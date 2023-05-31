تحمل اسمه.. هيثم بن طارق يطالع مشروع أول مدينة ذكية في السلطنة (فيديو)

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وطن- حضر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، حفل تدشين مدينة السلطان هيثم اليوم الأربعاء، وهي مدينة حديثة تضمّ مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية والثقافية في ولاية السيب بمحافظة مسقط.

افتتاح “مدينة السلطان هـيثم”

تُعدّ هذه المدينة أحد إنجازات السلطان هيثم بن طارق، الذي تولى الحكم في يناير 2020، خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي اشتهر بدوره في فتح عمان للعالم الخارجي والتوسط في المنطقة.

فيديو 📹 | حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – يتفضّلُ فيشملُ برعايته السّامية حفل تدشين #مدينة_السُّلطان_هيثم بقصر البركة العامر pic.twitter.com/5FsDnUoVTG — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) May 31, 2023

تهدف “مـدينة السلطان هيثم” إلى تعزيز دور عمان كوجهة سياحية وثقافية واقتصادية، وتوفير فرص عمل واستثمار للشباب العُماني. تضم المدينة عدة مرافق مهمة، منها:

متحف السلطان هيثم للحضارات: وهو متحف يروي تاريخ عُمان منذ العصور القديمة حتى الحاضر، ويعرض مجموعة من التحف والوثائق والصور التاريخية.

مركز السلطان هيثم للابتكار والإبداع: وهو مركز يهدف إلى دعم المبتكرين والرواد في مختلف المجالات، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية وتمويلية لهم.

حديقة السلطان هيثم للنباتات: وهي حديقة تضم أكثر من 1000 نوع من النباتات المحلية والعالمية، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي والتوعية بأهمية البيئة.

قصر السلطان هيثم للاحتفالات: وهو قصر فخم يستخدم لإقامة المناسبات الرسمية والاجتماعية، ويتسع لآلاف الضيوف.

جامعة السلطان هيثم: وهي جامعة حديثة تقدّم برامج تعليمية عالية الجودة في مختلف التخصصات، وتشجع على البحث العلمي والتعاون الدولي.

نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سلطان عُمان الجليل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – لإطلاقه مشروع #مدينة_السلطان_هيثم لتعيد صياغة الغد وتطلعاته، وتكون شاهدة حاضرة لتبقى #إرث_المستقبل 🇴🇲 pic.twitter.com/YXlnzDU39p — مدينة السلطان هيثم (@SHC_Oman) May 31, 2023

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أول مدينة ذكيّة في سلطنة عمان

إلى جانب هذه المرافق، تشتمل مـدينة السلطان هيثم على مناطق سكنية وتجارية وصناعية ورياضية وترفيهية، تجعل منها مدينة عصرية وحيوية. كما تضم المدينة شبكة من الطرق والجسور تربط بين أجزائها المختلفة ويصِل بينها والعاصمة مسقط.

• مدينة عالمية على ارض عُمانية 🇴🇲

مدينة السيب المستقبلية ✨ مدينة عصرية ، متكاملة ، نموذجية ، تخطيط مستدام ، نابضة بالحياة •• الاعلان عن فتح باب الاستثمار في مدينة السيب الجديدة هذا الشهر باذن الله والاعمال الانشائية العام القادم •• مترقبين 🔥 pic.twitter.com/wN2rqfjpaV — أركان (@Upmqc3M) May 2, 2023

تُعتبر “مدينة السلطان هيثم” -تُعرف أيضاً باسم “مدينة السيب الذكية”- أول مدينة ذكية في ولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط، وهي مشروع طموح يهدف إلى تحسين جودة الحياة والخدمات العامة للمواطنين والزوار.

دشّن جلالة السلطان المعظم أيده الله مشروع #مدينة_السلطان_هيثم أحد أضخم المشاريع في النهضة المتجددة بدأت قصة هذا المشروع باللفتة السامية بتخصيص الأرض المقابلة لقصر البركة العامر أرضا للمشروع بمساحة 14.8 مليون متر مربع 🔺وأنقل لكم في هذه التغريدة بعض المعلومات عن المدينة: 🏘️… pic.twitter.com/SVXpS51m4L — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) May 31, 2023

تُوفر المدينة، مجموعة من التقنيات والحلول الرقمية التي تساعد على تحقيق الاستدامة والكفاءة والابتكار في مختلف المجالات، مثل: الطاقة والمواصلات والصحة والتعليم والأمن.

وتستفيد مدينة السلطان هيثم الذكية، من شبكة الاتصالات الحديثة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتوفير خدمات متطورة ومخصصة للمستخدمين.

✔️ اولى المدن المستقبلية تم الاعلان عنها وفي انتظار الاعلان عن المدن الاخرى تباعاً ✅ السيب – #مدينة_السلطان_هيثم

🔴 بوشر

🔴 صحار

🔴 صلالة

🔴 نزوى مقبلين على نهضة عمرانية ضخمة باذن الله ♥️🇴🇲 https://t.co/uJEsljG8P5 pic.twitter.com/1Jm2fj3OPh — أركان (@Upmqc3M) May 31, 2023

تقع مدينة السلـطان هيثم على مساحة 21 مليون متر مربع، وستتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية فيما ستستوعب ما يقرب من 130 ألف نسمة.

ويرى ناشطون عمانيون أن افتتاح مـدينة السلطان هيثم يُظهر التزام الحكومة العُمانية بتحقيق رؤية عُمان 2040، التي أطلقها السلطان هيثم بن طارق في أبريل 2021، والتي تستهدف تحويل عُمان إلى دولة مزدهرة وشاملة وآمنة.

جلالة السلطان المعظم -أيده الله- يتفضل فيدشن #مدينة_السلطان_هيثم المدينة الأكثر تفردا في سلطنة عمان🇴🇲

والأنموذج العمراني الجديد للمدن الذكية المستقبلية المستدامة .#إرث_المستقبل#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/JU5OR0suiZ — التواصل الحكومي (@Oman_GC) May 31, 2023

كما يُظهر احترام الشعب العُماني لذكرى السلطان قابوس بن سعيد، الذي أسَّس أساسات التنمية في عُمان خلال فترة حكمه.