أُنشئ بقرار من أمير قطر.. ما وظيفة مكتب الإعلام الدولي في الدوحة؟

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وطن – دشن مكتب الإعلام الدولي في قطر رسميًّا موقعه الإلكتروني بالإضافة إلى حساب رسمي على منصّة تويتر، ليتيح للمتصفّحين معرفة المزيد عن مهمة ورؤية المكتب، المتلخصة في تعريف المجتمع الدولي برؤية وأولويات دولة قطر وإبراز إسهاماتها في مختلف المجالات.

وظيفة مكتب الإعلام الدولي في قطر

وكان أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” قد أصدر القرار الأميري رقم “12” لسنة 2023 في شباط فبراير الماضي، والقاضي بإنشاء مكتب الإعلام الدولي بهدف تعريف المجتمع الدولي برؤية وأولويات دولة قطر وإبراز إسهاماتها في مختلف المجالات، وتم تعيين الشيخ ثامر بن حمد بن ثامر آل ثاني رئيساً له .

سمو الأمير المفدى يصدر القرار الأميري رقم (12) لسنة 2023 بإنشاء وتنظيم مكتب الإعلام الدولي، والقرار الأميري رقم (13) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين-الدوحة 2030. https://t.co/F3QDVSzdFL — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 19, 2023

مكتب الإعلام الدولي، سوف يتبع وزير الخارجية، وتكون له شخصيَّة معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة الخارجيَّة.

ويعمل مـكتب الإعلام الدولي على تعريف المجتمع الدولي برؤية دولة قطر وسياساتها وبرامجها ومواقفها الرسمية، فضلاً عن تقديم الدعم الإعلامي والمشورة للجهات الحكومية في دولة قطر.

حلقة الوصل

وسيتولى المكتب أيضا مسؤولية إصدار بيانات صحفية حول الموضوعات ذات الشأن الخارجي، والرد على استفسارات الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية سعياً لتقديم صورة دقيقة عن دولة قطر، وذلك من خلال توضيح الحقائق والرد على وجه السرعة. وأيضا التنسيق مع وسائل الإعلام الدولية ومختلف الجهات المعنية.

مكتب الإعلام الدولي يدشّن رسميًّا موقعه الإلكتروني بالإضافة إلى حساب رسمي على منصّة تويتر ليتيح للمتصفّحين معرفة المزيد عن مهمة ورؤية المكتبhttps://t.co/WBS0LFwGF4#قنا pic.twitter.com/SOMiQW2dln — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 31, 2023

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ويعد مـكتب الإعلام الدولي حلقة الوصل الرئيسية مع مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر، علاوة على تقديمه الدعم اللوجستي لوسائل الإعلام الدولية عبر إصدار تراخيص مزاولة العمل الإعلامي.

وكالة الإعلام الخارجي

ويأتي إنشاء المكتب استكمالاً لعمل وكالة الإعلام الخارجي التي تم إنشاؤها في عام 2001 بقرارٍ من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة آنذاك، ثم قرار بضمِها إلى وكالة الأنباء القطرية في أكتوبر من عام 2007.

وذلك بهدف: تحقيق فهم أفضل عن دولة قطر، والمُناسبات والأحداث التي تشهدها في الإعلام الدوليّ، ثم دعم ومُساندة الجهود الرامية لخلق مناخ إعلامي دولي مفتوح، يُدافع عن حرية الرأي ويُشجع عليها، وعلى تبادل الأفكار والخبرات.