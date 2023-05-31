برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض .. فهل يقبل البرغوث به؟!

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة عرض على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اقتراحاً بشأن راتبه السنوي الذي سيتقاضاه الموسم القادم مع الفريق الكتالوني.

وقالت شبكة “Rac 1“الإسبانية، بأن برشلونة لم يقدم عرض رسمي إلى البرغوث ميسي، لكنه اقترح عليه راتب سنوي يقدر. ب13 مليون يورو في الموسم، مع تجديد عقده لموسم آخر إضافي (اختياري).

برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض

وأضافت الشبكة، ” عرض يناسب ميسي لكنه ما يزال يحتاج لعرض رسمي ليحلل كل شيء ويقرر”.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن نادي برشلونة وجه طلب إلى الأرجنتيني ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله في ظل رغبة النادي الكتالوني في استعادة خدمات اللاعب هذا الصيف.

وأردفت، ” إدارة البرسا طلبت من ميسي إمهالها أسبوع قبل أن يقرر اللاعب حسم مستقبله بشكل رسمي مع النادي الذي يريد الانتقال إليه الموسم المقبل”.

كما وتابعت، ” النادي يتوقع أنه بداية الأسبوع القادم، سيأتي رد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشان الخطة التي تقدم بها النادي، حيث سيكون الثلاثاء المقبل اليوم الذي سيحسم فيه عودة ميسي إلى برشلونة”.

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وختمت، ” لا يمكن لنادي برشلونة إبرام أي من الصفقات الجديدة. هذا الصيف، حتى توافق رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى المالية التي تقدم بها النادي الكتالوني”.

برشلونة والحصول على الضوء الأخضر

وأفادت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نادي برشلونة سيرفع دخله إلى 25 % على الأقل في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، حتى يتحصل على الضوء الأخضر من قبل رابطة الدوري الإسباني للتعاقد مع لاعبين جدد.

وأشارت الصحيفة، بأن بمجرد موافقة رابطة الدوري الإسباني على الخطة المالية لنادي برشلونة، ستقوم إدارة النادي لتجديد عقود عدد من اللاعبين. لعل أبرزهم رونالد أروخو وجافي، وبعدها سيتم التعاقد مع ليونيل ميسي.

لكن تقارير صحفية أخرى، تحدثت عن إمكانية انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي. هذا الصيف بصفقة قياسية، تبلغ قيمتها نحو نصف مليار يورو في الموسم الواحد. ليكون بذلك أعلى رياضي في التاريخ يتقاضى هذا الراتب.