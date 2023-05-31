إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي على حساب روما للمرة السابعة في تاريخه (شاهد)

وطن- تُوّج فريق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 2023 للمرة السابعة في تاريخه على حساب روما، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.
وافتتح فريق روما أول أهداف القمة النهائية النارية داخل مرمى شباك إشبيلية، عند الدقيقة الـ34 عن طريق اللاعب باولو ديبالا.
تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي 2023
وعاد إشبيلية إلى أجواء المباراة بعد تسجيله هدف التعادل من خطأ دفاعي ارتكبه لاعب روما جيانلوكا مانشيني في الدقيقة الـ55، الذي سجّل هدفاً في شباك مرمى فريقه.
إشبيلية يتوج بطلاً للدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه#الدوري_الأوروبي #اشبيلية_روما
#beINFINAL pic.twitter.com/XZdmLSGBQL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 31, 2023
وتغلّب الفريق الأندلسي على نظيره ذئاب روما في ركلات الترجيح، بعد تألّق ياسين بونو حارس الأطلس المغربي كالعادة، بنتيجة 4-1.
ركلة الفوز لإشبيلية بلقب الدوري الأوروبي#الدوري_الأوروبي #اشبيلية_روما
#beINFINAL pic.twitter.com/JWi33kwyej
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 31, 2023
كما تعدّ المرة السابعة التي يتمكّن فيها فريق إشبيلية من حصد لقب الدوري الأوروبي في تاريخ مسيرته، والثانية للثنائي العربي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري مع الفريق الأندلسي منذ قدومه للفريق.
⚪🔴 CAMPEONES! #UELfinal pic.twitter.com/gxMzegqcjE
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 31, 2023
وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق إشبيلية أمام روما على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد التسديدات في المباراة إلى 19 تسديدة، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 67%.
النيران الصديقة تعادل الكفة وتشعل مدرجات بوشكاش أرينا #الدوري_الأوروبي | #اشبيلية_روما #UEL #beINUEL #SEVROM #beINFINAL pic.twitter.com/F3GuAV3UBu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 31, 2023
كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس روما إلى 11 تسديدة، فيما وصل الاستحواذ على الكرة بنسبة 33%.
تشكيلة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي 2023
ولعب المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار، المباراة النهائية أمام روما الإيطالي بتشكيلة أساسية، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023، كما يلي:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
دفاع التشكيلة : تيليس، نيمانيا، لويك بادي، نافاس.
ديبالا يتفوق على بونو ويعطي الأفضلية لروما
عينك على مورينيو😐#الدوري_الأوروبي | #اشبيلية_روما #UEL #beINUEL #SEVROM #beINFINAL pic.twitter.com/wfP8eWx75E
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 31, 2023
خط الوسط: راكيتيتش، فيرناندو ريجيس، أوليفر توريس.
مركز الهجوم: بريل جيل، يوسف النصيري، لوكاس أوكامبوس.