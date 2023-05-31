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أقوى جيوش العالم للعام 2023.. مفاجأة حول ترتيب المغرب والجزائر

تُواصل مصر تصدر قائمة أقوى الجيوش العربية لعام 2023 تليها السعودية فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة

كتب فهمي الورغمي
الجيش الأمريكي watanserb.com
تحتل الولايات المتحدة المركز الأول كأقوى جيش في العالم
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وطن – ينشر موقع “Global Firepower” المتخصص في الشؤون العسكرية، سنوياً، قائمة بأقوى الجيوش في العالم وفي المنطقة العربية، بناء على عدّة معايير تشمل القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية.

نستعرض لكم أدناه تصنيف أقوى الجيوش العربية والعالمية لعام 2023، وفقا لأحدث تصنيف نشره الموقع المذكور.

الولايات المتحدة الأولى عالمياً ومصر الأولى عربياً

أولا، على المستوى العالمي، معلوم أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول كأقوى جيش في العالم، متفوقة على روسيا والصين، التي تأتيان في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتليهما الهند والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان وفرنسا وإيطاليا، في قائمة تضم 145 دولة.

ثانيا، على المستوى الإقليمي (العربي تحديداً)، فقد احتلت مصر المركز الأولى كأقوى جيش عربي، والمركز الـ14 على مستوى العالم.

تتبعها السعودية في المركز الثاني عربيا، والـ22 على مستوى العالم. ثم تأتي الجزائر في المركز الثالث عربيا، والـ26 على مستوى العالم.

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فيما احتل العراق المرتبة 45 عالميا والرابعة عربياً، والإمارات الـ56 عالميا والـ5 عربيا، يليها المغرب في الـ61 عالميا والـ6 عربيا.

أما سوريا فكانت في المرتبة 64 عالميا والـ7 عربيا، وتونس الـ73 عالميا والـ8 عربيا، واليمن الـ74 عالميا والـ9 عربيا.

واحتل السودان المرتبة 75 عالميا والعاشرة عربيا، تليه سلطنة عمان في المرتبة 76 عالميا والـ11 عربيا، ثم الكويت الـ78 عالميا والـ12 عربيا.

وجاءت البحرين في المرتبة 79 عالميا والـ13 عربيا، وليبيا الـ80 عالميا والـ14 عربيا، والأردن 81 عالميا والـ15 عربيا وأخيرا لبنان في المرتبة 111 عالميا والـ16 عربيا.

وفيما يلي قائمة بأقوى 10 جيوش عربية لعام 2023:

1- مصر (14 عالميا)
2- السعودية (22 عالميا)
3- الجزائر (26 عالميا)
4- العراق (45 عالميا)
5- الإمارات (56 عالميا)
6- المغرب (61 عالميا)
7- سوريا (64 عالميا)
8- تونس (73 عالميا)
9- السودان (75 عالميا)
10- سلطنة عمان (76 عالميا)

معايير تصنيف الدول على المستوى العسكري

ترتيب الدول على المستوى العسكري يعتمد على عدة عوامل، منها الإنفاق العسكري، وعدد الأفراد العاملين في الجيش، والأسلحة النووية، والمعدات الحربية مثل الدبابات والطائرات والغواصات وحاملات الطائرات.

هناك مؤشرات مختلفة تستخدم لقياس هذه العوامل، مثل مؤشر القوة العسكرية وقائمة الدول حسب مستوى التسلح. وفقا لهذه المؤشرات، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في القوة العسكرية، تليها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة.

وتشمل معايير التصنيف النظري لقوة الجيوش على مجموعة من العوامل تشمل موقع الدولة الجغرافي، وحجم الأسلحة، التي تمتلكها، بحسب مجلة “ميليتري ووتش ماغازين“، التي تقول: “التدريب، والاستعداد القتالي، وامتلاك قواعد عسكرية، خارج حدود الدولة، والمنشآت والتحصينات الدفاعية، تعد من أهم العوامل، التي يتم الاستناد إليها”.

وتقول المجلة: “إن القيود المفروضة على استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية والتكتيكية، تجعلها ضمن العوامل المحدودة، التي يتم استثناؤها، خلال تقييم قوة الجيوش”.

ويقول نورمان شوارتسكوف، جنرال أمريكي متقاعد: “إذا لم تمتلك عقيدة عسكرية راسخة، لن تصبح أفضل جيش في العالم، حتى إذا امتلكت أضخم الجيوش، وأفضل التقنيات العسكرية، على الإطلاق”، بحسب موقع “بريني كوت“.

ويصنف موقع “غلوبال فير بور” الأمريكي، أقوى 138 جيشا حول العالم، اعتمادا على حجم القوة العسكرية المعلنة، التي يمكن لكل دول في العالم أن تستخدمها في الحرب البرية، أو البحرية، أو الجوية، باستخدام الأسلحة التقليدية.

المصدرGlobal Firepower + ميليتري ووتش ماغازين + بريني كوت + غلوبال فير بور - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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