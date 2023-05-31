الحوثيون يطالبون سيدة يمنية بممارسة الجنس مع سياسيين لخدمة الوطن (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أثيرت حالة من الغضب العارم في اليمن، إزاء ما كشفته الأسيرة السابقة لدى جماعة أنصار الله “الحوثي” يسرا الناشري التي تحدثت عن الحوثيين طلبوا منها ممارسة الجنس بداعي خدمة الوطن.

وقالت يسرا، في حديث مع قناة الحدث السعودية، إنها تعرضت ومعتقلات أخريات لتحرش جنسي وتعذيب وترهيب وسب وقذف من قبل الحوثيين.

وأضافت: “طلبوا مني أن أمارس الجنس مع سياسيين وتصويرهم، مقابل تحسين معاملتنا وخدمات كثيرة ومبالغ مالية وأن نكون تحت حمايتهم حال الموافقة، وأخبرونا أن هذا ليس حرام طالما أنه لخدمة الوطن”.

وتحدثت عن ظروف اعتقالها، قائلة: “لم يكن هناك أي دلائل ضدنا والمُحاكمة غير عادلة وكانوا يُمارسون التعذيب الوحشي لأشخاص أمامنا لإرهابنا، وفي البداية كانوا يعذبون أشخاص أمامنا بغرض تخويفنا، وبعدين بدأت عملييات التعذيب أثارها موجودة على جسدي حتى الآن”.

"طلبوا مني أن أمارس الجنس مع سياسيين وتصويرهم".. كلام صادم لأسيرة يمنية روت لـ #الحدث فظائع معاملتها وتعذيبها في أقبية سجون #ميليشيات_الحوثي#اليمن pic.twitter.com/B5ciAYEKia — ا لـحـدث (@AlHadath) May 30, 2023

غضب يمني عارم

تصريحات يسرا الناشري أثارت غضبا عارما من قبل اليمنيين الذين فنّدوا ما يرتكبه الحوثيون ضد اليمنيين رجالا ونساء.

- Advertisement -

وقالت الحقوقية هدى الصراري: “يسرا الناشري احد ضحايا مليشيات الحوثي ألقي القبض عليها بمعية انتصار الحمادي التي يٌصرون للحظة اعتقالها تعسفا وعدم الإفراج عنها”.

وأضافت: “هناك غيرهن كثيرات لم نستطع الوصول لهن حتى تلك المحتجزات ع ذمم قضايا مدنية وجنائية ومنعن من حقهن في الوصول للعدالة، وضع النساء مأساوي الغاية في المحتجزات”.

يسرا الناشري احد ضحايا #مليشيات_الحوثي اٌلقي القبض عليها بمعية #انتصار_الحمادي التي يٌصرون للحظة اعتقالها تعسفا وعدم الافراج عنها.

غيرهن كثيرات لم نستطع الوصول لهن حتى تلك المحتجزات ع ذمم قضايا مدنية وجنائية ومنعن من حقهن في الوصول للعدالة، وضع النساء ماساوي الغاية في المحتجزات . pic.twitter.com/wU3ArvdZcj — هدى الصراري Huda AlSarari (@h_alsarare) May 30, 2023

وغرد أحمد المسيبلي مستشار وزير الإعلام اليمني: “يسرا الناشري إحدى ضحايا الحوثيين الارهابيين التي حاولوا إجبارها وزميلات لها للعمل معهم في شبكاتهم المنحطة”.

وأضاف: “شاهدوا و اسمعوا قصتها المؤلمة والمحزنه للغايه التي تكشف جرائم وإرهاب حوثة إيران التي تضاف إلى الآلاف من جرائمهم وإرهابهم تجاه نساء اليمن الشريفات العفيفات”.

#شاهد #يسرا_الناشري إحدى ضحايا الحوثيين الارهابيين التي حاولوا إجبارها وزميلات لها للعمل معهم في شبكاتهم المنحطة شاهدوا و اسمعوا قصتها المؤلمة والمحزنه للغايه التي تكشف جرائم وارهاب حوثة ايران التي تضاف الى الالاف من جرائمهم وارهابهم تجاه نساء اليمن الشريفات العفيفات… pic.twitter.com/KtHQZadrk9 — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) May 30, 2023

وكتب الحقوقي محمد المسوري: “الحوثي يستخدم الدعارة لتحقيق أهدافه القبيحة ومشروعه الفارسي.. هذه إحدى الضحايا التي حاولوا إجبارها للعمل معهم في شبكتهم المنحطة.. لم نكذب عليكم عندما تحدثنا مراراً أن سلوكيات عبدالملك الحووثي قذرة.. عبدالملك الحووثي لا يختلف عن محمد العماد”.

الحووثي يستخدم الدعارة.

لتحقيق أهدافه القبيحة ومشروعه الفارسي.

وهذه إحدى الضحايا التي حاولوا إجبارها للعمل معهم في شبكتهم المنحطة.

لم نكذب عليكم عندما تحدثنا مراراً.

أن سلوكيات عبدالملك الحووثي قذرة.

عبدالملك الحووثي لا يختلف عن محمد العماد.#الحوثي_فارسيpic.twitter.com/IIygBgMEXs — محمد المسوري (@Lawmohyemen) May 30, 2023

وتفاعل الناشط أرسلان السليماني: “اعترافات الناجية من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية يسرا الناشري الذين طلبوا منها الإيقاع بعدد السياسيين عبر ممارسة الأعمال اللاخلاقية وتصويرهم وسط صمت مخزي لبعض مسؤولين منهم في البرلمان وسياسيين وإعلاميين حزب الإصلاح إخوان اليمن”.

اعترافات الناجية من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية يسرا الناشري الذين طلبوا منها الإيقاع بعدد السياسيين عبر ممارسة الأعمال اللاخلاقية وتصويرهم وسط صمت مخزي لبعض مسؤولين منهم في البرلمان وسياسيين وإعلاميين حزب الاصلاح اخوان اليمن #الحوثي_جماعه_ارهابيه#الاخوان_خونه_الاوطان pic.twitter.com/lmRtexk4jI — ارسلان السليماني (@Ars_ALSulimany) May 30, 2023

اتهامات سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن جرائم اغتصاب يرتكبها الحوثيون، فسبق أن كشف تقرير حقوقي يمني حديث عن ارتكاب الميليشيات أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر من عام 2017 وحتى أكتوبر 2022.

وقال التقرير إن من بين المعتقلات قاصرات وضعن في سجون المباحث الجنائية التي تسيطر عليها الميليشيا، إضافة إلى سجون الأمن والمخابرات.

وتحدث “تحالف النساء من أجل السلام في اليمن” عن أنه رصد اختطاف 504 نساء في السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات بين سن الـ12 والـ18 عاماً، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية تابعة لجماعة الحوثي، وصدور 193 حكماً غير قانوني بتهم التجسس والخيانة.