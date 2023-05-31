بصدر مكشوف ولحس كالكلاب ..هيا مرعشلي تحتفل بعيد ميلادها وتثير غضب متابعيها (شاهد)

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وطن- احتفلت الفنانة السورية المثيرة للجدل، هيا مرعشلي، بعيد ميلادها السادس والعشرين الذي صادف يوم الـ 30 من مايو، برفقة عدد من أصدقائها في أحد مطاعم دبي.

وشاركت هيا مرعشلي متابعيها ومعجبيها على انستغرام والبالغ عددهم أكثير من 3.6 مليون متابع مجموعة من صور احتفاله بعيد ميلادها.

وظهرت هيا مرعشلي خلال الاحتفال بعيد ميلادها بإطلالة جريئة، بفستان من الساتان المشجر بفتحة صدر واسعة كشفت صدرها أثناء قيامها بإطفاء شمعية عيد ميلادها.

كما نشرت هيا مرعشلي صورة غريبة لها عقب قيامها بإطفاء شمعة عيد ميلادها، حيث ظهرت وهي تلحس التورتة بلسانها، وهي ما اعتبرها الكثير من متابعيها بغير اللائقة.

وشاركت هيا مرعشلي أيضا متابعيها بمقطع فيديو وهي تغني برفقة مجموعة من أصدقائها أغنية لعيد ميلادها، أظهر بشكل واضح جرأتها في ارتداء الملابس الكاشفة لجسدها.

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وتسببت إطلالة هيا مرعشلي بانتقادات حادة لها من قبل متابعيها بسبب جرأتها، حيث استنكرت إحدى المتابعات إطلالتها الجريئة قائلة:” بعض الصوره لو تحتفظين فيها لنفسك يكون افضل”.

وقال متابع عراقي منتقدا صورتها وهي تلحس “التورتة” بالقول:” ولج عيب تلحسين الكيكة هيج”.

فيما هاجمت متابعة أخرى إطلالة هيا مرعشلي بالقول:” انحطااط بالمستوى …لسانك ضبي”.

وقال آخر: “كل الصور فهمناها بس صور الي عم تلحسي فيه لكيك شو يعني على شو بتعني !!”.

وكانت الفنانة السورية هيا مرعشلي قد أثارت غضب واستياء متابعيها أيضا قبل أيام، عقب نشرها عدداً من الصور المثيرة والجريئة لها.

ونشرت هيا مرعشلي صورة لها ظهرت فيها مستلقيةً على ظهرها في السرير، في حين ظهرت قطتها تجلس على صدرها.

وظهرت هيا مرعشلي في صورتها المثيرة، مرتديةً “شميز” أسود شفافاً مفتوحاً من البطن كشف حمالة صدرها وبطنها، في حين ارتدت من الأسفل “ميني جيب” أبيض قصيراً جداً.

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“إيماءة مثيرة”

كما نشرت هيا مرعشلي صورة أخرى لها بنفس الزي المثير وهي مستلقية على السرير ولكن بدون القطة هذه المرة.

وظهرت هيا مرعشلي في هذه الصورة مستلقية على ظهرها، موجّهةً نظرتها نحو الكاميرا، مما أعطى إيماءة مثيرة لها.