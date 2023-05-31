الأربعاء, مايو 31, 2023
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بعد وفاتك..هذا ما سيحصل لحسابك على الفيسبوك!

يتوفر لمستخدمي فيسبوك تحديد إعدادات مختلفة لضمان بقاء ذكرياتهم ومنشوراتهم كما هي - أو إزالتها إلى الأبد من المنصة

كتب ايمان الباجي
بعد وفاتك..هذا ما سيحصل لحسابك على الفيسبوك! watanserb.com
فيسبوك
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وطن- يستخدم الكثير منا منصة فيسبوك للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، ولنشر صور وفيديوهات وحتى التعرف على أشخاص آخرين من أماكن أخرى.

لكن هل تساءلت يوما ماذا سيحدث لحسابك عندما تموت؟

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، توصل عملاق التكنولوجيا إلى عدة خيارات حول كيفية تخليد حساب معين بعد وفاة صاحبه.

قبل الوفاة، يتوفر لمستخدمي فيسبوك خيار تحديد إعدادات مختلفة لضمان بقاء ذكرياتهم ومنشوراتهم كما هي – أو إزالتها إلى الأبد من المنصة.

إحياء ذكرى حسابك في فيسبوك

أحد الخيارات المتاحة للمستخدمين هو إحياء ذكرى حساباتهم الشخصية.

يوفر فيسبوك خاصية إحياء ذكرى حسابات المستخدمين المتوفين، ويجعلها مساحة افتراضية يشارك فيها الأصدقاء وأفراد العائلة والمعارف الصور والذكريات والقصص عندما يتوفى أصحابها.

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وستظهر على صفحة الشخص المتوفى بناء على إعدادات الخصوصية التي يختارها.

ماذا سيحدث بحسابك على فيسبوك بعد وفاتك؟

لكن ستُضاف عبارة “نتذكر- Remembering” بجانب اسم المستخدم على صفحته الشخصية بعد وفاته والتي تخبر زوار الحساب بأن الشخص المذكور توفي وأن الحساب هو للذكرى فقط.

ولن يظهر الملف الشخصي في إشعارات “الأصدقاء المقترحين” ولن يرسل  كذلك تذكيرات بأعياد الميلاد.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأفراد عائلة الشخص المتوفي دخول حسابه.

حذف الحساب

الخيار الثاني لمستخدمي فيسبوك هو اختيار حذف حسابهم بعد وفاتهم.

إذا اخترت هذا، فسيتم حذف الحساب للأبد بكل المنشورات والتحديثات والمشاركات والتعليقات والصور ومقاطع الفيديو.

كيف تغير إعداداتك؟

سواء كنت ترغب في إحياء ذكرى حسابك أو حذفه، يمكن إجراء أي تغييرات عن طريق تحديد صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من صفحتك على فيسبوك.

كل ما عليك فعله هو إتباع هذه الخطوات:

  • انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك.
  • اضغط على أيقونة ملكية الحساب والتحكم (Account Ownership and Control).
  • ثم انقر فوق إعدادات “إحياء الذكرى”. وفي هذه المرحلة يتوفر للمستخدمين خيار تحديد “إحياء ذكرى الحساب” أو خيار “الحذف بعد الموت”.

إذا اخترت إحياء ذكرى حسابك، فستتم مطالبتك بعد ذلك باختيار شخص يمكنه الاعتناء بحسابك بعد وفاتك. هذا الشخص سيكون متحكماً بكل ما سيحدث لحسابك.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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