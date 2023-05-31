الأربعاء, مايو 31, 2023
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رياضة

إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي على حساب روما للمرة السابعة في تاريخه (شاهد)

تألق أسد الأطلس المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية في التصدي لركلات الترجيح

كتب فارس أبو شيحة
تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 2023 watanserb.com
إشبيلية بطل الدوري الأوروبي للمرة السابعة على حساب روما
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وطن- تُوّج فريق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 2023 للمرة السابعة في تاريخه على حساب روما، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وافتتح فريق روما أول أهداف القمة النهائية النارية داخل مرمى شباك إشبيلية، عند الدقيقة الـ34 عن طريق اللاعب باولو ديبالا.

تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي 2023

وعاد إشبيلية إلى أجواء المباراة بعد تسجيله هدف التعادل من خطأ دفاعي ارتكبه لاعب روما جيانلوكا مانشيني في الدقيقة الـ55، الذي سجّل هدفاً في شباك مرمى فريقه.

وتغلّب الفريق الأندلسي على نظيره ذئاب روما في ركلات الترجيح، بعد تألّق ياسين بونو حارس الأطلس المغربي كالعادة، بنتيجة 4-1.

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كما تعدّ المرة السابعة التي يتمكّن فيها فريق إشبيلية من حصد لقب الدوري الأوروبي في تاريخ مسيرته، والثانية للثنائي العربي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري مع الفريق الأندلسي منذ قدومه للفريق.

وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق إشبيلية أمام روما على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد التسديدات في المباراة إلى 19 تسديدة، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 67%.

كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس روما إلى 11 تسديدة، فيما وصل الاستحواذ على الكرة بنسبة 33%.

إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي
إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي

تشكيلة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي 2023

ولعب المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار، المباراة النهائية أمام روما الإيطالي بتشكيلة أساسية، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة : تيليس، نيمانيا، لويك بادي، نافاس.

خط الوسط: راكيتيتش، فيرناندو ريجيس، أوليفر توريس.

مركز الهجوم: بريل جيل، يوسف النصيري، لوكاس أوكامبوس.

الحارس ياسين بونو
الحارس ياسين بونو
المصدروطن + بين سبورت + إشبيلية تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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