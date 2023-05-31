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تحمل اسمه.. هيثم بن طارق يطالع مشروع أول مدينة ذكية في السلطنة (فيديو)

مدينة السلطان هيثم هي الأولى من نوعها في سلطنة عمان بوصفها مدينة "ذكية" تُواكب آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا العمران وإنشاء المدن في المستقبل

كتب فهمي الورغمي
مدينة السلطان هيثم watanserb.com
هيثم بن طارق يدشن أول مدينة ذكية على اسمه
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وطن- حضر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، حفل تدشين مدينة السلطان هيثم اليوم الأربعاء، وهي مدينة حديثة تضمّ مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية والثقافية في ولاية السيب بمحافظة مسقط.

افتتاح “مدينة السلطان هـيثم”

تُعدّ هذه المدينة أحد إنجازات السلطان هيثم بن طارق، الذي تولى الحكم في يناير 2020، خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي اشتهر بدوره في فتح عمان للعالم الخارجي والتوسط في المنطقة.

تهدف “مـدينة السلطان هيثم” إلى تعزيز دور عمان كوجهة سياحية وثقافية واقتصادية، وتوفير فرص عمل واستثمار للشباب العُماني. تضم المدينة عدة مرافق مهمة، منها:

  • متحف السلطان هيثم للحضارات: وهو متحف يروي تاريخ عُمان منذ العصور القديمة حتى الحاضر، ويعرض مجموعة من التحف والوثائق والصور التاريخية.

  • مركز السلطان هيثم للابتكار والإبداع: وهو مركز يهدف إلى دعم المبتكرين والرواد في مختلف المجالات، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية وتمويلية لهم.
مدينة السلطان هيثم
صور من افتتاح مدينة السلطان هيثم
مدينة السلطان هيثم
تعتبر مدينة السلطان هيثم من إنجازاته المهمة
  • حديقة السلطان هيثم للنباتات: وهي حديقة تضم أكثر من 1000 نوع من النباتات المحلية والعالمية، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي والتوعية بأهمية البيئة.

  • قصر السلطان هيثم للاحتفالات: وهو قصر فخم يستخدم لإقامة المناسبات الرسمية والاجتماعية، ويتسع لآلاف الضيوف.
  • جامعة السلطان هيثم: وهي جامعة حديثة تقدّم برامج تعليمية عالية الجودة في مختلف التخصصات، وتشجع على البحث العلمي والتعاون الدولي.
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أول مدينة ذكيّة في سلطنة عمان

إلى جانب هذه المرافق، تشتمل مـدينة السلطان هيثم على مناطق سكنية وتجارية وصناعية ورياضية وترفيهية، تجعل منها مدينة عصرية وحيوية. كما تضم المدينة شبكة من الطرق والجسور تربط بين أجزائها المختلفة ويصِل بينها والعاصمة مسقط.

مدينة السلطان هيثم
هيثم بن طارق يدشن أول مدينة ذكية على اسمه

تُعتبر “مدينة السلطان هيثم” -تُعرف أيضاً باسم “مدينة السيب الذكية”- أول مدينة ذكية في ولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط، وهي مشروع طموح يهدف إلى تحسين جودة الحياة والخدمات العامة للمواطنين والزوار.

مدينة السلطان هيثم
تعرف باسم مدينة السيب الذكية

تُوفر المدينة، مجموعة من التقنيات والحلول الرقمية التي تساعد على تحقيق الاستدامة والكفاءة والابتكار في مختلف المجالات، مثل: الطاقة والمواصلات والصحة والتعليم والأمن.

وتستفيد مدينة السلطان هيثم الذكية، من شبكة الاتصالات الحديثة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتوفير خدمات متطورة ومخصصة للمستخدمين.

تقع مدينة السلـطان هيثم على مساحة 21 مليون متر مربع، وستتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية فيما ستستوعب ما يقرب من 130 ألف نسمة.

ويرى ناشطون عمانيون أن افتتاح مـدينة السلطان هيثم يُظهر التزام الحكومة العُمانية بتحقيق رؤية عُمان 2040، التي أطلقها السلطان هيثم بن طارق في أبريل 2021، والتي تستهدف تحويل عُمان إلى دولة مزدهرة وشاملة وآمنة.

كما يُظهر احترام الشعب العُماني لذكرى السلطان قابوس بن سعيد، الذي أسَّس أساسات التنمية في عُمان خلال فترة حكمه.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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