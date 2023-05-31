الأربعاء, مايو 31, 2023
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رياضة

برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض .. فهل يقبل البرغوث به؟!

برشلونة يقترح على ميسي 13 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد مع تجديد عقده لموسم إضافي

كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يقترح علي ميسي watanserb.com
برشلونة يقترح علي ميسي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة عرض على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اقتراحاً بشأن راتبه السنوي الذي سيتقاضاه الموسم القادم مع الفريق الكتالوني.

وقالت شبكة  “Rac 1“الإسبانية، بأن برشلونة لم يقدم عرض رسمي إلى البرغوث ميسي، لكنه اقترح عليه راتب سنوي يقدر. ب13 مليون يورو في الموسم، مع تجديد عقده لموسم آخر إضافي (اختياري).

برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض

وأضافت الشبكة، ” عرض يناسب ميسي لكنه ما يزال يحتاج لعرض رسمي ليحلل كل شيء ويقرر”.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن نادي برشلونة وجه طلب إلى الأرجنتيني ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله في ظل رغبة النادي الكتالوني في استعادة خدمات اللاعب هذا الصيف.

اقتراح برشلونة على ميسي
اقتراح برشلونة على ميسي

وأردفت، ” إدارة البرسا طلبت من ميسي إمهالها أسبوع قبل أن يقرر اللاعب حسم مستقبله بشكل رسمي مع النادي الذي يريد الانتقال إليه الموسم المقبل”.

كما وتابعت، ” النادي يتوقع أنه بداية الأسبوع القادم، سيأتي رد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشان الخطة التي تقدم بها النادي، حيث سيكون الثلاثاء المقبل اليوم الذي سيحسم فيه عودة ميسي إلى برشلونة”.

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ميسي وبرشلونة
ميسي وبرشلونة

وختمت، ” لا يمكن لنادي برشلونة إبرام أي من الصفقات الجديدة. هذا الصيف، حتى توافق رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى المالية التي تقدم بها النادي الكتالوني”.

برشلونة والحصول على الضوء الأخضر

وأفادت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نادي برشلونة سيرفع دخله إلى 25 % على الأقل في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، حتى يتحصل على الضوء الأخضر من قبل رابطة الدوري الإسباني للتعاقد مع لاعبين جدد.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وأشارت الصحيفة، بأن بمجرد موافقة رابطة الدوري الإسباني على الخطة المالية لنادي برشلونة، ستقوم إدارة النادي لتجديد عقود عدد من اللاعبين. لعل أبرزهم رونالد أروخو وجافي، وبعدها سيتم التعاقد مع ليونيل ميسي.

لكن تقارير صحفية أخرى، تحدثت عن إمكانية انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي. هذا الصيف بصفقة قياسية، تبلغ قيمتها نحو نصف مليار يورو في الموسم الواحد. ليكون بذلك أعلى رياضي في التاريخ يتقاضى هذا الراتب.

المصدروطن + Rac 1 + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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