إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي على حساب روما للمرة السابعة في تاريخه (شاهد)

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وطن- تُوّج فريق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 2023 للمرة السابعة في تاريخه على حساب روما، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وافتتح فريق روما أول أهداف القمة النهائية النارية داخل مرمى شباك إشبيلية، عند الدقيقة الـ34 عن طريق اللاعب باولو ديبالا.

تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي 2023

وعاد إشبيلية إلى أجواء المباراة بعد تسجيله هدف التعادل من خطأ دفاعي ارتكبه لاعب روما جيانلوكا مانشيني في الدقيقة الـ55، الذي سجّل هدفاً في شباك مرمى فريقه.

وتغلّب الفريق الأندلسي على نظيره ذئاب روما في ركلات الترجيح، بعد تألّق ياسين بونو حارس الأطلس المغربي كالعادة، بنتيجة 4-1.

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كما تعدّ المرة السابعة التي يتمكّن فيها فريق إشبيلية من حصد لقب الدوري الأوروبي في تاريخ مسيرته، والثانية للثنائي العربي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري مع الفريق الأندلسي منذ قدومه للفريق.

وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق إشبيلية أمام روما على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد التسديدات في المباراة إلى 19 تسديدة، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 67%.

كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس روما إلى 11 تسديدة، فيما وصل الاستحواذ على الكرة بنسبة 33%.

تشكيلة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي 2023

ولعب المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار، المباراة النهائية أمام روما الإيطالي بتشكيلة أساسية، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة : تيليس، نيمانيا، لويك بادي، نافاس.

خط الوسط: راكيتيتش، فيرناندو ريجيس، أوليفر توريس.

مركز الهجوم: بريل جيل، يوسف النصيري، لوكاس أوكامبوس.