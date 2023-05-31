الأربعاء, مايو 31, 2023
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أُنشئ بقرار من أمير قطر.. ما وظيفة مكتب الإعلام الدولي في الدوحة؟

مكتب الإعلام الدولي الذي يرأسه الشيخ ثامر بن حمد بن ثامر آل ثاني دشن موقعه الإلكتروني بشكل رسمي

كتب خالد الأحمد
أمير قطر watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد
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وطن – دشن مكتب الإعلام الدولي في قطر رسميًّا موقعه الإلكتروني بالإضافة إلى حساب رسمي على منصّة تويتر، ليتيح للمتصفّحين معرفة المزيد عن مهمة ورؤية المكتب، المتلخصة في تعريف المجتمع الدولي برؤية وأولويات دولة قطر وإبراز إسهاماتها في مختلف المجالات.

وظيفة مكتب الإعلام الدولي في قطر

وكان أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” قد أصدر القرار الأميري رقم “12” لسنة 2023 في شباط فبراير الماضي، والقاضي بإنشاء مكتب الإعلام الدولي بهدف تعريف المجتمع الدولي برؤية وأولويات دولة قطر وإبراز إسهاماتها في مختلف المجالات، وتم تعيين الشيخ ثامر بن حمد بن ثامر آل ثاني رئيساً له .

مكتب الإعلام الدولي، سوف يتبع وزير الخارجية، وتكون له شخصيَّة معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة الخارجيَّة.

ويعمل مـكتب الإعلام الدولي على تعريف المجتمع الدولي برؤية دولة قطر وسياساتها وبرامجها ومواقفها الرسمية، فضلاً عن تقديم الدعم الإعلامي والمشورة للجهات الحكومية في دولة قطر.

حلقة الوصل

وسيتولى المكتب أيضا مسؤولية إصدار بيانات صحفية حول الموضوعات ذات الشأن الخارجي، والرد على استفسارات الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية سعياً لتقديم صورة دقيقة عن دولة قطر، وذلك من خلال توضيح الحقائق والرد على وجه السرعة. وأيضا التنسيق مع وسائل الإعلام الدولية ومختلف الجهات المعنية.

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ويعد مـكتب الإعلام الدولي حلقة الوصل الرئيسية مع مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر، علاوة على تقديمه الدعم اللوجستي لوسائل الإعلام الدولية عبر إصدار تراخيص مزاولة العمل الإعلامي.

وكالة الإعلام الخارجي

ويأتي إنشاء المكتب استكمالاً لعمل وكالة الإعلام الخارجي التي تم إنشاؤها في عام 2001 بقرارٍ من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة آنذاك، ثم قرار بضمِها إلى وكالة الأنباء القطرية في أكتوبر من عام 2007.

وذلك بهدف: تحقيق فهم أفضل عن دولة قطر، والمُناسبات والأحداث التي تشهدها في الإعلام الدوليّ، ثم دعم ومُساندة الجهود الرامية لخلق مناخ إعلامي دولي مفتوح، يُدافع عن حرية الرأي ويُشجع عليها، وعلى تبادل الأفكار والخبرات.

المصدرمكتب الإعلام الدولي + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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