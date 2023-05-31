الأربعاء, مايو 31, 2023
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الجزيرة تُنهي خدمات عبد الصمد ناصر ونانسي محجوب.. ما وراء القرار المفاجئ

الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر لطالما أثار حفيظة الجزائريين بمواقفه الداعمة لـ "مغربية الصحراء" وجهود المملكة المغربية في إنهاء مشروع جبهة البوليساريو في تأسيس حكم مستقل على الصحراء الغربية

كتب فهمي الورغمي
عبد الصمد ناصر watanserb.com
قناة الجزيرة القطرية تستغني عن خدمات المذيع عبد الصمد ناصر
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وطن – أنهت شبكة الجزيرة الإعلامية، مقرها قطر، تعاقدها مع واحد من أبرز مقدمي الأخبار على شاشتها -المغربي عبد الصمد ناصر- في خطوة قوبلت بردود فعل واسعة خاصة بين بعض الإعلاميين في الجزائر، الذين رأى بعضهم في خروج ناصر من الجزيرة “انتهاءً لفترة الصلاحية” على حد تعبير الصحفي “أحمد حفصي”.

عبد الصمد ناصر.. مغربي على شاشة الجزيرة يُغضب الجزائريين

وقال الصحفي الجزائري، تعقيباً على مغادرة الإعلامي عبد الصمد ناصر لشاشة قناة الجزيرة: “عبد الصمد ناصر ..نهاية فترة الصلاحية.. تكالب على الجزائريين وأهان رموز الجزائر وتاريخها.. أهان السوريين عقب مأساة الزلزال.. أشاد بقتل الموريتانيين والصحراويين بالمسيرات الإسرائيلية”.

وتفاعل جزء من الجزائريين مع تغريدة حفصي، بين من رأى فيها تحاملا على الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر، وبين من اعتبر أنها تعبير عن واقع سياسة المشاحنات بين النظامين المغربي والجزائري، والتي طغت على آراء وتوجهات مشاهير وشخصيات معروفة من البلدين.

وفي علاقة بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من فبراير/شباط الماضي، استذكر ناشطون موقف الإعلامي عبد الصمد ناصر الذي أبداه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال خلالها:”اللهم كُن لإخواننا المنكوبين في تركيا وسوريا ظهيرا ونصيرا.. اللهم ارحم ضعفهم واسترهم بسترك الجميل.. فليس لنا ولهم سواك يا رب”.

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وعلى صعيد مُتصل، نوه آخرون إلى نفي عبد الصمد ناصر للمزاعم التي طالته في فبراير الماضي حول “ابتهاجه” بعمليات القتل التي تمارسها سلطات المملكة المغربية بحق مدنيين عزل، من موريتانيا و الجزائر على حدود الصحراء الغربية، باستعمال طائرات بدون طيار.

وردّ على تلك الإدعاءات في تغريدة على تويتر قال فيها:”حشمو على روحكم وكفى كذباً وتدليساً. من أين جئتم بحديثي عن المدنيبن العزل من موريتانيا والجزائر ؟ أم أنكم كعادتكم تفسرون بما تريدون وتغيرون الحقائق بما تشتهون؟ .. عيب عليكم”.

اتهامه بـ “الابتهاج” بـ قتل المدنيين

وكان عبد الصمد ناصر، نشر بتاريخ 05 فبراير/شباط 2023، سلسلة من التغريدات أشاد فيها بجهود الجيش المغربي في “الدفاع عن حدود المملكة”.

وقال “تحية لرجال الجيش الذين يذودون عن وحدة المغرب وترابه ويردون على اعتداءات مرتزقة البوليساريو بما أوتوا من قوة وسلاح”.

وتابع “أما بركات وكرامات طائرات الدرون فاسألوا عن مفعولها مسلحي المرتزقة كلما تجرأوا على انتهاك سيادة المغرب وحدوده. من تعدى حدود انتهى وجوده”.

هل تتدخل المغرب لإعادة مذيعها إلى قناة الجزيرة؟

إلى ذلك وفي ذات الصدد، فقد أشار الصحفي أحمد حفصي لتحركات ديلوماسية تقوم بها المملكة المغربية في الوقت الراهن، لإعادة عبد الصمد ناصر إلى القناة القطرية.

وقال في تغريدة مثير للجدل:”السلطات المغربية تحرك آلتها الدبلوماسية ولوبياتها للضغط على إدارة الجزيرة القطرية للتراجع عن قرار فصل “مذيع القيلولة “المغربي ناصر عبد الصمد”.

وتابع :” قرار عدم ظهور الوجه التلفزيوني “المخزني “على شاشة شبكة الجزيرة القطرية تم ترسيمه نهائيا ، رغم محاولات لوبي مغربي حفظ ماء من لا وجه له من خلال اقتراح نقله الى مسمى وظيفي آخر داخل الشبكة ..!”.

تفاصيل مغادرة عبد الصمد ناصر قناة الجزيرة

كشفت صحيفة “القدس العربي” في خبر مفاجئ اليوم، الأربعاء، عن استغناء قناة الجزيرة الإخبارية على مذيعين، هما المغربي عبد الصمد ناصر، والسودانية نانسي محجوب والذين كانا ضمن وجوه المحطة التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي انتهاء عقود كل من المذيع المغربي عبد الصمد ناصر والسودانية نانسي محجوب، اللذين كانا من أبرز وجوه القناة القطرية، في خطوة مفاجئة، تقول “القدس العربي” إنها جاءت في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة القناة.

وتجدر الإشارة أنه إلى الآن، لم تكشف القناة عن أسباب هذا القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة بين المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى سبيل التطرق لمسيرتهما المهنية، يُشار أن عبد الصمد ناصر هو صحافي ومقدم أخبار مغربي، التحق بشبكة الجزيرة عام 1997، بعد أن عمل في التلفزيون المغربي.

قدّم عدة برامج إخبارية وسياسية على شاشة الجزيرة، كما غطّى أهم الأحداث الدولية في العقدين الماضيين، مثل انتفاضة الأقصى والحروب على أفغانستان والعراق ولبنان وغزة. كما اشتهر بحضوره القوي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه مايقرب عن نصف مليون شخص على تويتر.

أما نانسي محجوب فهي مذيعة سودانية، انضمت إلى قناة الجزيرة عام 2010، بعد أن عملت في تلفزيون قطر وإذاعة صوت الخليج. كانت أول مذيعة سودانية تقدم النشرات الرياضية على شاشة الجزيرة، وأبرزت بأسلوبها المميز والمحبب للجمهور.

المصدرالقدس العربي + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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