: إدريس العرفاوي.

دفاع التشكيلة (نسور قرطاج): رائد بوشنيبة، علي السعودي، زين الدين ساسي.

منتخب تونس
منتخب تونس

خط الوسط: كريم العابد، حمود غربال، وائل الدربالي، سامي شوشان، شايم الجبالي.

مركز الهجوم: جبريل عثمان، محمد الضاوي.

كما وسيغيب عن تشكيلة نسور قطاج التونسي أمام منتخب البرازيل، اللاعب غيب الوهابي بسبب تراكم البطاقات.

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
المصدروطن + منتخب تونس تويتر + منتخب البرازيل تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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